Интернет помнит все, но не всегда. Что делать, если случайно стал мемом Юрист Хакимова объяснила, что делать, если случайно стал мемом

Одним из последних популярных трендов у российских пользователей соцсетей стали ролики о том, как о них «узнала вся страна». В них авторы показывают свои старые рилсы или тиктоки, набравшие по несколько миллионов просмотров. В подавляющем большинстве это смешной контент, и те, кто постит такие вещи, не видит ничего страшного в том, чтобы быть забавным и повеселить других. Однако есть ситуации, когда человек становится мемом не по своей воле. Как поступать, когда случайно оказался в таком положении, разбирался 360.ru.

Включить самоиронию и наблюдать Представим ситуацию: у вас был тяжелый день, вы едете в общественном транспорте, происходит какой-то конфликт, эмоции зашкаливают, и кто-то из пассажиров, конечно же, успевает записать это на видео. Потом ролик оказывается в соцсетях. И вот вы уже условно новая Наталья «Морская Пехота» и вас вовсю обсуждают в мемах. А вам такая вирусная «слава» совершенно не сдалась. Так как быть? В первую очередь, как бы банально это не звучало, не драматизировать, особенно если это просто веселый, а не агрессивный мем. Во-вторых, помните, что срок годности у интернет-шуток, как правило, весьма небольшой. Так что не паникуйте, включите самоиронию, тут она точно будет лучшим помощником.

Интересно Упомянутая Наталья «Морская Пехота» — героиня очень популярного ролика, буквально взорвавшего YouTube в 2013 году. В этом видео женщина требовала проезда в автобусе без оплаты, сообщала о своем джипе в Москве и называла себя «Морской пехотой». Безусловно, это очень утрированный, но яркий пример, когда россиянка случайно стала мемом. Упомянутая Наталья «Морская Пехота» — героиня очень популярного ролика, буквально взорвавшего YouTube в 2013 году. В этом видео женщина требовала проезда в автобусе без оплаты, сообщала о своем джипе в Москве и называла себя «Морской пехотой». Безусловно, это очень утрированный, но яркий пример, когда россиянка случайно стала мемом.

Засудить за мем реально?

Но что делать, если мем вовсе не милый и веселый, а неприятный и унижает вас? Как тут спокойно наблюдать и смеяться, когда хочется заставить всех распространителей удалить все немедленно. На этот вопрос ответ будет, увы, не слишком оптимистичный, так как сделать это практически нереально.

Фото: MAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Юрист для инфобизнеса Наталья Хакимова сравнивала подобные попытки с борьбой с ветряными мельницами. Все дело в том, что даже если человеку удастся найти создателя мема и заставить его удалить фото или видео, его к этому моменту уже успеет распространить множество человек, а до каждого дописаться просто не получится. Плюс, как говорят, интернет помнит все. Тут удалили — там осталось, это будет бесконечная и бессмысленная гонка.

Вместе с тем, подчеркнула Хакимова, нужно помнить, что использование фото или видеоизображения человека без его разрешения, запрещено согласно статье 152.1 Гражданского кодекса.

Согласие это может не запрашиваться только в нескольких случаях, и, естественно, мемы к ним никак не относятся. Но искать и судиться с теми, кто создал и разослал это произведение, будет очень сложно, это будет практически невозможно. Еще, по-моему, такой судебной практики пока не было. Наталья Хакимова

Если вы знаете создателя мема с вами, ситуация становится немного проще, продолжила юрист. В таком случае можно потребовать напрямую удалить его, а при конфликте идти в суд и требовать компенсацию за незаконное использование вашего изображения, моральный вред и ущерб деловой репутации.

Как получить выгоду, если стал мемом Итак, вот уже два варианта действий: включить самоиронию и наблюдать за происходящим, и второй — пытаться искать создателей мема для привлечения к ответу.

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

Но есть и третий сценарий — обернуть все в свою пользу и использовать случившееся как новую точку роста: не удалять аккаунты в соцсетях, не прятаться, а, наоборот, усилить интерес к мемному контенту с самим собой, советует основатель PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников.

Здесь главное не получить эффект Барбары Стрейзанд, когда попытка скрыть какую-либо информацию приводит к ее более широкому распространению. Роман Масленников

Можно написать ироничный пост о случившемся, снять ответное видео и показать, что вы относитесь к ситуации с юмором. Есть вариант монетизировать мем — сделать футболки или другой мерч с ним с ним, то даже наградить изобретателя мема с вами. «И в крайнем случае, если мем вам не нравится, его можно запатентовать и потом всем запретить его использовать. Но вообще мемы — классная штука, в них есть хороший потенциал роста бизнеса, личного бренда, прибыли и так далее», — заключил собеседник 360.ru.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.