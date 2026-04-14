20–22 апреля 2026 года в Москве пройдет III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» — ключевое событие в повестке развития муниципальных образований страны. Это ежегодное мероприятие, проводимое по поручению Президента России Владимира Путина, объединит представителей местного самоуправления для обсуждения стратегий развития территорий, обмена опытом и поиска решений по улучшению качества жизни граждан.

Организатором Форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. На площадке соберутся представители федерального и регионального уровней власти, главы муниципалитетов, руководители Советов муниципальных образований регионов, работники муниципальных предприятий, представители ТОС.

В деловой программе — панельные дискуссии, образовательные лектории, мастер-лекции и стратегические сессии. В прямом диалоге с федеральными экспертами представители муниципалитетов обсудят различные вопросы: развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, культурного единства, сохранение традиционных ценностей и другие направления. Среди прочего участники обсудят новую философию побратимства в эпоху многополярности, конкретные механизмы сотрудничества с городами зарубежных стран.

Ключевые события Форума:

20 апреля в Национальном центре «Россия» (Москва, Краснопресненская наб., 14, стр. 18)

· Мастер-лекция «Народная программа: роль партии „Единая Россия“ в социально-экономическом развитии страны»;

· Форум городов-побратимов по развитию гуманитарного и экономического сотрудничества;

· Фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.

21 апреля на Live Арене (Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское, ул. Западная, 145):

· Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение»;

· Выставка «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ», где будут представлены лучшие практики и конкретные результаты в экономике, транспорте и социальной сфере.

22 апреля в «Тимирязев Центре» (Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1):

· Форум «Парки EXPO» по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

«Третий год подряд Всероссийский муниципальный форум „МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ“ объединяет муниципалитеты для обмена лучшими практиками. Представители муниципального сообщества приедут в столицу в рамках празднования Дня местного самоуправления, чтобы найти общие решения, которые позволяют развивать территории и повышать качество жизни людей. Традиционно 21 апреля в рамках Форума состоится церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии „Служение“, учрежденной Президентом России. Важно понимать, что за каждым проектом стоят профессионалы, любящие свой муниципалитет, и их колоссальная работа на земле! Премия „Служение“ — это признание их вклада и стимул масштабировать лучшие решения на всю Россию», — подчеркнула член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

В 2026 году на соискание Премии по 11-ти номинациям поступило 63 397 заявок. Этап Народного голосования Премии по проектам из топ-110 проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг. В нем россияне отдали 1 660 394 голоса за инициативы, которые делают жизнь лучше, — это в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом больше всего голосов — 270,9 тыс. — отдано за проекты в номинации «Единство народов России — сила страны. Ввести ее предложили сами представители муниципального сообщества. По итогам Народного голосования будут награждены 40 победителей и лауреатов.

Генеральный информационный партнер Форума и Премии — Информационное агентство ТАСС. Информационными партнерами выступают: «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия», «Лента.ру», «Газета.Ru», «ФедералПресс», медиагруппа «Комсомольская Правда», телерадиокомпания «Звезда», «Телеканал 360», RUTUBE.

ПРОГРАММА: https://форуммалаяродина.рф/programs/delovaya-programma/