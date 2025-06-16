Сегодня 05:52 Как «Артек» учил мечтать: легендарный лагерь празднует 100-летний юбилей Детскому лагерю «Артек» в Крыму исполнилось 100 лет 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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«Артек» в 2025 году празднует 100 лет со дня первой смены — 16 июня распахнул двери пионерский лагерь, который потом стал самым известным в СССР. В первой смене было всего 80 юных ленинцев, сейчас учреждение имеет статус международного и принимает детей из многих стран. Какой путь прошел «Артек» за 100 лет — в материале 360.ru.

«Артек»: начало Свое название пионерский лагерь получил от названия реки и местности, которые означают «медведь» или «перепелка». Расположился «Артек» на полуострове Крым недалеко от Ялты. О строительстве детского лагеря на берегу Черного моря объявили 5 ноября 1924 года на празднике московской пионерии.

Фото: РИА «Новости» 1/3 Фото: РИА «Новости» 2/3 Фото: РИА «Новости» 3/3

Основателем лагеря был заместитель наркома здравоохранения РСФСР Зиновий Соловьев, он занимался лечением туберкулеза и искал подходящее место для детского лагеря. Помощь в этом ему оказал бывший военврач, главврач детского санатория «Ай-Даниль» Федор Шишмарев — место было в стороне от обжитых мест, недалеко от моря, как и хотел Соловьев. Шишмарев и сам «заболел» идеей постройки детского лагеря — и почти на восемь лет стал его главврачом и первым начальником.

Фото: РИА «Новости»

За первые три десятилетия своего существования «Артек» трижды менял свое название. Сначала лагерю присвоили имя основателя, в 1938 году его переименовали в честь любившего туда приезжать председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. В 1957 году лагерь назвали именем Владимира Ленина. В 2009 году из-за нехватки финансирования лагерь прекратил принимать детей. После воссоединения Крыма с Россией «Артек» возродился.

Фото: РИА «Новости»

Престижный лагерь Сначала лагерь состоял из палаток, позже их сменили фанерные домики. И только в 1930-х годах лагерь обзавелся капитальными строениями и его перевели на круглогодичную работу. Через год в «Артек» приехали первые иностранцы — дети из Германии. Так он стал международным. В 1930-х годах в пионерский лагерь в Крыму приехали испанские дети, бежавшие от войны.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Две девочки, ставшие символами дружбы между детьми разных стран — Саманта Смит и Катя Лычева — также связаны с «Атреком». Со временем «Артек» стал престижным лагерем, он пользовался популярностью не только у советских детей, но и за рубежом. В лагерь отправляли наиболее отличившихся пионеров, в том числе награжденных медалями «За отвагу на пожаре», «За спасение утопающих». Приезд иностранцев полностью оплачивал Советский Союз.

Фото: РИА «Новости»

Первая смена в 1925 году Первая смена открылась в середине июня. Первооткрывателями лагеря в то лето стали группы детей из Москвы, Ленинграда, Ярославля, Иваново-Вознесенска и Самары. Всем ребятами выдавали форму. Например, мальчишки носили белые рубашки и шорты. Кроме того, все получили обувь — легкие туфли со шнурками. Для большинства это было в новинку, ведь многие приезжали в лагерь в лаптях и обмотках. Жили ребята скромно — в четырех палатках. В каждую из них разместили по 28 коек. На каждой — матрас и подушка, две простыни, два одеяла, наволочка и полотенце. У столовой тоже не было капитального здания. Столы и скамейки расположили под длинным навесом. Был у детей и клуб — дача с широкой верандой у самого берега моря. По очереди назначали дежурных. В их обязанности входило ухаживать за территорией, чистить и посыпать песком дорожки. помогать на кухне, собирать хворост для вечерних костров.

Фото: РИА «Новости»

Тогда же — ровно 100 лет назад — зародилось большинство артековских традиций. Среди них — вечерние костры, походы в горы, послания следующим сменам. Скромный быт нисколько не смущал ребят из рабочих семей. Напротив, они были счастливы увидеть море, подружиться с ребятами из других городов и окунуться в атмосферу приключений. Уже тогда, в первые годы, «Артек» стал для детей не просто местом отдыха, а настоящей страной детства, где каждый чувствовал себя частью большой и дружной семьи.

«Артек» во время войны В годы Великой Отечественной войны лагерь эвакуировали сначала в Сталинград, а затем на Алтай. В июне 1941 года, через несколько дней после начала Великой Отечественной войны, детей из центральной и восточной России отправили домой, но артековцы из Прибалтики, Украины, Молдавии и Белоруссии уже не смогли вернуться в свои дома, там шла война. В сентябре 1942 года «Артек» обосновался в курортном поселке Белокуриха на Алтае, артековцам там предстояло провести самую долгую смену. Многие потом ушли на фронт. После освобождения Крыма в 1944 году лагерь начали восстанавливать, первая послевоенная смена открылась в августе.

Фото: РИА «Новости»

100-летний юбилей Праздновать столетний юбилей «Артек» будет в каждой из 15 смен. В 2025 году лагерь планирует принять до 50 тысяч детей из России и других стран. Главным событием стал фестиваль «Пусть всегда будет солнце», который завершится 16 июня. Праздничные мероприятие в честь юбилея «Артека» пройдут по всей стране. В Москве запланирован большой концерт.

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что «Артек» всегда был и будет местом, где встречаются и дружат дети из разных стран. За 100 лет в «Артеке» побывали более двух миллионов человек из 150 стран. В 2025 году открылось два новых филиала «Артека»: «Корсунь» в «Новом Херсонесе» и второй в Бердянске на базе лагеря «Красная гвоздика».

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«Артек» сегодня — это не только место, куда приезжают лучшие ученики со всего мира. Это также центр, который помогает развивать систему детского отдыха, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Территория лагеря занимает 218 гектаров и почти четыре километра береговой линии. В состав «Артека» входит девять лагерей. «Артеку» посвятили 93 памятника культуры, архитектуры и истории, сложили более сотни песен, написали немалое количество художественных произведений. Для многих артековцев лагерь в Крыму стал отправной точкой в карьере. За 100 лет из «Артека» вышли сотни политиков и артистов. Сегодня «Артек» остается местом встречи детей со всего мира.