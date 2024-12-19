Итоги года с народом России
Как правило, прямую линию с президентом России, а также его итоговую большую пресс-конференцию, с некоторых пор сведенные в одно мероприятие, принято рассматривать (по крайней мере среди журналистов и политологов) с точки зрения того, что в этот раз скажет Путин и как его заявления повлияют на ситуацию в стране и в мире.
Слушая сегодня выступление нашего лидера, точнее — его ответы на вопросы из зала и заранее присланные (а иногда и формате онлайн) от жителей России, — я вдруг осознал, что на самом деле они, эти вопросы, могут служить не менее замечательным камертоном того, чем живет сегодня страна, чем реакция на них Владимира Владимировича Путина.
Изначально предполагалось — этот прогноз сделали на основе запросов от граждан, обработанных перед началом сегодняшнего эфира, — что главными темами для обсуждения станут: СВО, Украина через призму возможных мирных переговоров и окончания конфликта, российская экономика с ее достижениями вроде роста ВВП и проблемами (инфляция, курс рубля), возвращение в Белый дом Дональда Трампа и изменения в политике США, которые могут за этим последовать, роль БРИКС и наши отношения с Китаем, Индией и странами так называемого Глобального Юга, ворох социальных проблем, в том числе в разрезе демографии и поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также противостояние с НАТО, общая эскалация в мире и, как следствие, возрастание угрозы ядерной войны.
На момент, когда я пишу эту статью, подведение итогов года еще продолжается, поэтому, что там будет дальше, мне неведомо. Но за те три часа, что удалось прослушать, я обратил внимание, что ни Трамп, ни НАТО, ни мировая война и прочие страшилки и хитросплетения мировой политики большинство наших сограждан не волнуют.
Основная масса вопросов, причем, что характерно, как из «старых», так и из «новых» регионов России, касалась насущных вопросов выживания с учетом накопившихся социальных проблем — ЖКХ, медицина, пенсии и пособия, ипотека, образование, рост цен и так далее — и желания добиться справедливости от зарвавшихся банкиров и коммерсантов или нерадивых чиновников.
И по сути, все это традиционные запросы, никак не связанные ни с военным противостоянием России и Запада, ни с особенностями мировой конъюнктуры.
Кстати, о терминологии «новые» — «старые» применительно к территориям Российской Федерации. Я жуть как не люблю эти термины и считаю их в корне неверными. Да, формально, с точки зрения истории существования именно России Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, да тот же Крым — все это новые регионы.
Но как в принципе можно называть новым то, что было Родиной русского народа 1000 лет тому назад?
Исторические российские территории, освобождением которых мы сейчас занимаемся, на то и исторические, что существуют в пределах Государства Российского с незапамятных времен. Мы здесь не гости — это наш дом, дом, который временно и несправедливо был у нас отторгнут вместе со значительной частью русского народа, всего народа России.
В связи с этим меня обрадовало, когда из Мариуполя поступил звонок с просьбой разобраться с жилищным вопросом, когда житель Красного Лимана интересовался справедливым начислением ему пенсии за почти полувековой стаж работы (а Лиман все еще оккупирован ВСУ), когда выяснилась, что люди, проживающие в ДНР и ЛНР, гордятся новеньким дорогами, которых в той же Луганской области отродясь не было — сам по ним ездил, знаю.
Да, жизнь сложная, многие проблемы до сих пор не решены, а многие только проявляются. Но она, эта жизнь, идет, и остановить ее не могут ни НАТО, ни Трамп, ни даже Зеленский.
Россия живет — пожалуй, лучшего итога для этого и любого другого года сложно придумать.