Осенняя индексация зарплат — 2025. Представители каких профессий в России получат прибавку?

Стал известен перечень профессий, кому положена индексация осенью 2025 года

Лобненский лицей переехал в обновленное здание
Фото: Лобненский лицей переехал в обновленное здание/Медиасток.рф

Впереди осень — время не только желтых листьев, но и социальных изменений. Среди них — повышение оплаты труда для некоторых граждан. Кому в этом году положена индексация зарплат, на какой процент и когда именно — в материале 360.ru.

На сколько и когда повысят зарплату в России

С 2025-го в России начала действовать ежегодная обязательная индексация зарплат бюджетников. В этом году она составит 13,2%. Первую часть повышения бюджетники уже получили, и с октября им начислят оставшуюся — 7,6%.

Еще одна волна роста окладов начнется 1 октября 2025 года для госслужащих и судебных работников, за исключением судей, на 4,5%.

Индексация зарплат — это периодическое повышение размера оплаты труда для компенсации роста цен и поддержания покупательской способности граждан.

Прибавка к зарплате возможна для военнослужащих и силовиков, если предложение Минобороны России одобрит правительство к осени. В этом случае она составит 7,6%.

Кроме того, негосударственные компании и регионы могут дополнительно вводить надбавки населению по своему усмотрению.

Областной Центр материнства и детства г. Раменское
Фото: Областной Центр материнства и детства г. Раменское/Медиасток.рф

Кто из бюджетников получит прибавку осенью-2025 и какую

Вот список сфер и профессий, где зарплату повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года.

Образование:

Здравоохранение:

Социальная сфера

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ступинском районе
Фото: Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ступинском районе/Медиасток.рф

Культура:

Техногенные службы:

Конкурс профмастерства среди пожарных и спасателей в Подольском центре подготовки МЧС
Фото: Конкурс профмастерства среди пожарных и спасателей в Подольском центре подготовки МЧС/Медиасток.рф

А вот бюджетники, которые получат прибавку в 4,5%:

Судебная сфера:

Муниципалитеты и государственная служба:

Верховный суд РФ в Москве
Фото: Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф

Как рассчитать зарплату после индексации

Согласно Трудовому кодексу, повышенный оклад можно узнать по формуле:

Новая зарплата = старая зарплата × (1 + процент/100).

Пример: 50 000 × (1 + 4,5/100)= 50 000 × 1,045 = 52 250 рублей.

Заявление на повышение подавать не нужно. Все надбавки придут автоматически.

