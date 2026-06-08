Сегодня 14:51 Ипотека под 4% для многодетных: как могут изменить льготную программу с 1 июля и что станет с ценами Брокер Ракута заявил, что льготная ипотека может стать адресной 0 0 0 Фото: Семья с детьми в Мещерском парке в Одинцово летом / Медиасток.рф Общество

Дети

Законы

Семья

Недвижимость

Кредиты

Ипотека

Льготная ипотека

Ключевая ставка

Цены

Минфин обсуждает изменения в программе «Семейная ипотека» с 1 июля 2026 года. Льготную ставку предлагают привязать к количеству детей. Условия могут скорректировать и для семей, у которых уже есть льготный кредит или если супруги не состоят в зарегистрированном браке. Что будет со спросом и ценами, если обсуждение станет реальностью, и стоит ли брать жилье прямо сейчас или лучше подождать — в материале 360.ru.

Что хотят изменить в условиях программы «Семейная ипотека» В Минфине активно обсуждают возможность изменения программы семейной ипотеки уже с 1 июля 2026 года. Согласно проектам, льготная ставка может зависеть от количества детей: при рождении первого ребенка предлагается повышенная ставка 10%;

при рождении второго — 6%;

при рождении третьего — 4%. Также прорабатывается дискуссия о поднятии ставки до 8-9% при следующих сценариях: если у семьи уже есть одна или несколько льготных ипотек;

если второй родитель прописан по другому адресу;

если супруги не состоят в зарегистрированном браке.

Интересно Пока это лишь возможные изменения, а не вступившие в силу правила.

Фото: Связка ключей в дверном замке / Медиасток.рф

Какие условия семейной ипотеки действуют сегодня Сейчас семейную ипотеку можно оформить по ставке до 6% годовых. Другие условия: Первоначальный взнос — от 20% от стоимости объекта недвижимости;

Срок кредита — до 30 лет. Лимиты зависят от региона. Например, для Москвы и Подмосковья максимальная сумма льготного кредита составляет 12 миллионов рублей.

Интересно Те же условия действуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для других регионов лимит ограничивается шестью миллионами рублей.

В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. В этом случае за банком остается право предъявлять собственные требования к заемщику, объекту недвижимости, страхованию и размеру первоначального взноса. Кроме того, с 1 февраля этого года в стране начало действовать правило «одна семья — одна льготная ипотека». Это означает, что взять льготный кредит под 6% можно только один раз, хотя ранее закон позволял оформить льготный кредит на каждого супруга.

Фото: Медиасток.рф

Что будет со спросом и ценами на рынке новостроек и вторичного жилья Семейная ипотека станет адресной, рассказал 360.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Если вдруг семья нарушит условия, то есть поменяется прописка или будут другие нарушения, скорее всего, ставку поднимут на несколько процентов, возможно, введут условия повышения ставки до ключевой на момент подписания кредитного договора. Так, в принципе, это работает и по остальным льготным программам», — объяснил эксперт. Сейчас у застройщиков не самые лучшие времена, заметил брокер. Однако, если изменения примут, спрос будет сокращаться еще больше, и девелоперам придется опираться не только на льготную семейную ипотеку, но и на собственные субсидированные программы. «Цены скорректируются, но нельзя сказать, что они упадут на 40 или более процентов. У нас все подорожало, строительство в том числе, не говоря уже о налогах», — пояснил Ракута.

Фото: Медиасток.рф

Рынок вторичной недвижимости начинает оживать, но пока он недостаточно активен. Ракута уверен, что окончательно прийти в себя ему удастся после значительного снижения ключевой ставки. Только тогда вторичка станет интереснее новостроек.

Интересно Ракута считает, что спрос на вторичное жилье появится только после того, как рыночная ипотека будет выдаваться по ставке в районе 14% годовых. В этот момент будет невыгодно держать деньги на вкладах, и инвестирование в недвижимость снова станет популярным.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что делать сейчас: покупать или подождать? Большинство девелоперов строят в кредит, поэтому кредитные организации просто не дадут им снижать цены до определенной планки. «По этой причине я бы не стал ждать лучших времен, когда недвижимость упадет в цене на 40—50%. Это заблуждение. Единственное, что изменится: застройщики перестанут выводить на рынок новые жилые комплексы, отложат старты продаж, пока не будет понимания, что происходит с рынком и спросом», — отметил Ракута. Что делать в данных обстоятельствах? Точно не откладывать покупку в долгий ящик, уверен эксперт. По его словам, льготная ипотека становится роскошью, так как ее условия ужесточаются. Поэтому если есть возможность, нужно фиксировать то, что есть сейчас. «В текущий момент ставка для всех единая, неважно, один ребенок или двое-трое. Это 6% — неплохие условия. Но если ставку поднимут, а молодая семья собирается приобрести недвижимость, для них переплата банку вырастет в несколько раз. Но для многодетных семей это неплохая история, однако у нас их немного», — объяснил свою точку зрения ипотечный брокер.