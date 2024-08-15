Сегодня 16:29 Июньский ажиотаж. Падение спроса на новостройки связали с закрытием льготной программы Риелтор Барсуков: спрос на квартиры в новостройках упал из-за ажиотажа в июне 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Недвижимость

Ипотека

Льготная ипотека

Квартиры

Покупки

Спрос на квартиры в новостройках в мегаполисах России за месяц сократился на 46,6%, что связано с рекордным ростом покупок в начале лета. Почему это произошло и восстановится ли покупательский спрос в будущем, рассказал 360.ru член Гильдии риелторов Москвы, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По данным РБК, в крупных городах страны в июле спрос снизился, риелторы зарегистрировали около 20 тысяч договоров долевого участия. Сильнее всего он упал в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре. В этих мегаполисах сокращение продаж за месяц составило 70%. В Москве в Московской области в июле зафиксировали 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами, этот показатель сократился на 40% по сравнению с июнем и на 18% — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В погоне за льготной ипотекой Барсуков назвал сравнение с июнем и июлем некорректным, поскольку в начале лета в России отмечался рекордный рост покупок недвижимости, связанный именно с закрытием программы по льготной ипотеке.

Люди, которые в обычном режиме купили бы себе квартиру в конце лета или осенью, в сложившейся ситуации покупали квартиры в июне, чтобы успеть воспользоваться программой льготной ипотеки. Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости

Отдельно он указал на ситуацию с семейной ипотекой, когда завершились условия ранее действующей программы, но правительство не спешило озвучивать условия продления или открытия новой программы. «Поэтому люди решили не упускать шанс и купили квартиру по ранее действующим условиям тоже в июне», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Очевидная просадка Скупали квартиры в начале лета и те россияне, которые рассчитывали на IT-ипотеку. «Что касается IT-ипотеки, то здесь люди на фоне общего ажиотажа тоже решились на покупку квартиры в июне, не понимая, что условия этой ипотеки действуют до конца года. Поэтому в июле лимиты по ипотеке закончились. То есть весь массив покупателей, которые имели право на льготную ипотеку, семейную и IT-ипотеки, купили квартиры в июне, и поэтому, очевидно, что в июле будет просадка. Теперь покупки квартир в ипотеку сократятся в два или три раза в ближайшее время», — пояснил риэлтор. По словам Барсукова, спрос на недвижимость в новостройках постепенно восстановится в сентябре и октябре. Но июль и август все же покажут низкие цифры по покупке квартир в ипотеку. «Застройщики начнут придумывать различные схемы стимулирования спроса. Но не стоит ожидать, что они снизят цены», — подытожил собеседник 360.ru. Ранее Барсуков сообщал, что спрос на семейную ипотеку в России после перезапуска программы сократился почти на четверть. Это произошло из-за желающих оформить кредит на всякий случай до введения новых правил.