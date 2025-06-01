Сегодня 11:21 Аркан повешенный. Почему люди впадают в зависимость от раскладов таро? Психолог Дугенцова рассказала, как расклады таро повышают уровень дофамина 0 0 0 Фото: Britta Pedersen/ZB / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Вера в потусторонние силы сопровождает человечество почти с самого его зарождения. Многие убеждены, что кто-то незримый способен помочь решить их проблему, дать совет и направить. Однако так ли увлечение мистикой безвредно? Как и почему можно подсесть на расклады таро и при чем тут харизма мастера — в материале 360.ru.

Почему люди обращаются к тарологам. Примеры из жизни «Я заказываю расклады, потому что они очень часто сбываются. Также, если есть тревожность, карты ее убирают. Таро — мой способ понять, что человек думает, чувствует и есть ли смысл продолжать с ним общение, как правильно поступить в той или иной ситуации, какие качества лучше развивать и мнение руководства обо мне», — поделилась с 360.ru фотограф Ольга. «Не жду, что расклад скажет мне: „В четверг встретишь любовь всей жизни, а в пятницу выиграешь в лотерею“. Хотя было бы неплохо! Но чаще всего таро просто вытаскивает наружу то, что я и так где-то в глубине души знаю, но не решаюсь признать. А еще это как разговор с очень мудрым, но слегка саркастичным другом, который смотрит на твою ситуацию со стороны и говорит: „Ну что, гений, опять у тебя ерунда какая-то!“ И ведь не поспоришь», — отметила маркетолог Юлия. «Я просто в это верю. Нашла таролога, которая прямо в яблочко попадает с тем, что я чувствую и в каком эмоциональном состоянии нахожусь. Ясно, понятно, без воды. Карты вкупе с мастером помогают разобраться в себе и дают советы, как поступить в той или иной ситуации. Но я не стремлюсь переложить свою ответственность на кого-то или что-то», — рассказала студентка Дарья. «Обращаюсь к таро нечасто. Они показывают реальность такой, какая она есть, помогают не тешить себя надеждами и снять розовые очки. Еще я задаю им вопросы, чтобы они указали направление, на какую сферу жизни стоит обратить внимание, когда я потерялась», — сказала блогер Евгения.

Фото: Joko/imagebroker.com / www.globallookpress.com

Кто обращается к тарологам Бум на эзотерику пришелся на последние годы — со времен пандемии коронавируса. Войны, катаклизмы, бытовые проблемы наподобие расставания или потери работы, боязнь одиночества, неопределенность толкают людей искать ответы на вопросы. У всех бывают трудности, но не каждый идет к предсказателю. Психолог Дарья Дугенцова указывает на то, что к таким методам зачастую прибегают люди с магическим мышлением. «Человек верит, что у случайных событий есть какой-то скрытый смысл, а сверхъестественные силы посылают ему знаки или направляют его. Это свойственно в том числе тем, у кого повышенная тревожность, с которой они не могут совладать», — отметила эксперт. Расклады удовлетворяют потребность в контроле, поиске смысла, поддержке и помощи с принятием решения. Клиент как бы перекладывает ответственность за свою жизнь на картон с картинками. Но не восприятием единым. «На мой взгляд, те, кто верит в предсказания, астрологию, гадания и тому подобное, очень часто люди с детским мышлением. Если человек не привык анализировать, ему способствует инфантильная жизненная позиция. Он верит в эзотерику, потому что так проще жить», — считает клинический психолог гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская.

