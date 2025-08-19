Осенняя индексация зарплат — 2025. Представители каких профессий в России получат прибавку?
Стал известен перечень профессий, кому положена индексация осенью 2025 года
Впереди осень — время не только желтых листьев, но и социальных изменений. Среди них — повышение оплаты труда для некоторых граждан. Кому в этом году положена индексация зарплат, на какой процент и когда именно — в материале 360.ru.
На сколько и когда повысят зарплату в России
С 2025-го в России начала действовать ежегодная обязательная индексация зарплат бюджетников. В этом году она составит 13,2%. Первую часть повышения бюджетники уже получили, и с октября им начислят оставшуюся — 7,6%.
Еще одна волна роста окладов начнется 1 октября 2025 года для госслужащих и судебных работников, за исключением судей, на 4,5%.
Интересно
Прибавка к зарплате возможна для военнослужащих и силовиков, если предложение Минобороны России одобрит правительство к осени. В этом случае она составит 7,6%.
Кроме того, негосударственные компании и регионы могут дополнительно вводить надбавки населению по своему усмотрению.
Кто из бюджетников получит прибавку осенью-2025 и какую
Вот список сфер и профессий, где зарплату повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года.
Образование:
- учителя;
- воспитатели детских садов;
- педагоги дополнительного образования;
- методисты;
- школьные библиотекари;
- детские психологи.
Здравоохранение:
- врачи;
- средний и младший медперсонал;
- сотрудники скорой помощи;
- сотрудники диагностических служб.
Социальная сфера
- работники социальных центров;
- сотрудники домов для инвалидов и престарелых.
Культура:
- библиотекари;
- артисты;
- музейные работники;
- работники сцены;
- сотрудники домов культуры;
- работники архивов.
Техногенные службы:
- лесничие;
- аграрии;
- метеорологи;
- инженеры гидрослужб;
- спасатели МЧС.
А вот бюджетники, которые получат прибавку в 4,5%:
Судебная сфера:
- помощники судей;
- секретари заседаний;
- специалисты аппаратов судов;
- работники судебного департамента при Верховном суде.
Муниципалитеты и государственная служба:
- работники министерств;
- сотрудники ведомств;
- работники территориальных подразделений;
- региональные чиновники;
- специалисты комитетов и департаментов в муниципалитетах;
- сотрудники контролирующих органов;
- работники регистрирующих ведомств.
Как рассчитать зарплату после индексации
Согласно Трудовому кодексу, повышенный оклад можно узнать по формуле:
Интересно
Пример: 50 000 × (1 + 4,5/100)= 50 000 × 1,045 = 52 250 рублей.
Заявление на повышение подавать не нужно. Все надбавки придут автоматически.