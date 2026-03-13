Сегодня 14:26 Как безопасно снять дачу на лето: инструкция, которая спасет нервы и деньги Юрист Варданян объяснила, какие документы попросить при аренде дачи на лето 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

Снять дачу на лето — отличный вариант отдохнуть от городской суеты, однако без подготовки можно вляпаться в историю с невозвратным залогом или отключенной горячей водой. Чтобы отпуск не превратился в кошмар, следует изучить вопрос заранее. Что проверить в доме, о чем спросить у собственников и соседей и как подстраховаться деньгами — в материале 360.ru.

Как выбрать дом — советы риелтора В летний период хороших и действительно достойных предложений всегда мало. Так что при поиске дачи в аренду лучше всего руководствоваться правилом — чем раньше, тем лучше. Например, выбирать дом на период с июня по август не стоит начинать за месяц до предполагаемого въезда. «Достойные предложения на летний сезон очень быстро находят своих арендаторов. Поэтому лучше озаботиться этим сейчас, подписать договор заранее, чтобы обеспечить себе гарантированное проживание летом на природе», — посоветовал 360.ru эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. Что проверить в доме Перед подписанием договора очень важно обезопасить себя и минимизировать количество рисков — а их на самом деле немало. «Первое и самое важное — проверить, как работают коммуникации в доме. Не просто посмотреть на отопление, магистральный газ, воду, а проверить их работоспособность, понять, как это все работает», — рекомендовал Шмелев.

Фото: РИА «Новости»

Далее следует осмотреть технику и мебель на наличие дефектов. После при подписании договора закрепить документарно наличие царапин, сколов, потертостей. Процесс проверки также стоит фиксировать на видео. Это важно, чтобы позже собственник не обвинил арендатора в неаккуратности. При таком сценарии он может не вернуть залог или, что еще хуже, подать в суд с иском о возмещении ущерба. Проверить связь и Wi-Fi Если вы снимаете дачу не ради цифрового детокса и собираетесь выходить в Сеть или работать удаленно, особое внимание нужно уделить подключению дома к интернету. Узнать у хозяина, каким провайдером он пользуется, как ловит мобильная связь. Также нужно прояснить, входит ли ежемесячная абонентская плата за интернет в оплату аренды дома. В идеале стоит попробовать подключиться к Wi-Fi и проверить его работу. Нередко бывают сюрпризы, о которых собственник намеренно умалчивает. Например, слабый трансформатор, который регулярно вырубает электричество во всем СНТ или дачном поселке. Это может не зависеть от сезона, однако для удаленщиков подобная ситуация будет существенной проблемой. «Нужно удостовериться, если такие случаи бывают, есть ли на участке генератор, который можно завести в случае экстренной ситуации, чтобы не остаться без связи», — отметил Шмелев.

Фото: Медиасток.рф

Что спросить у собственника У владельца жилья нужно узнать количество собственников. Если их несколько, следует подписывать договор аренды всем либо предоставить доверенность от лица, которое отсутствует. Документ также нужно проверить. «Еще лучше созвониться с ним, удостовериться, действительно ли человек хочет сдавать дом», — подчеркнул собеседник 360.ru. Помимо доверенностей, у собственников нужно запросить правоустанавливающий документ. Что спросить у соседей До внесения залога рекомендуется оценить обстановку с соседями. «Объект может быть привлекательным со всех сторон, когда арендаторов все устраивает: и участок, и дом. А на соседнем участке, например, может располагаться какая-то ферма, от которой исходят постоянные запахи. Или петухи кричат с трех часов утра», — пояснил Шмелев.

Начать разговор можно с вопроса о том, как далеко находится ближайший магазин, а далее узнать подробности про сам объект. Бывают дома, где произошли трагические события, кто-то умер или что-то подобное — для многих это стоп-фактор не только для покупки, но и для аренды. Владимир Шмелев

Порой соседи знают объект лучше самих собственников, поэтому можно поинтересоваться, не текла ли в доме крыша, какие особенности грунта, бывает ли нашествие насекомых, есть ли в населенном пункте змеи и грызуны.

Фото: Медиасток.рф

Иногда собственники могут сдавать дома посуточно — для праздников или других мероприятий, что может создать неудобства для проживания. Некоторые делают на участке кафе или рестораны, хотя законом это запрещено.

Фото: Медиасток.рф

Какие документы подписывать при аренде дачи Чтобы арендаторов неожиданно не выселили посреди лета, при сдаче объекта стороны подписывают договор, который обычно составляет юрист. В нем указывают паспортные данные того, кто сдает дом и того, кто его снимает, точный адрес объекта, сроки сдачи, сумму в месяц, условия оплаты коммунальных услуг, порядок расторжения договора. «Вместе с ним подписывают дополнительно опись имущества, которую подтверждают фотографии, но можно обойтись и без них. Дефекты также прописывают в этом документе», — рассказала 360.ru юрист по вопросам недвижимости Анжела Варданян. Если есть депозит или залог, который гарантирует арендодателю аккуратность жильцов, нужна расписка о получении денег. Его обычно оформляют, если используется безналичный расчет. Депозит возвращают при выселении или не возвращают, если арендатор что-то повредил/сломал. Условия обращения залога также прописывают в договоре.

Фото: Медиасток.рф

«Иногда собственники прописывают в договоре аренды, что они имеют право приезжать на дачу. Наоборот, нужно прописать, что в период пользования домом за все отвечает арендатор», — посоветовала Варданян. О чем нужно предупредить собственника При подписании договора арендатор обязан предупредить владельца недвижимости о наличии животных и несовершеннолетних. Обычно это оговаривается в самом начале и иногда фиксируется в договоре. «Требовать предупреждать о том, кто будет приходить в гости и когда, не нужно — это незаконно. Если же это принципиальный момент для владельца, это прописывают в договоре», — подытожила юрист.