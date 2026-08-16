Сегодня 05:01 Их держали в плену больше года. Как российские летчики забрали свой Ил-76 и вырвались из Кандагара Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Побег семерых российских летчиков из плена талибов в Кандагаре стал одной из самых невероятных историй второй половины 1990-х. Экипаж Ил-76 провел в неволе 378 дней, прежде чем сумел захватить собственный самолет и вырваться из Афганистана. Как россияне оказались в плену, что помогло им не сломаться и как они готовили рискованную операцию, к 30-летию побега вспомнил 360.ru.

Полет в один конец

Самолет Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан» вылетел из аэропорта Тираны в Афганистан утром 3 августа 1995 года. Бортом управлял экипаж из шести человек во главе с командиром Владимиром Шарпатовым.

В самолет загрузили 1200 ящиков с патронами для автоматов Калашникова. Груз предназначался силам президента Афганистана Бурхануддина Раббани, доставить его предстояло на авиабазу Баграм.

Фото: РИА «Новости»

Шарпатов вспоминал, что экипаж знал о перевозке боеприпасов, но причин для беспокойства не видел. Правительство Раббани заключило соглашение с властями Албании, поставка проходила официально. «Мы соблюдали все требования ICAO по перевозке опасных грузов. Какой нам был смысл беспокоиться?» — рассказывал командир. Первые два рейса прошли без происшествий. Во время третьего Ил-76 шел на высоте около 9700 метров над подконтрольным талибам Кандагаром, когда диспетчер потребовал посадить самолет для досмотра. Экипаж отказался, но вскоре рядом появился МиГ-21 и вынудил Ил-76 следовать на аэродром Кандагара. При досмотре талибы обнаружили среди патронов калибра 7,62 миллиметра ящик с боеприпасами более крупного калибра. По словам Шарпатова, такой груз запрещалось перевозить самолетами гражданской авиации. Россиян обвинили в поставках оружия противникам «Талибана» и задержали. Рейс, который должен был закончиться через несколько часов, растянулся на 378 дней.

Постарели за неделю

Сразу после приземления Шарпатова увезли на допрос. По воспоминаниям командира, его проводил лидер талибов — мулла Омар. Он потребовал выманить в Кандагар менеджера «Аэростана» Мунира Файзуллина, чтобы провести над ним суд по законам шариата. Шарпатову разрешили связаться с компанией по радиостанции самолета. Разговор контролировал понимавший русский язык пилот МиГ-21.

Командир пытался уговорить знавших татарский Газинура Хайруллина и Асхата Аббязова предупредить Файзуллина, но те отказались рисковать. Тогда Шарпатов перешел на английский и успел сообщить об опасности.

Фото: РИА «Новости»

Пленников разместили в складском помещении при бывшей гостинице губернатора Кандагара. Во дворе дежурила вооруженная охрана, рядом поставили танк и зенитную установку. «За неделю плена все стали старцами. Двор в 45 шагов и две каморки на семерых — вот наше жилище. Ночью — холод, днем — не находим себе места от духоты. <…> Но самое паскудное — неизвестность. Жизнь каждого из нас стоит не больше одного патрона», — записал Шарпатов в дневнике. Спать приходилось на полу, пленники страдали от жары, нехватки воды, плохого питания и антисанитарии. Иногда к месту заключения приходили вооруженные люди и местные жители, требовавшие расправы.

Неудачные попытки спасения

Переговоры об освобождении начались практически сразу. Уже на пятый день в Кандагар прибыла делегация из Татарстана, позднее приезжали представители российского МИД. Талибам предлагали КамАЗы, запчасти для вертолетов, гуманитарную помощь и денежный выкуп. Совет Безопасности ООН дважды требовал освободить экипаж. Через полтора месяца к пленникам приехал предупрежденный Шарпатовым Мунир Файзуллин. Позднее он навещал экипаж раз в несколько месяцев, привозил еду и письма. «Я напомнил ему об опасности, но он сказал, что раз организовал нам полеты, то и будет за все отвечать. Очень рисковал. Мужественный человек», — вспоминал Шарпатов.

Переговоры результата не приносили. Пленникам объявили, что после захвата Кабула их отдадут под суд шариата.

Фото: РИА «Новости»

Шарпатов предлагал товарищам объявить голодовку, организовать побег, отпустить бороды, чтобы меньше отличаться от местных. Экипаж поддерживал его далеко не всегда. На предложение о голодовке командиру даже ответили: «Тут командиров нет». Он пытался сохранить дисциплину: предложил установить дежурства, заниматься английским и следить за порядком, чтобы окончательно «не оскотиниться». Но не сломаться удавалось с огромным трудом. «У нас все беспросветно. Хочется однажды не проснуться», — признавался Шарпатов в дневнике. Посещавший пленников психиатр Зураб Кекелидзе позднее рассказывал, что среди летчиков возникали конфликты и мысли о суициде. Самая тяжелая психологическая нагрузка, по его словам, легла на командира. «Не каждый с этим может справиться, только тот, у кого внутри есть стержень. Шарпатов справился. И экипаж справился благодаря ему», — говорил Кекелидзе.

Как лидер удерживает коллектив

В критической ситуации лидер способен своим примером, волей и решительностью поддерживать остальных членов группы. Об этом в комментарии 360.ru заявил психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

«Лидерство заключается не в физической силе, возрасте или опыте, а в индивидуальных психологических качествах человека. Важно, чтобы у него были воля, оптимизм и высокая мотивация», — объяснил он.

