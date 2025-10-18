«Я хуже, чем другие». Как починить «сломанную» самооценку?
Психолог Бережной: кризис и критика взрослых часто губят самооценку
Термин «самооценка» зародился в 1890 году благодаря фундаментальному труду психолога и философа Уильяма Джеймса «Принципы психологии». Ученый определил ее как оценку самого себя, качеств, способностей и ценности как личности. С тех пор разработали множество классификаций: самооценка бывает адекватной, неадекватной, смешанной, высокой или низкой. Все это — характеристики того, как человек воспринимает себя. Но что происходит, когда этот внутренний механизм не просто искажается, а ломается?
«Сломанная» самооценка — состояние, при котором человек утрачивает способность оценивать себя самостоятельно. Ему становится сложно сформулировать, кто он, чего стоит и как к себе относится. Удачной метафорой тут станет компас, стрелка которого застыла в одном положении, не реагируя на изменения окружающего мира. Такая личность теряет ориентацию в самоценности.
Самый распространенный источник «сломанной» самооценки — критикующие родители. Если в детстве человека постоянно оценивали, осуждали и сравнивали с другими, у него просто не формируется внутренний механизм самооценки.
Формируется привычка, что его ценность определяется извне — мнением старших, родителей, учителей, а повзрослев, человек продолжает искать внешние ориентиры, не доверяя и не умея прислушиваться к себе.
Как правило, эта «поломка» происходит не одномоментно, а в результате длительного пребывания в стрессе. В состоянии постоянного нервного напряжения психике становится не до тонких самоощущений — все ресурсы уходят на выживание.
Ярким примером может быть острая кризисная ситуация, такая как развод, особенно для женщин. В такой период обрушивается шквал негативных оценок: ее могут осуждать, жалеть, обвинять. Возникает навязчивый поток мыслей о собственной «плохости»: «Я — плохая мать», «Я — плохая жена», «Я — неудачница».
Напряжение и боль настолько велики, что женщина не может вернуться к адекватной оценке происходящего и своей роли в нем. Самооценка не просто падает — она «ломается», требуя времени и усилий для «починки».
Диагностировать «сломанную» самооценку достаточно просто. Прямой вопрос: «Как ты сам к себе относишься?» — ставит в тупик. Человеку сложно сформулировать свое отношение, он путается, пересказывает мнение других людей или просто пожимает плечами.
Что же делать, если вы обнаружили у себя эту проблему?
Сперва разобраться в источнике. Если «поломка» ситуационная (стресс, развод, утрата), нужно понять, что ее необходимо пережить. Дайте себе время на восстановление, проявите терпение. Механизм не начнет работать снова, пока не стихнет острая боль.
При хроническом же случае, когда человек годами не оценивал себя, а лишь ориентировался на других, работа предстоит более глубокая. Здесь важно осознать, что внутреннего механизма просто нет и его нужно создавать.
Начните с малого: после каждого своего поступка (по отношению к себе, друзьям, близким) попробуйте дать ему собственную оценку. Спросите себя: «Как я сам оцениваю то, что сделал? По каким критериям? Что для меня хорошо, а что — нет?»
Раз за разом вы будете вырабатывать внутренние критерии, и механизм самооценки начнет потихоньку восстанавливаться или формироваться.
Крайне важно не поддаться искушению снова переложить оценку на других. В момент «сборки» себя любое критическое или одобряющее слово извне может сбить с толку. Помните: другие люди не видят вашей полной мотивации и не проживают вашу жизнь. Поэтому главная задача — настроить компас на нужную вам волну.
Автор статьи: Данил Бережной, бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО»