18 октября 2025 09:44 «Я хуже, чем другие». Как починить «сломанную» самооценку? Психолог Бережной: кризис и критика взрослых часто губят самооценку 0 0 0 Фото: Roberto Pfeil/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Правила

Ученые

Работа

Психология

Термин «самооценка» зародился в 1890 году благодаря фундаментальному труду психолога и философа Уильяма Джеймса «Принципы психологии». Ученый определил ее как оценку самого себя, качеств, способностей и ценности как личности. С тех пор разработали множество классификаций: самооценка бывает адекватной, неадекватной, смешанной, высокой или низкой. Все это — характеристики того, как человек воспринимает себя. Но что происходит, когда этот внутренний механизм не просто искажается, а ломается?

«Сломанная» самооценка — состояние, при котором человек утрачивает способность оценивать себя самостоятельно. Ему становится сложно сформулировать, кто он, чего стоит и как к себе относится. Удачной метафорой тут станет компас, стрелка которого застыла в одном положении, не реагируя на изменения окружающего мира. Такая личность теряет ориентацию в самоценности. Самый распространенный источник «сломанной» самооценки — критикующие родители. Если в детстве человека постоянно оценивали, осуждали и сравнивали с другими, у него просто не формируется внутренний механизм самооценки. Формируется привычка, что его ценность определяется извне — мнением старших, родителей, учителей, а повзрослев, человек продолжает искать внешние ориентиры, не доверяя и не умея прислушиваться к себе.

Как правило, эта «поломка» происходит не одномоментно, а в результате длительного пребывания в стрессе. В состоянии постоянного нервного напряжения психике становится не до тонких самоощущений — все ресурсы уходят на выживание.

Ярким примером может быть острая кризисная ситуация, такая как развод, особенно для женщин. В такой период обрушивается шквал негативных оценок: ее могут осуждать, жалеть, обвинять. Возникает навязчивый поток мыслей о собственной «плохости»: «Я — плохая мать», «Я — плохая жена», «Я — неудачница». Напряжение и боль настолько велики, что женщина не может вернуться к адекватной оценке происходящего и своей роли в нем. Самооценка не просто падает — она «ломается», требуя времени и усилий для «починки».

Диагностировать «сломанную» самооценку достаточно просто. Прямой вопрос: «Как ты сам к себе относишься?» — ставит в тупик. Человеку сложно сформулировать свое отношение, он путается, пересказывает мнение других людей или просто пожимает плечами.

Что же делать, если вы обнаружили у себя эту проблему? Сперва разобраться в источнике. Если «поломка» ситуационная (стресс, развод, утрата), нужно понять, что ее необходимо пережить. Дайте себе время на восстановление, проявите терпение. Механизм не начнет работать снова, пока не стихнет острая боль.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

При хроническом же случае, когда человек годами не оценивал себя, а лишь ориентировался на других, работа предстоит более глубокая. Здесь важно осознать, что внутреннего механизма просто нет и его нужно создавать. Начните с малого: после каждого своего поступка (по отношению к себе, друзьям, близким) попробуйте дать ему собственную оценку. Спросите себя: «Как я сам оцениваю то, что сделал? По каким критериям? Что для меня хорошо, а что — нет?» Раз за разом вы будете вырабатывать внутренние критерии, и механизм самооценки начнет потихоньку восстанавливаться или формироваться.

Фото: Markus Lenhardt/dpa / www.globallookpress.com

Крайне важно не поддаться искушению снова переложить оценку на других. В момент «сборки» себя любое критическое или одобряющее слово извне может сбить с толку. Помните: другие люди не видят вашей полной мотивации и не проживают вашу жизнь. Поэтому главная задача — настроить компас на нужную вам волну. Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»