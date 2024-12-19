Итоги года с народом России

Как правило, прямую линию с президентом России, а также его итоговую большую пресс-конференцию, с некоторых пор сведенные в одно мероприятие, принято рассматривать (по крайней мере среди журналистов и политологов) с точки зрения того, что в этот раз скажет Путин и как его заявления повлияют на ситуацию в стране и в мире.

Слушая сегодня выступление нашего лидера, точнее — его ответы на вопросы из зала и заранее присланные (а иногда и формате онлайн) от жителей России, — я вдруг осознал, что на самом деле они, эти вопросы, могут служить не менее замечательным камертоном того, чем живет сегодня страна, чем реакция на них Владимира Владимировича Путина.

Изначально предполагалось — этот прогноз сделали на основе запросов от граждан, обработанных перед началом сегодняшнего эфира, — что главными темами для обсуждения станут: СВО, Украина через призму возможных мирных переговоров и окончания конфликта, российская экономика с ее достижениями вроде роста ВВП и проблемами (инфляция, курс рубля), возвращение в Белый дом Дональда Трампа и изменения в политике США, которые могут за этим последовать, роль БРИКС и наши отношения с Китаем, Индией и странами так называемого Глобального Юга, ворох социальных проблем, в том числе в разрезе демографии и поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также противостояние с НАТО, общая эскалация в мире и, как следствие, возрастание угрозы ядерной войны.

На момент, когда я пишу эту статью, подведение итогов года еще продолжается, поэтому, что там будет дальше, мне неведомо. Но за те три часа, что удалось прослушать, я обратил внимание, что ни Трамп, ни НАТО, ни мировая война и прочие страшилки и хитросплетения мировой политики большинство наших сограждан не волнуют.