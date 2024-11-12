«Идти к новым горизонтам». Директор компании по пошиву одежды рассказала о производстве

Уральская компания «Вервульф» , производящая одежду для активного отдыха, работает на рынке шесть лет. Сначала она шила форму для государственных структур, затем перешла на тактическую одежду, а потом аппетиты начали расти. О своем бизнесе в интервью 360.ru рассказала генеральный директор компании Марина Неугодникова.

Одежда должна быть надежной

«Наши покупатели перевоплощаются, наверное, в людей, которые на какое-то время хотят уйти от повседневной жизни, от каких-то бытовых текущих забот и стать искателями, искателями приключений, искателями новых возможностей и идти к новым горизонтам», — заявила она.

Неугодникова считает, что одежда должна быть надежной и защищать как от осадков, так и от ультрафиолетового излучения. При этом продукция компании очень легкая и почти не ощущается. На предприятии есть отдельное экспериментальное производство, изучающее материалы и технологии.

Для контроля качества существует трехступенчатая система. Сначала продукцию отсматривают на производстве, затем при упаковке и, наконец, в ОТК. Компания стремится к тому, чтобы одежда уходила на продажу в идеальном состоянии и без дефектов.

«Но, если даже такое случается, мы гарантируем — у нас есть система гарантийного сервиса, на каждой бирочке у нас это написано, — что в случае чего-то, если мы не досмотрели, не доглядели, и продукция все-таки ушла с какими-то нюансами, мы эти вопросы очень оперативно решаем», — отметила Неугодникова.