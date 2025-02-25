25 февраля 2025 20:35 «Я русский» и лай собак. В Волгограде мужчина затерроризировал соседку песнями Шамана Житель Волгограда устроил соседям пытку песнями Шамана из-за спора о квартире 0 0 0 Фото: Sergey Elagin / Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Житель Волгограда каждый день с утра до вечера включает песни Шамана и гимн России на полную громкость в коммунальной квартире. Таким образом он пытается заставить выкупить его долю, пожаловалась 360.ru соседка мужчины.

«Я перенесла в прошлом году инсульт, у меня сахарный диабет. От этой музыки уже крыша едет. Соседи тоже страдают. Мы написали заявление в полицию, прокуратуру, СК и губернатору Волгоградской области», — отметила она. По словам женщины, изначально сосед жаловался на их лабрадоров. Хозяева животных предоставили все необходимые документы. После этого мужчина стал угрожать, что убьет псов. «Он стал настаивать на том, чтобы продать квартиру, так как его доля там есть, и получить 1/3 часть. Мы отказались, тогда он стал включать музыку. Просверлил в двери пять дырок, чтобы было громче слышно», — рассказал собеседница 360.ru.

Пытки по расписанию Позже мужчина установил солнечную батарею, поэтому музыкальное сопровождение следует четкому расписанию. С 07:00 утра начинает играть гимн России, затем — собачий лай, потом — «Я русский». В 21:00 вечера снова звучит гимн России три-четыре раза, потом снова Шаман и собаки. И это повторяется, по словам женщины, на протяжении месяца ежедневно. Сотрудники полиции объяснили жильцам, что сосед имеет право включать музыку в установленное законом время «Невыносимо так жить. Мы пытаемся добиться хотя бы какого-нибудь наказания. Но никто нам не может помочь. Соседу предлагали купить его комнату, но его не устроила сумма. В итоге музыка продолжает играть до сих пор», — пожаловалась жительница Волгограда.

«Доля моя, собирался там жить!» В комментарии 360.ru владелец «музыкальной» комнаты объяснил свое поведение тем, что соседи не дают ему спокойно жить в квартире. «Они заселили двух огромных собак. Меня 3,5 года не пускают в квартиру. Все это время я снимаю жилье. Из-за лабрадоров вызывал полицию несколько раз, но они даже не стали заходить. Так как доля в квартире моя, я собирался там жить. Судился с соседями, но это ни к чему не привело», — рассказал он. По мнению мужчины, он не нарушает закон, ведь в ночное время музыка не играет. А с 07:00 до 22:00 часов такие действия законом в России не запрещены.