Сегодня 16:21 Любовь к одному бегемоту. Как ленинградка в блокаду спасла Красавицу

Московский зоопарк участвует в международной операции: из личного зверинца колумбийского наркобарона вызволяют бегемотов. Казалось бы, при чем тут Россия? Но это не первый случай, когда наши зоологи бросают вызов судьбе ради африканских толстяков. В блокадном Ленинграде служители зоосада совершили невозможное — спасли бегемотиху Красавицу. Подробности — в материале 360.ru.

Бегемоты Пабло Эскобара Колумбийские власти решили убить 80 бегемотов. Так-то эти африканские звери в Южной Америке не водятся, в Северной, впрочем, тоже. Но однажды эту несправедливость решил исправить наркобарон Пабло Эскобар и в начале 80-х годов прошлого века купил у Калифорнийского зоопарка самца и трех самок гиппопотамов. Когда наркобарон умер, бегемоты, по недосмотру властей, оказались на воле и активно расплодились. Они покачнули экосистему и постоянно пасутся на фермерских угодьях. Сейчас животных больше сотни, а через четыре года может дойти до 500 голов. Стерилизация не вариант: слишком опасно и дорого. Московский зоопарк предложил колумбийцам не убивать животных, а расселить по миру. К кампании готовы подключиться Европа, Латинская Америка, Африка и Азия. Русским уже приходилось спасать бегемотов. Одна из таких историй произошла в блокадном Ленинграде.

Фото: Бегимотица Ваннеса пасется в поместье наркобарона. Alvaro Morales Ríos / Википедия

Явление Красавицы Зоосаду в Санкт-Петербурге крупно повезло в 1910 году: его буквально вытащил с того света новый владелец — драматический и опереточный артист, театральный антрепренер Семен Новиков. Будучи удачливым коммерсантом с большими связями, он затеял большой ремонт: построил новые вольеры, приказал вырыть большой пруд для водоплавающих птиц. Буквально за год зоосад превратился в популярное место, куда стремились и дети, и взрослые. Гостей встречал обновленный парадный вход, появились хороший ресторан, эстрада, общедоступный театр оперетты. Но главное — в 1911 году Новиков привез новых животных. Часть он выкупил у гастролировавшего цирка Франца Эйгуса, других приобрел у знаменитой немецкой фирмы Carl Hagenbeck, которая владела крупнейшим в Европе питомником диких животных и Гамбургским зоопарком. В числе прочих из Германии привезли и трехлетнюю бегемотиху Красавицу. Она моментально стала любимицей публики.

Фото: Новый вход в зоосад, Санкт-Петербург, 1910 год / Публичное достояние

Советская Красавица После Октябрьской революции сад в 1918 году национализировали, и звери стали «государственным имуществом». В годы Гражданской войны им пришлось нелегко: в стране царили голод и разруха. Животных едва удавалось прокормить. Особенно трудно пришлось Красавице и ее «коллеге» — слонихе Бетти. Их спас заведующий городским продовольствием Алексей Балагуров. Он лично выделял из, мягко говоря, небогатых запасов мешки с лежалым овсом, овощами и отрубями. Это помогло бегемотихе и слонихе пережить голод. Зато потом, когда война завершилась и поставки еды наладились, они зажили как королевы.

Фото: Красавица, кадр из д/ф «Ленинградский зоосад в годы блокады». Ленинградский зоопарк / YouTube

Серьезно, к концу 30-х годов Красавица выросла в заметную двухтонную даму и официально получила титул самой крупной бегемотихи в зоопарках Европы. Обладатель мужской версии этого звания проживал в Берлине, и немцы сулили любые деньги плюс парочку пару молодых бегемотов впридачу, лишь бы русские согласились продать ему невесту. Но руководство Ленинградского зоосада категорически отказало просителям. Красавица была настоящей звездой города, ее популярность среди детей и взрослых стала огромной. Так всем на радость бегемотиха осталась дома.

Фото: Реклама зоосада, 1930 год / Публичное достояние

Кто ухаживал за Красавицей Долгое время за бегемотихой ухаживал Иван Антонов. Когда-то, еще до революции, он приехал из деревни в город на заработки и устроился смотрителем в зоосад. Он ухаживал за африканским парнокопытным, знал все ее привычки и обучил всему этому свою дочь — Евдокию Дашину. В 30-х она сменила своего отца и стала «главной по Красавице». В 1929 году при зоосаде появился Кружок юных зоологов. Ленинградские школьники не только получали академические знания, но вели подробные дневники наблюдений за поведением зверей, фиксируя их привычки и реакции. Потом эти данные помогали ветеринарам лучше понимать потребности экзотических видов. Ребята сами построили знаменитую площадку «Змеиная горка» — экспозицию для показа змей и зимовки черепах в грунте. Была от юных натуралистов и сугубо практическая польза: они были полноценными помощниками смотрителей и вместе с ними чистили вольеры, а также готовили еду для животных.

