Истероид или эпилептоид? Как правильно определить психотип ребенка Психолог Бережной назвал отличия психотипов ребенка

Понимание внутреннего мира ребенка — задача сложная, но невероятно важная. Одним из эффективных инструментов для этого может стать методика семи психотипов, или радикалов, Виктора Пономаренко. Важно помнить, что «чистых» типов не существует; у детей обычно сочетаются один-два ярко выраженных радикала и несколько менее заметных. Давайте рассмотрим, как можно увидеть эти радикалы в повседневной жизни, используя простое задание — рисунок самого себя, а также анализируя стиль в одежде, круг общения и увлечения.

Предложите ребенку нарисовать себя в своем мире, занятым любимым делом. Этот рисунок — проекция его личности. При преобладании паранойяльного радикала он изобразит себя достигающим цели: на пьедестале, за штурвалом корабля, строящим нечто грандиозное. Фигура ребенка часто будет центральной и доминирующей. В жизни он рано начинает проявлять лидерские качества, носит функциональную одежду, которая часто отражает амбиции (например, футболку с символом супергероя), а в друзья подбирает тех, кто готов следовать за его идеями.

Истероид нарисует себя ярко, возможно, в нестандартной позе, с обилием декоративных элементов — бантиков, узоров, ярких цветов. Рисунок кричит: смотрите на меня!

В одежде будет тяготеть ко всему броскому, необычному, стремясь выделиться. Его увлечения часто связаны со сценой: танцы, театр, а в друзьях он ценит зрителей, которые восхищаются им. Если ребенок эпилептоид, его рисунок поразит своей детализацией и стремлением к порядку. Он тщательно прорисует все пуговицы на куртке, правильно расставит предметы вокруг. Может изобразить себя за наведением порядка или в строго организованной деятельности. В жизни такие дети ценят правила и дисциплину, одежда всегда опрятна, аккуратна и практична. Друзей у них немного.

Ребенок с шизоидным радикалом удивит нестандартным подходом. Его автопортрет может быть абстрактным, символичным, или он изобразит себя не человеком, а роботом, инопланетянином, погруженным в странный, фантастический мир. Его увлечения — сложные конструкторы, программирование, науки. К одежде часто равнодушен, она может быть неудобной и несочетаемой. Друзей находит среди тех, кто разделяет его уникальные интересы. Гипертим нарисует себя в движении, в окружении множества друзей, в походе или на празднике. Рисунок будет динамичным, но небрежным в деталях. Такой ребенок — воплощение энергии: он общителен, легко загорается новыми идеями. Его одежда удобна для активных игр, а круг друзей очень широк. Эмотивный наполнит рисунок теплотой и чувствами. Он изобразит себя с домашним питомцем, помогающим родителям, в окружении природы. Цветовая гамма будет мягкой. В жизни это очень отзывчивый и ранимый человек, тонко чувствующий настроение других. Он тянется к тихим, спокойным детям, а в одежде выбирает комфорт и мягкость.

Фото: РИА «Новости»

Наконец, ребенок с тревожным радикалом может нарисовать себя маленьким, возможно в укрытии или рядом с кем-то большим и сильным (родителем). Контуры рисунка могут быть слабыми, с множеством исправлений. В жизни он осторожен, боится новых ситуаций, его девиз — безопасность. Одежда часто закрытая, неброская, он предпочитает быть «как все». Друзей выбирает осторожно, это обычно один-два проверенных товарища. Наблюдая за этими проявлениями в комплексе, через творчество, стиль, общение и хобби, мы можем получить целостную картину душевного устройства ребенка. Это понимание помогает выстраивать гармоничные отношения, поддерживая сильные стороны и мягко корректируя слабые, чтобы он вырос в счастливую и уверенную в себе личность. Автор статьи: Данил Бережной, практикующий психолог