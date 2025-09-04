Сегодня 18:25 Заказала убийство мужа у украинца, но получила убежище в России. История Елены Сокич 0 0 0 Эксклюзив

Гражданка Сербии Елена Сокич, разыскиваемая Интерполом за подготовку убийства мужа, четыре года укрывалась в России с несовершеннолетней дочерью. Все это время отец девочки, сербский бизнесмен, пытался ее найти. Подробности этой истории — в материале 360.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила в своем Telegram-канале, что предприниматель из Сербии забрал дочь у матери, проживающей в Московской области, и увез ее за границу «вопреки решениям судов двух стран». «Сейчас мама в отчаянии, так как в Сербию она не может вернуться, а связи с бывшим мужем и дочкой теперь нет. На бизнесмена в России сейчас заведено уголовное дело о похищении ребенка. Так как по решению суда (и сербского, и российского) девочка должна проживать с мамой. Это очень сложная ситуация. Так как правовое поле и участники этой драмы находятся за пределами нашей страны», — подчеркнула омбудсмен. Мишонова не уточнила, почему женщина несколько лет скрывалась в России от правосудия, — возможно, у омбудсмена нет этой информации. Но есть документы, подтверждающие, что Сокич заплатила за убийство супруга. Затем вывезла дочь из Сербии и получила убежище в России.

Фото: Первая страница приговора Елене и Слободану Сокич, вынесенного районным судом Киева в декабре 2023 года 1/4 Фото: Перевод текста с украинского языка на русский 2/4 Фото: Первая страница приговора Елене Сокич за похищение ребенка, вынесенного сербским судом в мае 2024 года 3/4 Фото: Перевод текста с сербского языка на русский 4/4

Киллер с Украины Бизнесмен, о котором идет речь, известен в Сербии с 1990-х как основатель сети магазинов спортивных товаров. Его бутики продолжают работать в странах СНГ. От первого брака у предпринимателя двое взрослых детей. В 2014-м, находясь на тот момент в Италии, он вступил во второй брак с Еленой Сокич. Впоследствии пара поселилась в Белграде, спустя год у них родилась дочь. Семья была обеспеченной, супруги часто путешествовали и подолгу жили в Майами, где ребенок изучал английский. Проблемы в отношениях начались в 2018 году: Елена с мужем начали обсуждать развод. Бизнесмен предлагал передать ей две квартиры, выплатить 500 тысяч евро за пять лет и оставить Елену опекуном дочери, но с условием, что девочка будет проводить с ним по 10 дней в месяц. Елена же требовала шесть миллионов евро и недвижимость. В феврале 2019-го она подала иск о разводе в сербский суд, настаивая на самостоятельном воспитании дочери. Бизнесмен узнал об этом только через год. По словам предпринимателя, с началом бракоразводного процесса жена начала угрожать ему убийством. Он, однако, не придавал этому значения, считая, что у нее нервное расстройство.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

В ноябре 2020 года Елена перешла к действиям: привлекла своего брата Слободана, имевшего связи в криминальных кругах. Один из его знакомых согласился найти исполнителя. Убить бизнесмена решили на Украине, куда он ездил по делам. План был похитить его, заставить перевести деньги на счета Елены и составить завещание в ее пользу. В Сербию он бы не вернулся. Знакомый Слободана нашел в Киеве киллера Олега Бабенко, тот согласился выполнить заказ за 400 тысяч евро — половину стоимости квартиры в Москве, которую Елена могла продать. Бабенко под видом полицейского должен был задержать бизнесмена и доставить его в условленное место. Но план сорвался.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

