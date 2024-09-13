Сегодня 21:25 Юристы не нашли состава преступления в делах о вымогательствах в Telegram Профессор Ображиев: статья 163 УК РФ неприменима к делам о Tg-вымогательствах 0 0 0 Фото: Uli Deck/dpa / Global Look Press Общество

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Киберпреступники давно обогнали Уголовный кодекс России. Это подтверждают представители науки об уголовном праве. Что не так со статьей 163 УК РФ о вымогательстве по отношению к администраторам Telegram-каналов и могут ли быть виноваты сами потерпевшие, разбирались представители портала «Право.ру» и адвокатское бюро «Коблев и партнеры».

Все чаще жертвами кибервымогателей с использованием «программ-вымогателей» становятся не простые граждане, а крупные ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании. Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев привел в пример транспортного оператора СДЭК, на который совершили хакерскую атаку весной этого года. Злоумышленники остановили работу компании примерно на неделю. «Остается только догадываться, какой выкуп заплатила компания, чтобы разблокировать информационные системы и возобновить производственные процессы», — отметил Ображиев. Зачастую суть преступления и общественная опасность состоит не в неправомерном доступе и создании вирусных программ, а в имущественном требовании, то есть вымогательстве. Из-за этого суд и правоохранительные органы могут по-разному квалифицировать одно и то же уголовное дело.

Фото: Константин Ображиев / Телеканал «360»

Например, дело Дудникова, который за захваченные доступы к серверам одной из компаний запросил криптовалюту на сумму свыше 500 тысяч рублей, квалифицировали как вымогательство под угрозой сохранения блокировки, уничтожения и повреждения систем компании, затем как грабеж. Апелляционный суд не нашел состава преступления в деле, а вторая кассация направила его на новое рассмотрение из-за того, что суд «оставил без внимания» факт вымогательства. «Нужно признать видимый пробел в уголовном законе. Пока же Верховный суд пытается по инициативе Генпрокуратуры подогнать в таких делах статью 163 УК РФ. Мне кажется, что настолько широкая трактовка закона явно не оправдана. Эта статья просто не рассчитана на подобного рода деяния, она требует усовершенствования», — заявил Ображиев. По этой причине применение статьи 163 УК некорректно по отношению к администраторам Telegram-каналов. Они действуют по следующей схеме: публикуют дискредитирующую или просто негативную информацию о компании, руководитель фирмы просит сообщество удалить пост, за это админы требуют деньги. Однако согласно все той же статье 163 вымогательство трактуется как требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, подчеркнул Ображиев.

Фото: Ева Меркачева / Телеканал «360»

В случаях с вымогательствами в Telegram-каналах важно понять, кто был инициатором диалога. Часто именно пострадавшие связываются с «вымогателями». Кроме того, возникает сложность с фактом угрозы распространения информации, которую уже распространили. Ведь когда у девушки требуют деньги за непубликацию откровенного фото, то вымогательство можно определить четко, а в вопросе поста с негативной информацией в сети — нет. Помимо исследования трактовок закона относительно киберпреступлений в России активно ведется работа по гуманизации судебной практики относительно ненасильственных деяний, рассказала член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. «Когда мы говорим о ненасильственных преступлениях, важно учитывать последствия. Одно дело, когда преступление по сути ничего за собой не понесло, и более того, человек еще и выплатил ущерб. Такое часто бывает. В таком случае, зачем в СИЗО держать человека, а потом в колонии?» — задалась логичным вопросом Меркачева. По ее словам, движение в этом направлении есть. Сейчас Верховный суд продвигает проект, согласно которому будет запрещено помещать под стражу людей, которых обвинили в ненасильственных преступлениях. Кроме того, ведется работа по сокращению сроков по этим статьям, подытожила Меркачева.