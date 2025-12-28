Жизнь в долг: чем рискует неплательщик ипотеки в 2026 году?

Ипотечное кредитование до недавнего времени было одним из основных инструментов покупки квартиры — причем как для тех покупателей, кто планировал проживать самостоятельно, так и для инвесторов.

Самая жаркая пора для ипотечного рынка пришлась на период действия льготной программы от государства «Господдержка 2020» с 17 апреля 2020-го по 1 июля 2024 года — за это время россияне оформили 836 175 ипотек, что привело к перегреву рынка и увеличению должников по тем же самым ипотекам.

Сюда же входит семейная ипотека, которая стартовала в 2018 году и за время действия претерпела немало изменений все по той же причине — перегрев и увеличение должников. С момента действия программы выдали свыше 1 300 000 ипотек. Естественно, должники у нас не только по этим двум субсидированным программам — многие брали ипотеку по базовым ставкам и не рассчитывали свои силы.

Особенно сложно платят за ипотеку те заемщики, которые не смогли накопить на первоначальный взнос и брали два кредита — потребительский в размере первоначального взноса и сам ипотечный. Эта категория граждан максимально подвержена финансовым колебаниям.

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России, по данным за прошлый месяц, превысил 170 миллиардов рублей, и эта цифра продолжает расти.