Фото: Rahmat/ Xinhua / www.globallookpress.com

Однако лидер вовсе не обязательно испытывает меньше страха. По словам психолога, его отличие заключается в способности искать выход и одновременно контролировать собственные эмоции. «Он не просто находится в панике, он именно просчитывает варианты. <…> Показывать окружающим только уверенность, когда сам можешь переживать, — это огромный самоконтроль», — заявил Зберовский. Способность сначала преодолеть собственный страх позволяет человеку передать уверенность остальным и объединить их вокруг себя.

Как появился план побега

Талибы склоняли пленников к сотрудничеству и даже предложили принять ислам в обмен на освобождение. Для мусульман — второго пилота Газинура Хайруллина и бортрадиста Асхата Аббязова — это предложение не стало актуальным. Шарпатов стал учить суры, рассчитывая таким способом приблизить освобождение. Штурман Александр Здор даже обвинил его в предательстве. «Не понимал, что я на любые хитрости шел, лишь бы вырваться из плена», — вспоминал командир. Однажды переговоры почти привели к освобождению. Помощник президента Татарстана Тимур Акулов сообщил, что для возвращения Ил-76 уже запросили разрешение на пролет через Иран и ОАЭ.

Однако прибывшие в Кандагар полевые командиры выступили против сделки. По словам Шарпатова, они пригрозили взорвать самолет и уничтожить экипаж. Освобождение сорвалось, но бортрадист Асхат Аббязов попросил передать экипажу номера разрешений на пролет.

Фото: РИА «Новости»

К этому времени Шарпатов искал другой путь. Талибы интересовались Ил-76 и даже предлагали ему обучать своих пилотов. Россияне убедили охрану, что без обслуживания и запуска двигателей самолет выйдет из строя. Сначала на аэродром привозили лишь часть экипажа. В апреле 1996 года начальником тюрьмы стал мулла Сулейман, который, по воспоминаниям Шарпатова, оказался менее строгим и бдительным. Постепенно контроль ослаб, и однажды к Ил-76 разрешили приехать всем семерым. Во время одной из поездок талибы позволили экипажу порулить. Шарпатов воспользовался возможностью: запомнил расположение зенитной установки и оценил готовность истребителей. Во время руления у самолета лопнуло колесо. Запаска находилась на борту, и у экипажа появился новый повод вернуться на аэродром. Вернувшись в тюрьму, Шарпатов подсчитал, что на подготовку истребителя талибам потребуется 15 минут, еще 16 — чтобы догнать Ил-76. Времени для отхода должно хватить.

Побег из Кандагара

Еще 10 июля Шарпатов распорядился спрятать в самолете веревки для охранников и распределил обязанности между членами экипажа. Шанс появился 16 августа, когда всех семерых привезли менять колесо. После окончания работ экипаж убедил охрану, что необходимо проверить двигатели. Но из-за жары отключилась вспомогательная силовая установка. Россияне предложили подождать около 40 минут.

За это время большая часть охраны вместе с начальником караула и талибским пилотом ушла на молитву. В кабине остались трое вооруженных талибов.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Экипаж запустил двигатели и начал выруливать на полосу. Самолет разгонялся на полуспущенных колесах. Для нормального отрыва Ил-76 требовалась скорость около 280 километров в час, но машина успела набрать лишь 230. Впереди находились колючая проволока, бруствер и минное поле. Командиру помог опыт испытательных полетов с грунтовых аэродромов. Ил-76 оторвался от земли буквально с последней плиты полосы. Оставшиеся на борту талибы не сразу поняли происходящее. Россияне показывали им жестами, что самолет сделает круг и вернется. Когда один из охранников передернул затвор автомата, члены экипажа набросились на троих талибов, разоружили и связали приготовленными веревками. Шарпатов решил уходить на запад, к Ирану, на высоте всего 50–70 метров, чтобы снизить вероятность обнаружения радарами. У границы экипаж набрал высоту, связался с диспетчерами и использовал полученные во время переговоров данные для пролета.

Полет со смертельным риском

Уход на высоте нескольких десятков метров над горной местностью стал крайне рискованным решением. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный летчик, летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он пояснил, что экипажу приходилось одновременно учитывать сложный рельеф и стараться оставаться незаметным для радаров противника.

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images / www.globallookpress.com

«Но если деваться некуда — нужно спасать свои жизни, нужно рисковать. Поэтому это очень серьезное и сложное решение, чтобы избежать преследования и не быть сбитым», — отметил Заболотский. Военный летчик добавил, что Ил-76 — тяжелая машина с серьезными ограничениями по перегрузкам. При полете на предельно малой высоте нужно было огибать рельеф, не допуская опасных перегрузок и аэродинамического срыва. Такое пилотирование требовало не только большого мастерства, но и особого чувства машины.

Возвращение домой

После пересечения иранской границы экипаж взял курс на Объединенные Арабские Эмираты и вечером 16 августа благополучно посадил Ил-76. Встреча едва не закончилась новым ЧП. Из-за отросшей за время плена бороды полицейские сначала приняли Шарпатова за талиба и приготовились открыть огонь.

Когда недоразумение разрешилось, россияне сдали полиции оружие, а также троих захваченных талибов. Экипаж отправили в гостиницу, где капитан позвонил семье.

Фото: РИА «Новости»

Через день летчиков перевезли в Абу-Даби, откуда их забрал российский самолет. На борту Шарпатову показали два миллиона долларов, приготовленные для выкупа экипажа. В ночь с 18 на 19 августа россияне вернулись домой. Спустя несколько дней Владимиру Шарпатову и Газинуру Хайруллину присвоили звания Героев России. Александра Здора, Асхата Аббязова, Юрия Вшивцева, Сергея Бутузова и Виктора Рязанова наградили орденами Мужества.

Что стало с экипажем после Кандагара