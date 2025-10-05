Сегодня 10:22 «Бить по Москве». Как беглая журналистка Ксения Ларина стала символом русофобии за границей 0 0 0 Фото: Соцсети Общество

Неудавшаяся актриса, сбежавшая из России журналистка Ксения Ларина* засветилась в Сети с призывом «бить по Москве, по Кремлю». Ненависть этой женщины к собственной Родине достигла клинических масштабов.

Кто такая Ксения Ларина Среди «либеральной общественности» имя Лариной* известно давно. Неудавшаяся актриса нашла свою главную роль: русофобки, призывающей бить по Москве и Кремлю. «Кому надо, все знают, где находится Владимир Путин. Если не по нему, то хотя бы рядом», — заявила Ларина*.

Интересно Настоящее имя журналистки — Оксана Баршева. Она родилась в Москве в достаточно обеспеченной семье. Ее отец был радиоведущим и переводчиком, мать трудилась во Внешторге. Будущая оппозиционерка поступила в ГИТИС, не обладая заметными актерскими способностями. Настоящее имя журналистки — Оксана Баршева. Она родилась в Москве в достаточно обеспеченной семье. Ее отец был радиоведущим и переводчиком, мать трудилась во Внешторге. Будущая оппозиционерка поступила в ГИТИС, не обладая заметными актерскими способностями.

После вуза она ненадолго задержалась в Театре имени Пушкина и «Сатириконе», но известной актрисой так и не стала. В 1991-м Баршева попала на «Эхо Москвы»**. Там она нашла свое истинное призвание — транслировать ненависть к России под псевдонимом Ксении Лариной*.

Фото: Соцсети

Побег из России Журналистка бежала из России со своим вторым мужем Ринатом Валиулиным*. Таким образом они пытались окончательно порвать со страной, которая якобы не существует. Но оба продолжали наживаться на России, хоть и из-за рубежа. Несостоявшаяся артистка считает, что современный патриотизм построен на страхе. «Я думаю, если сейчас Соловьева разбудить среди ночи, он будет говорить то же самое, что говорит по телевизору. Все боятся. И они тоже»

Фото: Соцсети

«Неизбежное наказание» В августе 2025 года в интервью ведущей Татьяне Лазаревой*** Ларина* открыто выразила поддержку Украины. «Нужно беречь то, что есть. Говорить, пока есть возможность говорить. Помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Поддерживать Украину», — заявила журналистка. В недавних высказываниях Ларина* поддержала атаки украинских БПЛА на Россию. В своем больном воображении журналистка называет происходящее «неизбежным наказанием» для русских. Она находит удары по России «гармоничными» и ее нисколько не смущает, что целью ВСУ становятся мирные жители. «У меня здесь, кстати, нет когнитивного диссонанса. У меня здесь все очень гармонично сложилось в этом отношении», — сказала Ларина*.

Фото: Медиасток.рф

Уголовное дело против Ксении Лариной* Сама Ларина* живет в безопасности в Португалии. Именно оттуда она призывает уничтожать соотечественников. Недавно против журналистки завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. По данным СК, Ларина* не представила в Минюст необходимую отчетность, предусмотренную законодательством для лиц с таким статусом. Это не первое столкновение с законом. В прошлом году Ксению* дважды штрафовали за нарушение иноагентсткого законодательства. Пользователи Сети оставляют гневные комментарии под постами журналистки. «Это просто трусливые, проплаченные головы»; «Их судьба будет очень печальной, так как предателей не любят нигде, и про них любимая Украина даже не вспомнит»; «Почему ей до сих пор не сменили статус на террориста? Непонятно». Россияне дают совершенно справедливую оценку обезумевшей от ненависти Лариной*. Проживая в комфорте за рубежом, она призывает убивать сограждан, выдает извращенную логику за «гармонию» и пытается представить предательство гражданской позицией. * Ксения Ларина (Оксана Баршева), Ринат Валиулин признаны в России иностранными агентами. ** Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ на территории РФ к сайту «Эха Москвы». ** Татьяна Лазарева внесена Минюстом России в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов.