Сегодня 22:57 Правильный иск — какой он? Главные ошибки при подаче заявления в суд Правозащитник Комсолев рассказал, как правильно подать иск в суд 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Подача искового заявления — важный этап в судебном процессе. От того, насколько грамотно его составят, зависит успех всего дела. Как правильно написать иск и какие документы необходимо приложить к нему — в материале 360.ru.

Как подать исковое заявление в суд в 2024 году пошагово Иск — это заявление в суд, в котором человек или юрлицо излагает претензию в письменной форме и просит инстанцию обязать ответчика выполнить какое-либо требование. Как его оформить? Изложите требование В описательной части искового заявления истцу нужно написать, в чем состоит его претензия к ответчику. Важно правильно сформулировать предмет спора, чтобы судья смог классифицировать дело и дать ему ход. К этому этапу следует отнестись с полной серьезностью, потому что во время судебного разбирательства можно изменить либо предмет требования, либо его обоснование. То есть кардинально поменять свою позицию в споре невозможно. Кроме того, следует найти закон, который поддержал бы точку зрения истца и его требование. Оно должно быть выполнимо. Например, невозможно вернуть автомобиль, который уже разбили в аварии. Неисполнимыми считают решения, заставляющие ответчика признать вину, подписать какой-либо договор или просто сформулировали некорректно.

Фото: Freepik

Помимо этого, в заявлении следует указать срок исполнения требования. Перед подачей иска узнайте срок давности по требованию. На основании пропуска срока давности суд может вынести решение в пользу ответчика. Указажите ответчиков и выберите суд До подачи иска в суд нужно определиться с ответчиком. Им может быть один или несколько человек. Иногда бывает так, что дело касается прокурора и третьего лица. Для этого нужно ответить на вопросы: кому это выгодно? кто получил прибыль?

кто отвечает за предмет спора по закону?

кого указали в документации, которая подтверждает требование? Судебная практика говорит, что чем больше ответчиков, тем легче обязать кого-то из них исполнить требование истца.

Интересно В иске нужно указать адреса и контактные данные ответчика. Если им будет юрлицо, то следует упомянуть сведения о компании, запросить справку в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. В иске нужно указать адреса и контактные данные ответчика. Если им будет юрлицо, то следует упомянуть сведения о компании, запросить справку в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

Необходимо правильно выбрать суд. Обычно его определяют по категории дела и территориальному признаку.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

Досудебное урегулирование До подачи иска нужно попытаться договориться с ответчиком полюбовно. Для этого необходимо составить досудебную претензию. Для некоторых исков она обязательна. Еще есть субсидиарная ответственность — это ответственность одного должника за другого. Если она имеется, то нужно указать в иске всех ответчиков. Досудебную претензию следует направить ответчику заказным письмом, курьером на его адрес и под подпись с датой получения такого письма. В нем нужно обозначить срок ответа. Если он вышел, можно составлять иск и направлять его в суд. Образец искового заявления в суд Иски бывают разными в зависимости от предмета спора и требований истца. Однако все документы строятся по стандартной схеме. В шапке нужно писать, кому направляется исковое заявление, например мировому судье, информацию об истце и ответчике. Далее следует описать требование или претензию со ссылкой на закон, в просительной части — просьбу судье. Далее необходимо перечислить документы, которые прилагаются к заявлению. Внизу документа ставят дату и подпись. Образцы можно найти по ссылке.

Фото: Публичное достояние

Ошибки при подаче иска в суд «При подаче исковых заявлений в суд нужно обращать внимание на некоторые аспекты. Существует Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК). Согласно документам, в споры могут вступать акционеры, учредители, физлица», — рассказал 360.ru правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев. Согласно статьям 131-й КПК и 125-й АПК, в исковом заявлении должны содержаться контактные данные сторон, в том числе ответчика. Это могут быть дата и место рождения, паспортные данные, телефон для связи. Для юрлиц — это ОГРН, место нахождения учредителей, чтобы можно было известить их о судебном заявлении. Отсутствие конкретной формулировки предмета иска в его описательной части — еще одна ошибка. Без нее судья не поймет, о чем речь, не сможет определить категорию дела, основания для судебного рассмотрения и так далее, отметил Комсолев.

Обязательно нужно указать требование в просительной части иска. Необходимы четкие формулировки: например, «прошу взыскать» или «прошу определить, установить юридический факт», «прошу признать недействительным/недействительным или законным/незаконным факт» и другие. Владимир Комсолев

Неоплаченная госпошлина — очередная ошибка. Ее подтверждает не просто чек, а справка из банка с печатью, которую следует приложить к исковому заявлению. Также требование нужно подтвердить документом, например, правоустанавливающим или иной документацией. «Если какое условие не соблюдено, суд имеет право отказать принимать исковое заявление и не возбуждать гражданское производство. Скорее всего, суд направит иск обратно для устранения этих недочетов», — подытожил Комсолев.

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Как подготовиться к суду в качестве истца Помимо направления досудебной претензии и подготовки иска, традуется собрать необходимый пакет документов: доказательства в пользу истца;

копия доверенности, если иск подписывало доверенное лицо;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если ответчик — компания;

копия свидетельства о регистрации юрлица;

чек об оплате госпошлины.

После направления иска в суд нужно проверить, приняли ли его в производство. Это должно произойти в течение пяти рабочих дней. Составить и подать иск в суд самостоятельно непросто, так как существует много юридических тонкостей. Поэтому иногда лучше обратиться за помощью к юристу. Подать иск в суд можно лично через канцелярию, направить его по почте или через сайты «Электронное правосудие» и «Мой арбитр».