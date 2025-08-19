Стал известен перечень профессий, кому положена индексация осенью 2025 года

Впереди осень — время не только желтых листьев, но и социальных изменений. Среди них — повышение оплаты труда для некоторых граждан. Кому в этом году положена индексация зарплат, на какой процент и когда именно — в материале 360.ru.

На сколько и когда повысят зарплату в России

С 2025-го в России начала действовать ежегодная обязательная индексация зарплат бюджетников. В этом году она составит 13,2%. Первую часть повышения бюджетники уже получили, и с октября им начислят оставшуюся — 7,6%.

Еще одна волна роста окладов начнется 1 октября 2025 года для госслужащих и судебных работников, за исключением судей, на 4,5%.