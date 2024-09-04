Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудниц и мотивировать их расширять семьи — прежде всего, выплатами. И хотя инициатива вроде как «совершенно общественная», к ее автору сразу же появились вопросы. Например, как связаны бизнес и деторождение, не пострадают ли от нововведения женатые пары и что в целом вселяет в женщину уверенность в завтрашнем дне.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, что работодателям стоит превратить уже имеющиеся социальные меры поддержки в демографические.

«Каждый работодатель должен посмотреть — а какой у вас коэффициент рождаемости. В вашем коллективе есть плюс один ребенок в этом году? <…> Мы уже пошли по этому пути, у нас некоторые компании начали считать, посмотрели, какой сейчас коэффициент рождаемости, и будем следить. Через год наша задача, конечно, чтобы он увеличивался», — подчеркнула депутат в ходе выступления на ВЭФ. В беседе с 360.ru она заметила, что инициатива совершенно общественная и никто никакие списки пока что с работодателей спрашивать не будет.

Потому что это должно быть на уровне понимания интереса государства. То есть количество детей, которое родилось в вашей компании, это равно как ваш работодатель поддерживает интересы государства. Татьяна Буцкая первый зампред профильного комитета ГД

Буцкая также указала на важность именно поддержки рождаемости в семье, а не просто одного конкретно взятого человека.

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Людям всегда будет чего-то не хватать Идея Буцкой не понравилась ее коллеге по комитету Виталию Милонову. Высказывание депутата на ВЭФ он сравнил с попыткой нейролингвистического программирования: государство должно обеспечить семью для того, чтобы была возможность родить. «Последовательность должна быть обратной. Люди рожают, а государство старается помогать в этом. Но если идти по [озвученному Буцкой] пути, то тогда всегда будет чего-то не хватать. Тогда работники скажут: „Да, замечательно сделали, а хочется еще, вот это надо и то“. И всегда будет находиться оправдание. Потому что это не делают, недостаточно много дают, потому что много никогда не бывает», — заметил Милонов в разговоре с 360.ru. Другое дело, по его словам, если создавать в коллективе соответствующую атмосферу: чтобы приходящая на работу женщина знала — если забеременеет, ее с нетерпением будут ждать назад.

Вот это будет очень помогать, когда в коллективе атмосфера такая, что беременность — прекрасное время, что коллектив будет скучать по своей работнице, а потом с удовольствием примет ее назад и будет с пониманием относиться к тому, что она может ухаживать за заболевшим ребенком и так далее. Вот это вселяет уверенность. Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Глава думского комитета Нина Останина в беседе с «Газетой.ru» вообще назвала предложение Буцкой ее личным мнением и заметила, что в законодательную инициативу оно никогда не выльется. «Это вопросы сугубо личные — взаимоотношения мужчины и женщины. Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании. У нас есть замечательные корпоративные практики поддержки молодым семьям, многодетным. Поэтому, конечно, стимулировать или поддерживать таких работодателей надо. Но никто не вправе вмешиваться, контролировать, диктовать. Есть вопросы, которые никогда не могут быть урегулированы юридическим механизмом», — подчеркнула парламентарий.

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При чем здесь бизнес Странным счел предложение Татьяны Буцкой и руководитель департамента социального развития Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов. В первую очередь он задался вопросом — как депутат связала бизнес с рождаемостью.

При чем здесь бизнес и рождаемость? Есть государство, есть законодательство. Да, по законодательству работодатель обязан предоставлять некоторые льготы для тех, кто собирается рожать, для беременных. Но как от него будет зависеть коэффициент рождаемости, как он будет должен его отслеживать? Для меня это странно. Тут на грани хохмы — сам будет участвовать в этом процессе или как? Константин Добромыслов глава департамента соцразвития ФНПР

Добромыслов напомнил 360.ru, что отслеживать, сколько женщин ушли в декрет на том или ином предприятии, не нужно. Такая система уже есть, и данные идут через налоговую, причем в автоматическом режиме. «У нас сегодня каждый человек прозрачен, он отслеживается — где работает, как, какую заработную плату получает, какие выплаты ему производят», — заметил специалист. Например, если женщина забеременела и встала на учет на раннем сроке, ей начисляют пособие — это фиксируют, во-первых, в медицинском учреждении. Будущая мама даже может не сообщать работодателю и делать это не обязана. Дальше сведения уходят в налоговую службу.

Все системы совместимы, это межведомственное взаимодействие. На самом деле у нас в стране все есть, создано, все должно работать. Грузить работодателя этими вещами, я считаю, крайне неразумно. Это создаст дополнительную нагрузку, напряженность. Константин Добромыслов

Добромыслов допустил, что некоторые работодатели вообще могут проигнорировать подобные обязательства, если они будут, особенно если речь идет о малых предприятиях. «Малые и средние предприятия — там каждый человек загружен, это дополнительная нагрузка. Тем более, это работа, которую делать не надо — она уже сделана. <…> Надо просто сесть, немного напрячь мозги всем государственным службам и четко структурировать, где какая информация находится и как ее свести, если это надо», — сказал он.

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Неженатых будут брать на работу охотнее? Уход сотрудницы в декретный отпуск, заметил собеседник 360.ru, на каждом предприятии фиксируют. За ней должны сохранить рабочее место.

Не знаю, это люди недоученные, глупые, которые ничего не понимают, что у нас в России творится? С этими инициативами, задрав штаны, побежали куда-нибудь покричать ура. А потом говорят о производительности труда. Мы расходуем наш ресурс впустую из-за того, что у нас малокомпетентные товарищи находятся у власти. Константин Добромыслов

Кроме того, компаниям в условиях, озвученных Буцкой, будет выгодно брать на работу либо неженатых, либо недавно создавших семью. На это указала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Поэтому, думаю, здесь надо какие-то другие критерии вводить — сколько в принципе в организации сотрудников с детьми относительно общего количества. Но только, чтобы не было замеров „старт — финиш“. Потому что в противном случае будут отказывать в трудоустройстве семейным, у которых уже есть дети, в пользу тех, кто только что создал семью либо по возрасту подходит для этого», — допустила омбудсмен.

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Требовать какие-либо гарантийные письма, например, насчет планов о рождении детей, по мнению Волынец, тоже неверно.

Но если во главу угла поставить количество детей у сотрудников относительно их общего числа, тогда и беременных будут с удовольствием брать на работу, и молодых, и тех, у кого уже есть дети. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Татарстане

Волынец также заметила, что повышение общего уровня заработной платы в стране дало бы предпосылки для уверенности людей в завтрашнем дне. И тогда вопрос рождения ребенка не заставил бы себя долго ждать. «Это намного лучше, чем создавать искусственные барьеры и препоны, искусственную мотивацию. Потому что очень важно, чтобы люди понимали, что их заработная плата достаточна, не только чтобы жить самим, содержать семью, но и воспитывать детей», — заключила она.