История успеха Greenworks. За семь лет от стартапа до лидера рынка аккумуляторной садовой техники | 360°

Общество 16 мая 2024, 14:40 История успеха Greenworks. За семь лет от стартапа до лидера рынка аккумуляторной садовой техники

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Одним из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента является компания Greenworks. Появившись на рынке в 2016 году, бренд прошел большой путь и достиг серьезного успеха. О том, как развивалась компания, 360.ru рассказала ее гендиректор Рада Рожицкая.

Большой путь

Сегодня ООО Greenworks является самой молодой компанией на отечественном рынке электроинструментов и садовой техники. В России она появилась в 2016 году, отметила Рожицкая.

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«Оправдываем свое называние: „грин“ — зеленые в прямом и переносном смысле слова, начиная от промышленного дизайна и заканчивая нашей молодостью», — отметила она.

За несколько лет предприятие проделало большой путь. К концу 2023 года компания стала состоявшимся брендом с неплохими для рыночного сегмента оборотами. Все это позволило ей строить большие планы.

Отличительная черта Greenworks заключается в том, что компания производит свою продукцию полностью сама — начиная от аккумуляторов и заканчивая моторами, платами и контролерами.

пресс-служба Greenworks

Изначально команда сотрудников состояла из семи человек. В 2019 году бренд пережил перезагрузку, в ходе которой предыдущие работники ушли к конкуренту.

«Я возглавила компанию, будучи перед этим финансовым операционным директором. Получила повышение должности, но пустой офис. Поэтому команду пришлось набирать с нуля», — рассказала Рожицкая.

С началом СВО и введением антироссийских санкций бренд стал единственным из всех международных, который никогда не думал о сокращении работы на российском рынке.

«Мы прошли абсолютно ровно и вели себя достаточно агрессивно в тот момент, когда наши конкуренты испытывали определенные трудности», — подчеркнула Рожицкая.

За это время бренду удалось стать одним из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Штаб-квартиры компании находятся в городе Шарлотт в Северной Каролине (США) и Мальме (Швеция). Компания создает новые инновационные продукты в собственном исследовательском центре. Всю продукцию производят на заводе полного цикла в Чанчжоу (Китай).

Экологичность и инновационность

Основная концепция компании заключается в экологичности и инновационности. Это объясняется тем, что аккумуляторная техника начала завоевывать популярность совсем недавно. Все это позволило Greenworks попасть в тренды.

Еще в 2017 году процент аккумуляторной техники в сегменте садового оборудования был равен нулю. Однако к 2023 году этот показатель вырос до 24%.

Комфортное использование

Техника, которую производит компания, является крайне удобной и простой в использовании.

«У нас в технике бесщеточные моторы, там нечему ломаться. То есть, она очень проста в использовании и в эксплуатации», — пояснила Рожицкая.

пресс-служба Greenworks

Люди, которые регулярно работают с садовой техникой, знакомы с тем, что длительное использование бензиновых устройств провоцирует тремор рук. Иногда он может сохраняться на протяжении часа после завершения работ. Однако аккумуляторная техника не обладает таким эффектом, отметила гендиректор компании.

«Вы можете работать долго, абсолютно комфортно. Она легкая, она гораздо легче, чем бензиновая. И, если мы говорим о бюджетной составляющей, то в течение трех сезонов окупаемость и экономия составляет до 30%», — подчеркнула Рожицкая.

Благоустройство общественных территорий

В прошлом году Greenworks доросла до тех объемов производства, когда смогла позволить себе социально-благотворительные инициативы. В 2023 году компания запустила проект по благоустройству общественных пространств и скверов в малых городах России.

«У нас был полностью реализован проект в городе Дно в Псковской области. А в этом году мы работаем с 10 городами, причем география обширная: Калининград, Якутск, Белокуриха, Таруса и другие», — рассказала Рожицкая.

пресс-служба Greenworks

Вместе с амбассадором компании ландшафтным дизайнером Ильей Васецким сотрудники предприятия разрабатывают концепцию озеленения, ландшафтного дизайна, закупают озеленительный материал. А еще — предоставляют собственную технику.

Аккумуляторная техника в муниципалитетах и городских службах благоустройств — явление пока еще редкое. Однако в прошлом году города начали ее тендерные закупки, отметила гендиректор компании.

«Это нам дает возможность попробовать, что это такое, насколько это удобно, насколько будет положительный отзыв от горожан. Потому что это тихая техника. Она экологична, органична, удобная для работы в городской среде», — рассказала она.

Перспективы и планы

В ближайшем будущем компания намерена нарастить присутствие в B2B и B2G сегменте, который связан с высоковольтажной техникой. Кроме того, в этом году Greenworks планирует поставлять на отечественный рынок аккумуляторные тракторы и райдеры — газонокосилки, которые могут разворачиваться на 360 градусов. Обычно их используют для работы на больших территориях. В перспективе, отметила Рожицкая, бренд намерен полностью заменить бензин и вывести на рынок серьезных аккумуляторных коммерческих машин, которые вытеснят бензиновые аналоги.

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