Фото: Kandinsky & 360.ru

Ошибочно думать, что узнать будущее стремится только женский пол. Клиентом может стать и домохозяйка, и успешный бизнесмен. Как есть и мужчины-тарологи. Зависимость от раскладов таро Когда люди идут к психологу, они также ищут ответы на вопросы и хотят познать самих себя. Но это — долгий процесс, тогда как гадалка разложила карты и тут же подсказала дорогу. Потому что потребность жить в определенности есть у всех. Собственно, с началом посещения эзотериков убедить человека в важности реальной терапии становится сложнее. «Один удачный расклад, в котором все сошлось, создает впечатление, что это работает. Растет уровень дофамина, пропадает тревожность и на смену ей приходит радость. Если следующий прогноз не сбылся, клиент списывает все на неправильно понятые знаки, что что-то поменялось или таролог оказался некомпетентным. Потому вставший на такой путь с него не свернет. Формируется зависимость», — отметила Дугенцова. Сначала заказывают лишь один, затем все больше и больше и на все сферы жизни. Тот, кто постоянно платит за сеансы, рискует попасть в финансовый кризис: слить половину зарплаты или вовсе угодить в долговую яму.

Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com

Другая проблема — эмоциональная. Ведь карты прогнозируют будущее, а у него множество вариантов. Оно зависит далеко не от одного фактора, еще и трудно контролируемого. Несовпадение несет риски уныния и разочарования в жизни. Регулярное гадание развивает магическое мышление. По словам эксперта, это происходит потому что люди, которые пережили стресс, неосознанно стремятся «накормить» интуитивную, эмоциональную часть мозга и повысить свой дофамин. Ведь восприимчивость тесно связана с нарушением именно критического и рационального мышления. Секрет успешных тарологов Рынок переполнен специалистами или теми, кто так себя называет. Сейчас мы живем в век интернета, картинки, короткого контента. И чем он лучше у того или иного предсказателя, тем больше он выигрывает по сравнению с конкурентами.

Фото: Kandinsky & 360.ru

То есть гадалки так сильно захватывают клиента раскладами, что к ним возвращаются ради получения своей доли дофамина. Речь идет в принципе о склонности доверять тому, кто может эмоционально удержать внимание.

Почему одни тарологи успешнее других, а некоторые и вовсе не пользуются спросом? Это зависит не от силы или какого-то дара, а от маркетинга. Качества успешного предсказателя — внушение и поддержка. Валерия Амелина-Прилепская

По ее словам, таро и гороскоп не про магию, а про психологию. Эзотерики отличные слушатели. С ней согласилась Дугенцова. Популярные тарологи харизматичны, эмпатичны и умеют подбирать правильные слова. Если люди любят гадания, то им следует делать выбор осознанно и искать очень качественных специалистов. А не то, что сейчас происходит на рынке, объяснила Амелина-Прилепская.

Фото: Kandinsky & 360.ru

Как соцсети повышают спрос на таро Карты активно продвигают в интернете. На любой платформе с видеоконтентом, будь то TikTok, Instagram* или YouTube, можно встретить десятки, а то и сотни специалистов с онлайн-гаданиями по типу «что он к вам чувствует», «что думает» и «какой видит». В «Яндексе» составлены рейтинги лучших тарологов Москвы и России, которые предскажут судьбу, помогут решить семейные проблемы, наладить бизнес и привлекут счастье и удачу. Часто у них есть профили в соцсетях. «Видео, кстати, обещают любовь, успех, знаки вселенной и делают это в легкой и приятной форме. Это снижает критичность восприятия и, к сожалению, повышает интерес», — отметила Дарья Дугенцова. Тарологи проводят прямые эфиры и записывают ролики, делая расклады моментальными. На дворе XXI век, и больше не нужно искать ведьму в деревне. Достаточно открыть приложение в своем смартфоне. Очень востребованы вопросы отношений, карьеры, финансов, саморазвития и профориентации. Но на первом месте, конечно, любовь.

Фото: Kandinsky & 360.ru

Девушка после ссоры с партнером, который, например, пропал и неделю не отвечает, может за секунды найти утешение. Достаточно открыть социальную сеть, выбрать ролик — и прогноз готов: чаще всего он сулит позитивный исход. Такой моментальный результат приносит эмоциональное облегчение, формируя привычку. В следующий раз влюбленная, скорее всего, вновь прибегнет к онлайн-гаданию, не раздумывая, ведь процесс прост и доступен через любой гаджет. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.