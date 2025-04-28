Городская легенда или тайная армия? Как генерал Лебедь хотел создать «Российский легион»

Почти 30 лет назад генерал Александр Лебедь, будущий губернатор Красноярского края, предложил создать элитный спецназ для выполнения особых заданий. Какие миссии собирались поручить суперсолдатам и удалось ли воплотить идею в жизнь — в материале 360.ru.

Легенда о «Белой стреле» Первые истории о некой секретной госслужбе, что вершит справедливую расправу над преступниками, до которых не смог дотянуться закон, появились в России еще в XIX веке. Такой стала монархическая организация — Священная, или Святая, дружина. Позднее решили, что это просто группа народных мстителей без политической подоплеки. Уже во второй половине XX века пошли слухи о «Белой стреле» — подразделении, которое занималось ликвидацией лидеров преступных сообществ и прочих банд в обход уголовно-процессуальных норм. Создание организации приписывали лично председателю КГБ СССР Юрию Андропову.

Фото: Юрий Андропов. Yuri Abramotchkin / www.globallookpress.com

Когда пришли 90-е и начался разгул организованной преступности по всему бывшему Советскому Союзу, о «Белой стреле» снова вспомнили. Считалось, что именно ее оперативники стояли за убийствами уголовных авторитетов и воров в законе. Конечно, на деле все это были результаты внутренних криминальных разборок. Но людям хотелось верить в хорошее, причем не только обывателям, но и «товарищам во власти». Этому немало способствовали СМИ, которые приписывали «Белой стреле» пропажу Гиви Резаного, расстрел Отари Квантришвили и других, регулярно нарушавших Уголовный кодек.

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Что такое «Российский легион» Неизвестно, вдохновился ли Лебедь историями о «Белой стреле» или придумал все сам, но в 1996 году генерал, будучи секретарем Совета безопасности, предложил создать похожее секретное подразделение. Служить там должны были бойцы ВДВ, спецподразделения «Альфа», Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, сотрудники МВД и ФСБ. Новую силу назвали «Российский легион». Планировалось, что спецслужбы станут ликвидировать криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок. Но главной задачей было устранение лидеров политических, сепаратистских и прочих организаций, деятельность которых могла угрожать национальной безопасности. Еще в штат планировали зачислить опытных психологов, разведчиков, переводчиков, медиков, знатоков радиоэлектронной разведки из армии, гражданских специалистов, шоферов, техников — только лучших из лучших. Всего — до 150 тысяч человек. По идее, результативность обеспечивалась не только усилиями супербойцов, но и отсутствием бумажной волокиты и «многоэтажных» утверждений приказов: подчиняться «Легион» должен был только секретарю Совбеза, то есть Лебедю. Скорее всего, именно этот фактор стал решающим. Генералу отказали.

Фото: Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Конец «Легиона» Осенью 1996 года министр внутренних дел Анатолий Куликов выступил с докладом о планах Лебедя устроить государственный переворот. Якобы «Российский легион» был задуман как частное войско именно для того, чтобы привести генерала к власти. А когда с секретным подразделением не выгорело, он попытался завербовать военных, служащих в Чечне. Ирония судьбы в том, что летом того же года сам Лебедь добился отставки министра обороны Павла Грачева. Обвинил его не то в планах организовать государственный переворот, не то в оказании давления на президента России Бориса Ельцина. Лебедя отправили в отставку на следующий день после выступления министра, припомнив все: несогласие с линией правительства, соглашение в Хасавюрте (что положило конец Первой чеченской войне), критику решений президента, рост популярности в народе и среди военных, обещание покончить с коррупцией.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Не обошлось без шулерства. По одному из центральных телеканалов показали кадры давнего марша ультраправого националистического движения в Санкт-Петербурге, но зрителям это презентовали как «выступление сторонников Лебедя — движения „Русский легион“». Расследовать, насколько правдивы были обвинения против Лебедя, никто не стал, равно как и извиняться перед генералом, когда 17 декабря 1996 года Москворецкий суд признал заявления Куликова клеветническими. Сам военный, после того как стал губернатором Красноярского края, к идее спецотряда больше не возвращался.

Фото: Генерал-лейтенант Александр Лебедь на Красной площади. Юрий Заритовский / РИА «Новости»

Наследники «Легиона» Полностью расставаться с «Легионом» людям не хотелось. Появилась очередная легенда, что подразделение уже сформировали и после отставки командира бойцы стали выполнять задачи по своему усмотрению. Были и те, кто считал, что руководство этой армией перехватил министр Куликов. В ноябре 1998 года на специальной пресс-конференции несколько сотрудников ФСБ заявили, что власти уже два года как сформировали управление по разработке преступных организаций численностью в 150 человек. Задачи — такие же, как у лебедевского «Легиона», который, возможно, стал основой для новой структуры. Официальных подтверждений, что подобное управление действительно существовало или существует, нет. Впрочем, сегодня подобные истории окончательно перешли в разряд городских легенд. Хотя находятся те, кто уверен: «Белая стрела» или «Российский легион» все еще несут свою вахту.