Героиня нового выпуска «Формулы успеха» Мазурина Анастасия — долгое время работала в сфере СМИ. После рождения детей она решила уйти в педагогику. Посвятив несколько лет работе в школе, она открыла первый кабинет для занятий ментальной арифметикой. Постепенно он перерос в семейный бизнес. Сегодня Анастасия — руководитель сети детских частных образовательных организаций. О том, как она пришла к этому — в материале 360.ru.

Ментальная арифметика — как это? Ментальная арифметика — это отдельная альтернативная ветвь образования, которой Анастасия заинтересовалась еще во время работы учителем начальных классов. Она на практике убедилась, что этот способ действительно помогает детям. «Плюс в чем? В том, что дети развивают моторику. Когда люди работают руками, у них хорошо развиваются правое и левое полушария мозга», — пояснила она. Во время занятий, рассказала Анастасия, дети работают на специальных древних счетах под названием Абакус. С их помощью дети складывают и вычитают косточки. «При их передвижении ребенок в голове прорабатывает специальные формулы. Это здорово развивает как мозг, так и память», — отметила она.

Фото: Телеканал «360»

От мини-ясель до сети частных центров Уйти в педагогику из журналистики женщина решилась не сразу. Один за другим у нее появилось двое детей, из-за чего она не могла уделять работе много времени. Поэтому она приняла решение уйти в педагогику. Изначально Анастасия арендовала небольшое помещение. В нем она планировала давать детям часовые и двухчасовые уроки дополнительного раннего развития. Дела шли хорошо, и постепенно мамы начали предлагать оставлять малышей на более длительное время. «Мы сделали мини-ясли, затем постепенно — ясли полного дня, то есть садик. Взяли еще одно помещение», — рассказала Мазурина. В своей работе бизнес-леди всегда руководствуется несколькими простыми правилами. Она всегда дает родителям право выбора, но в ответ просит слышать и уважать ее позицию.

Я всегда говорю: в воспитании и образовании детей мы должны идти рука об руку, и если у нас есть какие-то проблемы и вопросы, мы должны их решать вместе.

Фото: Фото из личного архива Анастасии Мазуриной

У современных родителей, заметила она, есть одна большая проблема. Как правило они снимают с себя всю ответственность и перекладывают ее на педагога. При таком варианте развития событий у детей нередко возникают те или иные проблемы, отметила Анастасия. «Я говорю: „Вы детей рожаете для себя, не для нас. Мы вам помогаем, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, стал личностью, поэтому здесь, пожалуйста, мы с вами вместе“», — подчеркнула она. Педагог всегда была и остается открытой для сотрудничества с коллегами. Тем, кто только делает первые шаги в сфере допобразования, она не против помочь советом, ведь главное — это дети, их эмоции и отдача. «Эти глаза, эмоции, когда ты приходишь на работу, ты можешь плохо себя чувствовать после тяжелой недели, но ты приходишь, к тебе бегут дети, обнимают, и это того стоит», — поделилась она. Результаты говорят сами за себя: сейчас сеть ее центров в общей сложности посещают порядка 300 детей в возрасте от года до 12 лет. Растущее количество родителей, которые обращаются за помощью, поспособствовало тому, что Анастасия арендовала этаж в соседнем здании. Здесь ее коллектив занимается программами по реабилитации детей с особенностями развития. «Мы выиграли грант президентского фонда, приобрели оборудование для сенсорномоторной интеграции. С сентября мы из этих детей формируем коррекционные классы. В планах — две группы для детей с РАС», — подчеркнула она.

Фото: Телеканал «360»

Благотворительный фонд Недавно Анастасия Мазурина открыла благотворительный фонд соцпрограмм «Журавли». Презентуют его совсем скоро. Специально для этого мероприятия воспитанники ее учебных центров готовят поделки, которые продемонстрируют зрителям на открытии организации. Кроме того, на презентации покажут фильм о поездке Анастасии в Донбасс. «В первую очередь мы везли одежду, подгузники, детское питание — все для малышей, детей. Мы везли больше 1000 наименований», — пояснила она. Для детей военнослужащих Анастасия вместе с коллегами устраивает благотворительные мероприятия. К примеру, недавно, при поддержке участниц Союза женщин России она вывозила детей из Белгорода в Звездный городок. Организация активно поддерживает участников специальной военной операции, а также их семьи. «Ты этим живешь. Я не могу сказать, что это занимает много времени, что это отнимает меня у моего детища», — подчеркнула она. Мерзликиной приходится делегировать задачи, чтобы совмещать работу с детским центром, фондом и Союзом женщин России. «Я получаю огромное удовольствие от общественной жизни, от общения с людьми, которые также мыслят, как и я. И это действительно здорово», — отметила она. Союз женщин России, подчеркнула Анастасия, это организация, которая дает не только поддержку, но и помощь — даже юридического характера.

Это плечо, на которое ты можешь опереться, ты всегда можешь обратиться за помощью, тебе никогда не откажут.

Фото: Телеканал «360»

Полноценная начальная школа Количество воспитанников центров Анастасии увеличилось настолько, что старое здание уже мало. В связи с этим бизнес-леди приняла решение открыть полноценную лицензированную аккредитированную начальную школу. «Дети с первого по пятый классы будут обучаться здесь, а там, где мы были, останется среднее звено», — подчеркнула она. Анастасия поделилась, что нашла новое здание по соседству с домом, где сама жила ранее — здесь она родила двоих детей. Объект не продавался, и стоял закрытым все это время. «Сейчас у нас идут отделочные работы. Остался фасад и внутри. Собственно говоря, все коммуникации, все стеночки, все здесь уже сделали», — добавила бизнес-леди. В школе задействуют более 50 сотрудников — работа найдется для каждого, подчеркнула Анастасия. Все сотрудники — проверенные люди. Бизнес-леди стремится к тому, чтобы платить работникам больше, чем в муниципальной школе.

Я понимаю, что даже через месяц — но этот сотрудник у меня будет занят. И мне проще придержать, нежели потом впопыхах срочно кого-то искать. Это реально проверенные люди. Мы работаем с детьми, поэтому здесь случайных людей быть не может.

Фото: Телеканал «360»

Агрокомплекс для подготовки профильных кадров В связи с активным развитием сельского хозяйства фермеры заинтересованы в новых кадрах. Сейчас реализуется проект агроклассов на фоне дополнительного образования — это Федеральная программа. Но специализированной школы нет. У Анастасии появилась идея создания агрокомплекса для ребят с пятого по 11 классы. «Хотелось создать такую школу, где дети бы изучали и ветеринарию, и биоинженерию — все эти дисциплины, чтобы потом поступать в Тимирязевскую академию. Сейчас мы как раз заключаем договор с Тимирязевской академией о сотрудничестве. Будут приезжать их педагоги, обучать наших детей. В перспективе мы вдохнем новую жизнь в эту территорию, в это здание, и здесь будут реализовываться эти программы», — подчеркнула бизнес-леди. Дети будут не только обучаться, но и жить в школе-интернате. По итогу учреждение начнет выпускать профильные кадры. Идее уже дали ход, в ближайшее время начнется ее реализация. «Моя формула успеха — это, наверное, ничего не бояться и идти за своими желаниями. Если ты получаешь от того, что ты делаешь, удовольствие — то только вперед», — заключила Анастасия. «Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.