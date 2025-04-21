Идеи для нацпроекта «Инфраструктура» войдут в программу «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025

Участники дискуссионной программы платформы «Урбан Хаб» на Петербургском международном экономическом форуме разработают практическую реализацию идей по выполнению национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Основные предложения по строительству жилья, развитию жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры впервые прозвучали на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина в апреле этого года.

Главной темой встречи стала реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках обсуждения участники также подняли вопросы прозрачности тарифов содержания многоквартирных домов, взносов в фонды капремонта, поддержку индивидуального жилищного строительства, развитие городов и территорий с решением вопроса о правовом статусе мастер-планов населенных пунктов.

Все эти темы до сих пор остаются предметом обсуждения на платформе «Урбан Хаб», отвечающей за создание и продвижение механизмов сотрудничества государства, бизнеса и экспертов по вопросам развития городов и регионов.

«Название нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ очень точно отражает его суть — он направлен на потребности, нужды, интересы людей и создание современной, комфортной, безопасной и удобной среды», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что все вопросы, поднятые на апрельском заседании Госсовета, станут основой программы платформы «Урбан Хаб» на предстоящем ПМЭФ.

«Уверен, что дискуссии с привлечением профильных экспертов позволят представить глубокий анализ отраслевых тенденций и выработать точечные меры, необходимые для поддержки и развития градостроительной отрасли», — добавил Кобяков.

Участники встречи на платформе «Урбан Хаб» в рамках дискуссий разработают конкретные шаги по реализации идей и поддержке инициатив, предложенных на Госсовете.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что приоритетными станут улучшение качества жизни людей, расширение мер поддержки, комплексное развитие опорных населенных пунктов, бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также безопасность инфраструктуры.

На площадке «Урбан Хаб» на Петербургском экономическом форуме ведущие предприятия, а также компании малого и среднего бизнеса представят свои уникальные разработки в сфере промышленного и жилого строительства, а также новые образцы строительной и дорожной техники.