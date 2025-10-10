10 октября 2025 00:01 Вопрос прозрачности и справедливости. Как должно работать предложение Матвиенко по ОМС Депутат Бессараб: понять подоплеку идеи Матвиенко по ОМС вполне можно 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Бюджет России

Доходы

Работа

Медицина

Валентина Матвиенко

Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по ОМС вызвало широкий резонанс. Инициативу приняли неоднозначно, хотя отрицать тот факт, что медпомощь откровенным тунеядцам работающие россияне оплачивают из собственного кармана, было бы по меньшей мере странно.

Матвиенко подчеркивала, что правильный и справедливый выход из ситуации должны найти все — и власть, и общество. «Мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. <…> И мы найдем такое решение совместно, безусловно», — пообещала она. Глава Совфеда пояснила, что проблема существует давно — Матвиенко просто привлекла к ней внимание. Суть ее предложения в том, чтобы неработающее трудоспособное население самостоятельно платило взносы за обязательное медицинское страхование — около 45 тысяч рублей в год. О детях, пенсионерах, инвалидах и других людях, которые не могут работать в силу ограничений по здоровью, речь не идет.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Кто платит за ОМС и где несправедливость? Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru напомнила, что в России бесплатные медицинские услуги оказывают всем на равных — это право закреплено в Конституции. «Мы не в США, где, чем больше у тебя денег, тем лучше предоставят медицинское обслуживание по страховке. У нас независимо от того, кто сколько зарабатывает, медицинское обслуживание для всех предоставляется абсолютно справедливо равным — работающим, трудоспособным, нетрудоспособным, неработающим, тунеядцам», — подчеркнула она, уточнив, что имеет в виду госучреждения. Страховые взносы за неработающих россиян трудоспособного возраста регионы перечисляют средства в Фонд ОМС из собственного бюджета. Пополняют его в том числе налоговые поступления.

И регионы вынуждены, собирая эти налоги с организаций и трудоспособных работающих граждан, частично отдавать их в систему ОМС, чтобы безработные тоже имели возможность получать медицинские услуги.

Ситуацию с тем, кто сумеет заплатить предполагаемый взнос по ОМС, а кто — нет, депутат назвала объективно сложной: отслеживать это непросто, хотя сейчас практически все так или иначе оставляют цифровой след. В будущем, допустила Бессараб, можно было бы разработать понятные и абсолютно справедливые критерии. «До этого момента, конечно, всех подряд заставлять оплачивать никто, я так думаю, не собирается, потому что мы ни в коем случае не должны допустить несправедливости в отношении людей, которые действительно не могут работать. <…> Вопрос сложный, но понять его подоплеку вполне можно», — подчеркнула парламентарий.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Резюмируя свою позицию, собеседница 360.ru указала на реально существующую несправедливость: россияне платят за медуслуги для неработающих, по сути, из своих налогов.

«Если выстроить какую-то систему, где будут отслеживать доходы человека, который не работает, и там будет сделан вывод, что он получает какие-то средства, то да, наверное, его нужно обязать самому за себя платить. Вопрос в том, чтобы добиться абсолютно прозрачности и справедливости», — сказала Бессараб.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кто еще поддержал идею Матвиенко об ОМС Военкор Александр Сладков не только положительно отозвался об инициативе Матвиенко по ОМС, но и высказался о тунеядстве. «Я за статью за тунеядство. <…> Работать и платить налоги должны все, либо просто платить налоги», — заявил он. Бесплатную медицину в России он охарактеризовал в основном как своевременную и достаточную и призвал приучать людей к работе и созиданию.

Кто работает, тот имеет. Если ты таксист, или ты плотник, плиточник, художник, если ты пашешь, как папа Карло, у тебя все есть. А если не работаешь, так откуда что возьмется. <…> Тунеядство — это зло для русского народа.

Сладков подчеркнул, что и он сам, и его мать родились в государственном роддоме, военкор окончил среднюю школу и военное училище, пользуется медицинскими услугами по ОМС. «Основное мне дало государство. Поэтому работать и платить налоги, я считаю, это правильно. Это наша первоочередная задача. Ну, после семьи и воспитания детей и охраны Родины», — заключил он.