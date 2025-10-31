Интернет помнит все, но не всегда. Что делать, если случайно стал мемом
Одним из последних популярных трендов у российских пользователей соцсетей стали ролики о том, как о них «узнала вся страна». В них авторы показывают свои старые рилсы или тиктоки, набравшие по несколько миллионов просмотров. В подавляющем большинстве это смешной контент, и те, кто постит такие вещи, не видит ничего страшного в том, чтобы быть забавным и повеселить других. Однако есть ситуации, когда человек становится мемом не по своей воле. Как поступать, когда случайно оказался в таком положении, разбирался 360.ru.
Включить самоиронию и наблюдать
Представим ситуацию: у вас был тяжелый день, вы едете в общественном транспорте, происходит какой-то конфликт, эмоции зашкаливают, и кто-то из пассажиров, конечно же, успевает записать это на видео. Потом ролик оказывается в соцсетях. И вот вы уже условно новая Наталья «Морская Пехота» и вас вовсю обсуждают в мемах. А вам такая вирусная «слава» совершенно не сдалась.
Так как быть? В первую очередь, как бы банально это не звучало, не драматизировать, особенно если это просто веселый, а не агрессивный мем. Во-вторых, помните, что срок годности у интернет-шуток, как правило, весьма небольшой. Так что не паникуйте, включите самоиронию, тут она точно будет лучшим помощником.
Засудить за мем реально?
Но что делать, если мем вовсе не милый и веселый, а неприятный и унижает вас? Как тут спокойно наблюдать и смеяться, когда хочется заставить всех распространителей удалить все немедленно. На этот вопрос ответ будет, увы, не слишком оптимистичный, так как сделать это практически нереально.
Юрист для инфобизнеса Наталья Хакимова сравнивала подобные попытки с борьбой с ветряными мельницами. Все дело в том, что даже если человеку удастся найти создателя мема и заставить его удалить фото или видео, его к этому моменту уже успеет распространить множество человек, а до каждого дописаться просто не получится.
Плюс, как говорят, интернет помнит все. Тут удалили — там осталось, это будет бесконечная и бессмысленная гонка.
Вместе с тем, подчеркнула Хакимова, нужно помнить, что использование фото или видеоизображения человека без его разрешения, запрещено согласно статье 152.1 Гражданского кодекса.
Согласие это может не запрашиваться только в нескольких случаях, и, естественно, мемы к ним никак не относятся. Но искать и судиться с теми, кто создал и разослал это произведение, будет очень сложно, это будет практически невозможно. Еще, по-моему, такой судебной практики пока не было.
Наталья Хакимова
Если вы знаете создателя мема с вами, ситуация становится немного проще, продолжила юрист. В таком случае можно потребовать напрямую удалить его, а при конфликте идти в суд и требовать компенсацию за незаконное использование вашего изображения, моральный вред и ущерб деловой репутации.
Как получить выгоду, если стал мемом
Итак, вот уже два варианта действий: включить самоиронию и наблюдать за происходящим, и второй — пытаться искать создателей мема для привлечения к ответу.
Но есть и третий сценарий — обернуть все в свою пользу и использовать случившееся как новую точку роста: не удалять аккаунты в соцсетях, не прятаться, а, наоборот, усилить интерес к мемному контенту с самим собой, советует основатель PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников.
Здесь главное не получить эффект Барбары Стрейзанд, когда попытка скрыть какую-либо информацию приводит к ее более широкому распространению.
Роман Масленников
Можно написать ироничный пост о случившемся, снять ответное видео и показать, что вы относитесь к ситуации с юмором. Есть вариант монетизировать мем — сделать футболки или другой мерч с ним с ним, то даже наградить изобретателя мема с вами.
«И в крайнем случае, если мем вам не нравится, его можно запатентовать и потом всем запретить его использовать. Но вообще мемы — классная штука, в них есть хороший потенциал роста бизнеса, личного бренда, прибыли и так далее», — заключил собеседник 360.ru.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.