По неизвестным причинам Бабенко обратился в полицию и сообщил, что люди из Сербии готовят убийство. Полицейские предупредили бизнесмена, а Бабенко предложили продолжать игру, чтобы выйти на заказчика или посредника. Силовики инсценировали похищение, видео которого попало в соцсети. В июне 2021 года Бабенко заявил по телефону знакомому Слободана, что спрятал бизнесмена и ждет задаток. Через три дня в гостинице посредник передал 10 тысяч долларов, пообещав полный расчет по окончании дела. Разговоры записывали оперативники. Показания украинца и протоколы следственных действий позволили привлечь посредника к суду. Он назвал заказчиками Елену и Слободана Сокичей. Спустя два года Печерский суд Киева заочно приговорил Слободана к 15 годам тюрьмы, а Елену — к 21,5 года с конфискацией имущества и компенсацией морального ущерба.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мимо Интерпола Пока на Украине расследовали дело, в Белграде шел бракоразводный процесс и решался вопрос об опеке над ребенком. После предоставления доказательств того, что мать планировала убийство отца, задача суда усложнилась. Временно отец встречался с дочерью на нейтральной территории, но органы опеки отмечали, что Елена ограничивает эти встречи, нарушая судебное решение. В марте 2021-го служба сообщила суду, что Сокич уклоняется от общения, а отец готов обсуждать семейные вопросы. В справке для суда упоминались эмоциональная связь отца с ребенком, его ответственность и достаток, позволяющий заниматься воспитанием. С 1 сентября того же года девочку зачислили в школу в Белграде, но мать не позволила ей учиться. Адвокат Елены утверждал, что ребенок болен. Сотрудники опеки не могли встретиться с девочкой, поскольку по указанному адресу никто не проживал. Неизвестно, получила ли Елена повестки от украинских властей. Однако 21 ноября она с дочерью покинула Сербию.

Фото: Krystian Maj/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

На машине они добрались до Боснии и Герцеговины, затем до Австрии, оттуда улетели в Россию, где Сокич рассчитывала на поддержку матери Милки Кресои. Ее ресторан в российской столице ранее пользовался популярностью у влиятельных людей, к которым она обращалась за помощью. После банкротства заведения в нулевых Кресоя уехала в Черногорию, но сохранила связи в России. В сентябре 2022-го мать Сокич попросила уполномоченного по правам человека в России предоставить дочери убежище. Параллельно Гордана Божич, поверенный посольства Сербии, направила аналогичное письмо генпрокурору. Поводом стало уведомление Интерпола А-6987/8-2022 об аресте Елены. После того как женщина оставила данные в МФЦ, ее задержали и поместили в СИЗО. На Украину направили запрос об экстрадиции, но ответа не последовало. Через 72 часа Елену отпустили. Тем временем суд в Сербии признал ее виновной в препятствии встречам отца с дочерью и похищении ребенка. Полиция Белграда сообщила, что Елена с дочерью в Москве, но их адрес неизвестен, в итоге девочку объявили пропавшей. В апреле 2022 года суд разрешил выдать ордер на арест Сокич, так как она не являлась на заседания.

Четыре года поисков В феврале 2023 года суд в Сербии расторг брак, отказал Елене в лишении отца родительских прав и передал ему полную опеку над ребенком. Адвокату Сокич не удалось оспорить решение, оно вступило в силу. Однако бизнесмен продолжал искать дочь в России. Тверской суд Москвы, куда он обратился, распорядился найти Елену и дочь. Пристав направил запросы в ФМС, ФОМС, Росреестр, МВД, ГИБДД и операторам связи и бронирования билетов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

По адресу, указанному миграционной службой, Елена с дочерью не жили. Они не пользовались медуслугами, девочка не училась в школах столицы и области, налоги Елена не платила. Органы опеки поддержали отца в Тверском суде. Адвокат бизнесмена предложил лишить Сокич статуса убежища, ведь она скрыла, что в двух странах ей грозит тюрьма за подготовку убийства и похищение ребенка. И вообще представила дело так, будто ее преследует бывший муж. В марте 2025 года Милка Кресоя сообщила отцу, где живут ее дочь и внучка, попросив оплатить аренду коттеджа. Только тогда он увидел дочь впервые за четыре года.

Моей дочери 10 лет, но она не училась в школе, практически не понимает русский язык и уже плохо говорит по-сербски. <…> У самой Елены, похоже, проблемы с психикой: она уверена, что неизвестные люди вторгаются в ее жизнь, всюду развешивают камеры и вечерами заглядывают в дверной глазок, а когда она выезжает из дома, ее сопровождает несколько машин. Возможно, это мания преследования или так называемый синдром Раскольникова, обусловленный социальной изоляцией, когда навязчивые идеи мешают рационально мыслить. Бывший муж Елены Сокич

По решению российского суда отец получил право проводить время с дочерью. Приставы передали ему ребенка, он обратился в посольство Сербии за временным паспортом для выезда. Он увез дочь в Белград, где она получила постоянный паспорт и начала посещать школу с сентября. Отец помогает девочке адаптироваться и наверстать школьную программу. Елена пока сохраняет родительские права, но вернется ли она в Сербию, где выдан ордер на ее арест, неизвестно.