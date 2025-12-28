Жизнь в долг: чем рискует неплательщик ипотеки в 2026 году?
Эксперт по недвижимости Назарян: сперва нужно реструктуризировать долг
Ипотечное кредитование до недавнего времени было одним из основных инструментов покупки квартиры — причем как для тех покупателей, кто планировал проживать самостоятельно, так и для инвесторов.
Самая жаркая пора для ипотечного рынка пришлась на период действия льготной программы от государства «Господдержка 2020» с 17 апреля 2020-го по 1 июля 2024 года — за это время россияне оформили 836 175 ипотек, что привело к перегреву рынка и увеличению должников по тем же самым ипотекам.
Сюда же входит семейная ипотека, которая стартовала в 2018 году и за время действия претерпела немало изменений все по той же причине — перегрев и увеличение должников. С момента действия программы выдали свыше 1 300 000 ипотек. Естественно, должники у нас не только по этим двум субсидированным программам — многие брали ипотеку по базовым ставкам и не рассчитывали свои силы.
Особенно сложно платят за ипотеку те заемщики, которые не смогли накопить на первоначальный взнос и брали два кредита — потребительский в размере первоначального взноса и сам ипотечный. Эта категория граждан максимально подвержена финансовым колебаниям.
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России, по данным за прошлый месяц, превысил 170 миллиардов рублей, и эта цифра продолжает расти.
Какие же последствия ожидают неплательщиков? Как нужно вести себя в случаях, когда наступили сложные времена и нечем платить?
Самое главное правило — не тянуть до последнего, надеясь на чудо. Если появились сложности с выплатами и на горизонте трех месяцев маловероятно решение проблемы, тогда лучше сразу же начинать действовать. В первую очередь обратитесь в банк с просьбой о реструктуризации долга — по опыту, финорганизация дает срок от шести до 12 месяцев на решение проблемы с минимальными платежами.
Здесь очень важно понимать, что в процессе реструктуризации ни в коем случае нельзя пропускать платежи, иначе в любой момент банк может выставить к погашению всю сумму долга.
В случае, когда не удалось договориться, необходимо срочно выставить квартиру на продажу и найти покупателя, пока вы не перешли в статус неплательщиков по кредиту, так как далее все процессы будут усложняться и негативно влиять на сделку.
Если имущество продать не удалось, а сумма просроченного долга по ежемесячным платежам продолжает расти, банк обратится в суд для взыскания всей суммы задолженности. Затем реализацией недвижимости займется уже судебный пристав.
Хорошая новость в том, что даже в процессе реализации квартиры судебным приставом у заемщика остается право на самостоятельную продажу, как говорится — кто быстрее.
Важно помнить, что из любой ситуации есть выход, главное — не тянуть до последнего и не лишать себя выбора вариантов решения вопроса.
Автор публикации: эксперт по недвижимости, основатель группы компаний «Forte Group», генеральный директор агентства элитной недвижимости «Форте Премиум» Зара Назарян