Фото: Юные натуралисты послевоенного времени. Александр Чепрунов / РИА «Новости»

Спасение Красавицы Летом 1941 года в Казань срочно эвакуировала 45 самых ценных животных: пантер, тигров, ягуаров, редких обезьян, носорога, страусов, пеликанов, крокодила и других жителей зоосада. К сожалению, некоторые из них погибли в пути, а те, что выжили, в Ленинград больше не вернулись. Бегемотиху и слониху пришлось оставить в городе. Для путешествия обеих весомых во всех смыслах животных требовались особые условия. Непосредственно для Красавицы нужен был огромный прочный вольер, постоянный доступ к воде, а главное — быстрая транспортировка. Обеспечить этого не могли, так что обе барышни остались в летнем павильоне. Взрослых медведей, гиен, волков, кабанов, львов расстреляли. Такое непростое решение приняли ради безопасности горожан: если при бомбежке разрушились бы вольеры, хищники, выбравшись на свободу, могли напасть на людей. Красавицу и Бетти приказали уничтожить только в том случае, если они выберутся из зоосада и пойдут в город.

Интересно Бегемоты — одни из самых опасных и непредсказуемых животных в мире. Длина их клыков — больше полуметра, так что они запросто перекусывают лодку. К том уже, даром что весят несколько тонн, эти африканские толстяки безо всякой одышки бегают со скоростью 30–35 километров в час, то есть в два раза быстрее человека.

Слониха погибла в первую же ночь блокады Ленинграда. Во время авианалета гитлеровцы сбросили на зоосад три фугасные бомбы, и одна из них упала рядом с ее вольером. Взрыв убил сторожа, а 50-летняя раненая Бетти погибла под завалом. Красавице грозила более страшная и мучительная смерть — от голода. В день ей нужно было 40 килограммов корма, и это в то время, когда служители зоосада получали 250 граммов хлеба из жмыха, отрубей, целлюлозы и гидролизной муки. Это был хороший паек, научным сотрудникам выделяли всего 125 граммов. Многие были уверены, что от большого животного проще было избавиться, чем пытаться прокормить. Но, как и в Гражданскую, нашлись люди, которые считали иначе. Спасением Красавицы занялась Евдокия Дашина, дочь первого смотрителя бегемотихи — Ивана Антонова.

Фото: Евдокия Дашина, кадр из д/ф «Ленинградский зоосад в годы блокады». Ленинградский зоопарк / YouTube

Каждый день эта невероятная женщина приносила, а зимой привозила на санках 40 ведер воды из Кронверкского канала для бассейна своей подопечной. Готовила овощные и травяные смеси, в которые добавляла 30 килограммов распаренных опилок для заполнения немаленького желудка бегемотихи. Зимой Дашина переселилась к Красавице: бегемотник нужно было постоянно отапливать. На дрова пошли разрушенные деревянные постройки, в том числе «Американские горки». Смотрительница согревала животное, обмывала теплой водой, смазывала кожу камфорным маслом, чтобы не было пересыхания.

Фото: Дашина и Красавица, кадр из д/ф «Ленинградский зоосад в годы блокады». Ленинградский зоопарк / YouTube

Бегемотиха очень боялась обстрелов, и в такие часы Дашина забиралась с ней вместе в пустой бассейн, обнимала и успокаивала звезду зоосада. Невероятное упорство Дашиной, которая сама падала от истощения, но продолжала ухаживать за Красавицей, стало настоящим вдохновением для было отчаявшихся людей. Сотрудники зоосада — а их оставалось всего два десятка — все чаще приходили в бегемотник. Помогали смотрительнице, некоторые вместе с ней ходили за водой.

Фото: Евдокия Дашина, кадр из д/ф «Ленинградский зоосад в годы блокады». Ленинградский зоопарк / YouTube

Интересно Спасали не только Красавицу. В ноябре 1941 года родился детеныш гамадрила. Но мать была слишком истощена, и у нее не было молока, чтобы кормить малыша. Ленинградцы не пожелали отдавать войне маленькую обезьянку: близлежащий роддом начал ежедневно передавать в зоосад пол-литра молока. И маленький гамадрил выжил в блокадном Ленинграде.

Выход Красавицы Летом 1942 года в зоосад впервые с начала войны пришли посетители. Они медленно, без улыбок и разговоров, шли от вольера к вольеру: первая страшная зима блокады стерла у детей и взрослых почти все чувства, кроме непроходящего голода. Конечно, зашли навестить и Красавицу. На нее смотрели так же бесстрастно, как и на других животных. Но тут бегемотиха зевнула, и какой-то мальчишка крикнул: «У нее рот как чемодан!» И впервые за, казалось, тысячи лет тишину осажденного города расколол громкий детский смех. В то лето в зоосад посетили больше семи тысяч человек — это невероятно много, если учесть, что люди в то время с трудом могли одолеть расстояние в одну улицу. Ленинградцы шли к антилопе-нильгау Маяку и медвежонку Гришке, махали черному грифу Верочке. И конечно, навещали Красавицу: смешная, неповоротливая, она стала настоящим символом надежды.

Фото: Красавица, кадр из д/ф «Ленинградский зоосад в годы блокады». Ленинградский зоопарк / YouTube

Красавица в кино Красавица пережила войну. За ней продолжала ухаживать Дашина. Смотрительница не считала, что совершила подвиг, а всегда говорила, что просто выполняла свою работу. В 1951-м зоосад получил статус зоопарка, и в том же году бегемотиха спокойно умерла от старости. В память о героизме Дашиной и других сотрудников руководство города приняло решение никогда не менять историческое название зоопарка: он до сих пор официально называется Ленинградским. В этом году историю Красавицы экранизировали. Судя по трейлеру и отзывам, картина получилась в лучших традициях современного отечественного кинематографа: яркие взрывы, избитые клише, лакированные война и блокада. Но главное — бегемотиха стала говорящей. Снял это Антон Богданов — тот самый рыжий Антоха из сериала «Реальные пацаны».