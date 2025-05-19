Сегодня 02:48 Ягодный сезон стартовал в Подмосковье. Как правильно выбрать клубнику и черешню Бражко: самая безопасная клубника в мае — с собственного приусадебного участка 0 0 0 Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com Общество

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Ягодный сезон в Москве и Подмосковье уже начался, на прилавках появилась клубника, малина, черешня и даже арбузы. Какие ягоды уже можно покупать, а от каких лучше воздержаться, и как их выбрать, чтобы не отравиться — в материале 360.ru.

Какие ягоды можно покупать в Подмосковье в мае–июне Несмотря на обилие ягоды на подмосковных прилавках, в весенние и летние месяцы специалисты рекомендуют покупать сезонные ягоды и фрукты. В мае уже продают арбузы, но для них май — не месяц вызревания и большая вероятность, что плоды росли на гидропонике, в парниках с изрядным количеством пестицидов и гормонов роста. Вкус у таких арбузов сомнительный, а пользы от их употребления нет вовсе. То же касается и винограда — в мае на прилавки попадают плоды, выращенные и сохраненные при помощи химикатов. Поэтому рекомендуется выбирать ягоды и фрукты, которые традиционно вызревают в этот период.

Фото: РИА «Новости»

В середине мая в Москве и Подмосковье уже появилась в продаже клубника. В основном ягоду привозят из Узбекистана, Армении, а также из Египта, Аргентины и Турции. Чуть позже появляется клубника из Крыма и Краснодарского края. Местная ягода появится на прилавках ближе к июню. Об этом в беседе с 360.ru рассказал координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко. «Появилась садовая земляника, которую мы называем клубникой. Ягод достаточно много. <…> Да, появилась первая ягода крымская, из Краснодарского края, из других субъектов юга России, с новых территорий. Но, на мой взгляд, ее пока еще не так много. <…> Традиционно ягода из Крыма, с Кубани очень популярна в московском регионе, но мы, потребители, практически не можем отличить данную ягоду, с учетом тем более современных агротехнологий», — поделился собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с 360.ru рассказала, что покупать клубнику можно не раньше июня. «Ближе к середине, к концу июня появляется черешня. Земляника — в течение всего лета с конца июня. А вот садовые ягоды, типа смородины, это все-таки июль, никак не раньше. Для клубники июнь — это стопроцентно», — заявила диетолог. Сезон черешни наступает в июне, в Московском регионе она вызревает к середине месяца. Привозная ягода появляется на прилавках из Узбекистана или Абхазии.

Фото: РИА «Новости»

Риски ранней клубники Ранняя клубника может содержать антибиотики, нитраты, пестициды и другие опасные вещества, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова «Газете.ru». Такую клубнику визуально невозможно распознать. «Но ранняя апрельская клубника с табличкой „Только с грядки“ должна однозначно вызвать вопросы. Да, в южных регионах плодоовощи созревают намного быстрее, однако для этого потребуются парники и, что вероятно, особые „ускорители роста“. Долгий срок хранения клубники тоже должен насторожить», — пояснила врач. При транспортировке клубники производители обрабатывают ее специальными препаратами, в число которых входит антибиотик тетрациклин. Последствия поедания ягоды с такой «добавкой» проявляются не сразу, эффект накопительный. «Он сравним с бесконтрольным использованием лекарственных средств. Так, серьезное превышение тетрациклина в будущем серьезно снизит лечебный эффект данного антибиотика», — предупредила Тарасова. Врач также добавила, что накопление антибиотика в организме может привести к развитию аллергии.

Фото: РИА «Новости»

В ранней клубнике зачастую превышено содержание нитратов, которые используют в качестве удобрения. «В организме человека нитраты, попадая в кровь, трансформируют гемоглобин в метгемоглобин, который утрачивает способность переносить кислород и углекислый газ. Это приводит к кислородному голоданию на клеточном уровне», — рассказала врач. Также в ранней клубнике могут быть пестициды и селитра для ускорения роста. Если съесть много таких ягод, то можно получить симптомы отравления.

