От награды за подвиг до народного знака Победы. История георгиевской ленты

Народным символом Дня Победы георгиевская ленточка стала всего 20 лет назад. А до этого оставалась частью Ордена Славы и медали «За победу над Германией», которыми награждали солдат, матросов, сержантов и старшин во время Великой Отечественной войны. История черно-оранжевой ленты намного древнее и насчитывает несколько веков. Как она и что означают нанесенные на ленту цвета, узнал 360.ru.

Когда появилась георгиевская лента

Георгиевскую ленту как часть ордена Святого Георгия учредила императрица Екатерина II во время русско-турецкой войны. Награду вручали военным, которые проявили особое мужество во время боевых действий.

За цветовую основу взяли черный цвет двуглавого орла и золотое поле государственного герба. Ленту крепили к белому равностороннему кресту или золотой звезде с четырьмя лучами.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

При этом расцветка имела четкий регламент: три черные и две желтые полосы. В зависимости от класса награду носили в петлице, на шее или через правое плечо. После смерти владельца она переходила по наследству его потомкам.

Со временем лента Святого Георгия становилась частью разных наград Российской империи — от офицерских крестов до солдатских медалей. Появлялась она и на знаменах и штандартах различных войск.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Спустя почти 100 лет после появления цветам ленты дали другое значение — дым и пламя — как символам боевых действий. Во время Гражданской войны ленту Святого Георгия использовали белогвардейские войска как знак несогласия с упразднением старой наградной системы большевиками. На мундиры военных она вернулась только в 1943 году.

Как георгиевская лента стала гвардейской

После начала Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР начал присваивать военным частям и соединениям звание гвардейских за совершенные подвиги. В 1942 году появился единый нагрудный знак под названием «Гвардия». Но командование Военно-морского флота учредило собственный знак отличия, который представлял собой обтянутую черно-желтой лентой пластину. Такую форму утвердил нарком ВМФ Николай Кузнецов. В подписанном им приказе лента получила название «гвардейская».

Фото: РИА «Новости»

К своей оригинальной расцветке георгиевская лента вернулась в 1943 году, когда по приказу Сталина учредили орден Славы трех степеней. Из представленных эскизов будущих наград советский лидер выбрал одну с гвардейской лентой, но предложил вместо желтого цвета использовать ярко-оранжевый.

В советские годы лента стала настоящим символом Дня Победы. Ей украшали юбилейные медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945» и «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945». После распада СССР гвардейская ленточка стала одним из символов 9 мая и парадов Победы.

Кто придумал раздавать георгиевскую ленточку на улицах

В 2005 году в рамках подготовки к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне редакция РИА «Новости» и московская студенческая организация «Студенческая община» провели акцию «Георгиевская ленточка», раздавая на улице черно-оранжевые отрезки ткани. Акция понравилась не всем. В популярном тогда «Живом журнале» блогеры вступили в дискуссию, насколько этично раздавать на улицах ленту, которая считалась неотъемлемой частью награды за военный подвиг.

Фото: РИА «Новости»

Пользователей возмутило, что автомобилисты вешали ленту на антенны машин, люди привязывали ее к ошейникам собак или сумкам. Доходило до того, что предприниматели украшали лентами стоящие на прилавках бутылки с водкой.

«Худшего глумления над памятью предков и не придумаешь. Если кто забыл, Георгиевская лента — лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, ордену Славы, Георгиевской медали и медали „За победу над Германией“. С незначительными изменениями вошла в советскую наградную систему под названием „Гвардейской ленты“ как особого знака отличия», — писали противники акции.

Фото: РИА «Новости»

Ее сторонники настаивали, что ленточка — только символ и дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

«Человек, повязавший ленточку, хочет сказать, что он кавалер Ордена? Нет, он говорит: „Вспомните о кавалерах Ордена Славы“. Ленточка не атрибут, это символ», — подчеркивали они.

Споры не прекращались очень долго. Но акция стала регулярной и не только в России. Ленточки раздавали в Киргизии, Армении, Белоруссии и даже в Китае и Афганистане. Но только в 2022 году Госдума приняла закон «О георгиевской ленте», который отнес ее к символам воинской славы России, за осквернение которых грозит административный штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно носить георгиевскую ленточку?

Регламент ношения георгиевской ленточки в 2017 году разработало всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Правила предусматривают, что ленту необходимо носить на груди рядом с сердцем, на плече или воротнике, подколов булавкой или закрепив ниткой. Она не должна трепаться на ветру.

Привязывать ленту на уровне локтя или запястья, на ремень или другую часть одежды ниже пояса не следует. Кроме того, ее нельзя надевать на ошейники животных, сумки, антенны или дворники автомобиля.