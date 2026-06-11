Юрист разъяснил, когда можно не платить за блюдо в ресторане

Специалист напомнил, что между гостем и заведением возникают правовые отношения, регулируемые Законом «О защите прав потребителей» и Правилами оказания услуг общественного питания. Это означает, что блюдо должно соответствовать описанию в меню и отвечать требованиям безопасности.

К недостаткам блюда, по словам юриста, относятся: наличие постороннего предмета, испорченные продукты, несоответствие описанию и нарушению технологии приготовления, из-за чего еда становится непригодной. В таких случаях согласно статье 29 закона посетитель может отказаться от оплаты, а если оплата уже внесена — потребовать ее возврата. Также статья позволяет переделать блюдо без доплаты или снизить его цену.

Юрист отметил, что основанием для отказа от оплаты не являются оценка вкуса, передумавший гость, сытость или нелюбовь к остроте, если блюдо приготовлено в соответствии с меню.

При обнаружении недостатка Русяев советует не доедать блюдо, зафиксировать проблему на фото и видео, сравнить с описанием в меню. Если произошло отравление — сохранить чек и обратиться к врачу за медицинским документом, так как в противном случае связь недомогания с заведением придется доказывать в суде. Далее следует обратиться к администратору и описать претензию при свидетелях. Отказ рекомендуется оформлять письменной претензией руководителю в двух экземплярах, на одном из которых должна стоять отметка о принятии.

Юрист подчеркнул, что потребитель вправе требовать возврат стоимости блюда и полное возмещение убытков, включая расходы на лечение при отравлении. Денежное требование по статье 31 закона должно быть исполнено за 10 дней.

Русяев добавил, что навязанный сервисный сбор или чаевые в счете, о которых заранее и явно не предупредили, нарушают пункт 19 Правил и статью 16 закона, и их можно исключить из счета или вернуть. В случае отказа — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или суд.