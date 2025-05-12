12 мая 2025 18:49 Из холода в тепло и обратно. Ждать ли настоящей весны в Москве и области? Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве и регионе потеплеет 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В начале недели в Москве и области пообещали похолодание вплоть до ночных заморозков. Вторник и среда тоже не обрадуют теплой весенней погодой. Но синоптики успокаивают: холод отступит ближе к выходным. Какую погоду ждать в ближайшие дни и до конца мая, выяснил 360.ru.

Почему в Москве снова холодно Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в начале этой недели в столичном регионе возможны похолодания. «Во вторник Москва окажется на орбите активного циклона, из-за чего ожидается пасмурная и довольно дождливая погода с максимальной интенсивностью осадков днем и вечером — на мегаполис прольется до семи-девяти миллиметров осадков, по региону до 9-14 литров дождевой воды на метр площади или 1/5 от месячной нормы осадков», — написал он в Telegram-канале. С коллегой согласился синоптик и метеоролог Александр Ильин. Он рассказал 360.ru, что похолодание в столице случилось из-за ветра с Арктики. «Холодный арктический воздух зашел в конце апреля на европейскую территорию России, и никакими другими воздушными массами его сдвинуть пока не удается. Траектория движения атмосферных фронтов проходит таким образом, что, в частности, московский регион практически оказывается в тыловых частях этих циклонов, где всегда самый холодный воздух», — объяснил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Заморозки в мае 2025 Несмотря на неутешительные прогнозы, в ночь на 12 мая заморозков не было. Лишь на двух станциях в Москве отметили -0,8 градуса, уточнил Ильин. В предстоящую ночь, 13 мая, ситуация с температурой существенно не изменится. Местами в области столбики термометров покажут 0… +5 градусов, а в самой столице — +3… +5. «В Москве о заморозках говорить вообще не приходится. Но в Подмосковье местами возможно похолодание до нуля. Соответственно, где-то температура примет отрицательное значение, к примеру на мостах, эстакадах. На таких участках дорог надо быть наиболее внимательным и осторожным. Это минимальная температура, но не преобладающая», — отметил синоптик. Днем во вторник и среду, 13 и 14 мая, температура в регионе немного изменится — воздух прогреется до уровня +8… +13 градусов.

Фото: Медиасток.рф

Когда в Москве и Подмосковье потеплеет Температурный перелом произойдет в четверг, 15 мая, когда столбики термометров покажут +14… +17. Эти значения близки к климатической норме, хотя продолжат недотягивать до нее приблизительно два градуса. В отличие от начала недели, когда расхождение с климатической нормой составит от четырех до шести градусов соответственно. «Наиболее теплыми днями станут пятница и суббота, 16 и 17 мая, когда воздух прогреется до уровня +18… +20. Про воскресенье сказать сложно: не исключено, что на стыке второй и третьей декады снова придет похолодание», — предупредил Ильин. Температура сначала опустится ниже +15. Возможно, что в первые дни третьей декады мая вновь будет спад до +10.

Фото: Медиасток.рф

«Насколько ниже, пока сказать сложно. Наиболее сильные осадки ожидаются 14 и 15 мая. Во второй половине месяца они несущественные», — пояснил синоптик. Ильин заверил: стабильной положительной температуры на следующей неделе ждать не стоит, ведь после потепления в выходные в столицу снова придет похолодание. Такая ситуация сохранится до конца месяца. «Периоды теплой и холодной погоды до конца мая будут чередоваться, пока не удастся стабилизироваться», — подчеркнул эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до конца мая 2025 Сначала температура повысится до невиданных с начала мая значений — +15… +18 градусов, затем — почти до +20, рассказал 360.ru синоптик Александр Шувалов. «Потом вернется к 15-градусной отметке. До конца месяца выше +22 и +23 температура так и не поднимется. То есть май, вопреки всем прогнозам, ожидается достаточно холодным», — подчеркнул Шувалов. Средние показатели окажутся ниже климатической нормы на два-три градуса. Это связано с характером атмосферных процессов, объяснил эксперт. «Сейчас преобладает поле высокого давления над Британскими островами и Северным морем. Основной поток воздуха идет в столицу с северо-запада и севера», — подытожил Шувалов.