Фото: РИА «Новости»

Самая безопасная ягода — с собственного приусадебного участка, или с участка друзей, проверенных людей, отметил собеседник 360.ru Александр Бражко. «Для Московского региона, с учетом погодных явлений текущего года, скорее всего, сезон начнется где-то в конце июня. Но жизнь очень динамичная, и мы не можем так долго ждать. Поэтому, чтобы себя побаловать, можно покупать ягоду и сегодня. Единственное, что нужно принимать: это исключительно как лакомство. Не нужно злоупотреблять», — сказал эксперт. При этом эксперт указал, что индустриальное сельское хозяйство вынуждено использовать и пестициды, и гербициды. Обычный потребитель практически не сможет это определить в торговой точке, а пресыщенность плодов химикатами создает риск для здоровья, предостерег Бражко.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно выбрать ягоды Как выбрать хорошую клубнику Импортная клубника как правило насыщена консервантами, чтобы ягода могла перенести транспортировку. Применение консервантов не отражается негативно на здоровье покупателей. Чтобы выбрать вкусную, сочную, сладкую клубнику, нужно следовать ряду правил: цвет ягоды должен быть ярко-красный, поверхность умеренно блестящей. Темные пятна говорят о переизбытке селитры, а сильный глянец означает большое количество нитратов при выращивании;

цвет ягоды должен быть равномерным, однотонным. Темно-красные пятна говорят, что клубника слегка подпортилась из-за долгой дороги от куста до прилавка. Белый кончик ягоды свидетельствует, что ягоду сорвали незрелой, и, скорее всего, она будет пресной и безвкусной;

хвостик должен быть зеленым, мягким и плотным. Если хвостик засохший, значит ягоду сорвали незрелой и вкус у нее будет травянистый;

на стенках контейнера должно быть немного сока. Если клубника плавает в соке, значит она перезрела и начала портиться. Если сока нет совсем и ягода слишком упругая и глянцевая, значит ее выращивали на гидропонике с использованием химикатов;

на ягодах не должно быть плесени. Если плесень хоть на одной ягоде, значит, ее собирали влажной и такую ягоду не стоит покупать.

У настоящей клубники аромат, как у эфирных масел. Она пахнет за версту. Нурия Дианова Нутрициолог

Как правильно выбирать черешню Выбрать черешню проще, есть всего два простых правила: плодоножка должна быть свежей и зеленой;

сама ягода должна иметь глянцевый блеск, без шероховатостей, морщин и признаков обезвоживания.

Фото: РИА «Новости»

Стоимость клубники в Подмосковье Рынок сейчас определяет равновесную цену на ягоду именно в розничном звене, заявил Бражко. «Вот по розничной цене сейчас в Московском регионе минимальная цена 250-300 рублей. Эта цена достаточно привлекательная с учетом существующего уровня цен и обеспечивает достаточно хороший оборот на торговой точке», — отметил эксперт. Как только цена поднимается выше, то есть опасность, что она залежится, а так как продукт это скоропортящийся, поэтому продавцы вынуждены подстраиваться под покупателей. «Клубника из республики Крым или же с Кубани продается по цене 500-1000 рублей за килограмм. Только начало сезона, поэтому уровень цен, на мой взгляд, достаточно высокий. Полагаю, что снижаться цены сильно не будут. Это связано с достаточно сложной ситуацией с конкуренцией, которая существует на рынке», — добавил Бражко.

Фото: РИА «Новости»

Признаки отравления пестицидной клубникой Пестициды потенциально токсичны для человека. При попадании в организм слишком большой дозы может наступить острое или хроническое отравление, рассказала в интервью радио Sputnik специалист управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Фомичева. Симптомами острого отравления могут быть слабость, беспокойство, судороги, головокружение, диспепсические расстройства, онемение конечностей. Врач предупредила, что при подозрении на отравление пестицидами необходимо срочно вызвать врача — дело может закончиться параличом.

Фото: РИА «Новости»

Хроническое отравление опасно отдаленными канцерогенными, мутагенными, аллергенными последствиями для организма. Нутрициолог Дианова отметила, что при отравлении пестицидами происходит нарушение и блокировка определенных процессов на клеточном уровне. «Кислородное голодание развивается, определенное затруднение дыхания, покраснение кожных покровов. Такая реакция, как будто вы принимаете слишком большое количество нитратных таблеток», — пояснила собеседница 360.ru. Она рекомендовала взрослым контролировать количество съеденной детьми клубники. Начать можно с пяти ягод и после основного приема еды — в этом случае последствия минимальны.