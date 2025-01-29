29 января 2025 19:30 «И обвинить его не в чем, но так тяжело…» Кто такие душнилы и как с ними общаться 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Термин «душнила» живет в Рунете, кажется, уже больше 15 лет и год от года не теряет актуальности. Отчего же? Все просто — он очень емкий и оттого удобный. Вместо тысячи слов сказал одно: душнила — и все понятно, сразу представляешь человека, рядом с которым словно не хватает воздуха, хочется открыть форточку, а лучше просто уйти. Но правильно ли это? Почему душнилы душнят, как действительно стоит общаться с такими людьми и что делать, если вдруг сам оказался душным, разбирался 360.ru.

Кто такой душнила Если бы душнилу нужно было описать коротко и емко, идеальным примером, на наш взгляд, стал бы этот мемный диалог: — Поздравляю с Днем душнилы! — Вообще-то он завтра. Ощутили, да? Тот самый человек, с которым трудно общаться, он не понимает юмора или убивает шутки какими-то уточняющими вопросами, слишком педантичный и занудный.

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В 2010-м на otvet.mail.ru лучшим ответом на вопрос, что означает, когда говорят «душный человек», стало следующее пояснение: «Это когда вроде бы ничего плохого и нет в человеке, а общаться с ним тяжело — какое-то занудство, иногда медлительность чрезмерная, правильность не к месту, такой вот человек, который собой, своими разговорами, проблемами забивает все пространство вокруг нас». И обвинить его не в чем, но так тяжело, неудобно общаться, так несвободно, констатировала автор поста.

Как распознать душнилу Проявляться душность может по-разному, но наиболее часто это выражается в замечаниях не в тему, непрошеных советах и придирках на пустом месте.

Также в душнилы могут записать человека, который стремится всеми силами показать, что в чем-то превосходит других, например, лучше разбирается в том или ином вопросе, поэтому заваливает собеседников совершенно неинтересными подробностями или спорит с ними. В ход идут фразы в духе: «Вообще-то правильно так», «На самом деле считается, что…», «Я же говорил!» и так далее. Думаем, что каждый хоть раз в жизни сталкивался с подобным.

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И хотя в подавляющем большинстве случаев слово «душнила» используется в негативном смысле, иногда его можно применить и в положительном, потому что душнить можно и по-хорошему. Например, будучи отличным специалистом в той или иной сфере, не давать людям, которые подготовлены хуже, допустить какие-то промахи или ошибки и занудно объяснять, как же делать правильно.

Почему душнилы себя так ведут Причин, почему люди ведут себя как душнилы, может быть несколько, и часть из них связана с детством, считает психотерапевт Лариса Никитина.

Например, человека недолюбили, когда он был ребенком, уделяли ему слишком мало внимания, и вот во взрослом возрасте происходит некая компенсация. Либо, наоборот, была слишком гиперопекающая мама, которая все время что-то требовала. Поэтому таким людям очень хочется получить как можно больше внимания.

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«И вот они цепляются к людям. И с такими людьми на физическом уровне может быть прямо тяжело: такое ощущение, что гиря висит. Плюс вы все время думаете, что ему ответить, как что-то сказать, чтобы его не обидеть», — добавила собеседница 360.ru. Отдельно она обратила внимание на то, что душнилы могут переворачивать сказанное собеседником с ног на голову, интерпретировать все совсем иначе и видеть в ваших словах совсем другой, как правило, негативный смысл. «И вот вы опять втягиваетесь эмоционально в какие-то объяснения с ним», — констатировала психотерапевт. Другой причиной вести себя как душнила может быть сомневающийся тип личности человека. Такие люди все время сомневаются, продолжила Никитина, и это тоже довольно тяжело выносить, потому что приходится все время оправдываться. Буквально за все.

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«Что бы вы ему ни сказали, он всегда переспросит: а точно ли? То есть, например, вы сделали ему комплимент, а он тут же начинает говорить, что нет, это не так, и это заставляет вас оправдываться, по итогу всегда в некоем напряжении приходится находиться, нет легкости в общении», — пояснила эксперт. Кроме того, многие душнилы стремятся к гиперконтролю, а это, продолжила Никитина, опять же становится следствием гиперконтроля и гиперопеки со стороны родителей в детстве. «И вот они пытаются сильно-сильно контролировать в духе: „А куда ты пошел, а что ты сказал?“ Они как щупальца запускают в тебя, и это становится невозможно. Не доверяют людям, поэтому тяжело общаться. Все подвергается сомнению», — пояснила специалист.

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Как работать и общаться с душнилой Коммуницировать с душнилой, безусловно, непросто. Он может душить своей въедливостью, дотошностью, по сто раз что-то уточнять и переспрашивать, но одновременно с этим и не идти на открытый контакт, и в этом состоит еще одна сложность. «Но тут важно понимать, что все мы очень разные, поэтому никогда не надо ждать от других людей, что они будут такими же добрыми, вежливыми, приветливыми, открытыми, какими мы себе кажемся. Надо быть терпимее, толерантнее как минимум», — посоветовала Никитина.

В рабочей среде она рекомендовала не грубить и не обижать собеседника-душнилу, а, напротив, быть вежливым, приветливым, но вместе с тем стараться держать границы, то есть не допускать, чтобы душнила заставлял вас чувствовать дискомфорт.

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«На работе все может быть немного проще — вы сказали: извините, я занят. А вот в личном общении уже каждый сам делает выбор — продолжать общаться или нет, сократить время общения или нет», — уточнила собеседница 360.ru. При этом практикующий психолог Александра Миллер убеждена, что выбор нужно делать скорее в пользу того, чтобы сокращать и, в конце концов, вовсе прекращать общаться с душнилами. По ее мнению, это точно не те, кого стоит удерживать рядом с собой. «Не думаю, что такие люди нужны в окружении, потому что окружение очень сильно на нас влияет и мы так или иначе перенимаем черты и наших друзей, и наших знакомых. Я очень часто говорю о том, что нужно следить за тем, с кем вы общаетесь, и прощаться с теми, кто не нужен в вашем окружении», — подчеркнула она.

Что делать, если сам оказался душнилой Если так сложилось, что ваши друзья или коллеги записали вас в душнилы, не расстраивайтесь — все поправимо. При условии, что вам, конечно, хочется что-то менять. Итак, что же можно сделать? В первую очередь можно попытаться чаще ставить себя на место другого человека и стараться понять, что ему было бы нужно в тот или иной момент. Уверены ли вы, что это должны быть слова «Я же говорил, что ничего не получится», «Я же объяснял, как надо делать» и тому подобное? Может быть, если у человека что-то не получилось, он скорее захочет услышать что-то доброе и поддерживающее, а не эти тирады. Поверьте, осознать ошибку и горечь от того, что допустил ее, можно и без такого «участия».

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Помимо этого, стоит быть более внимательным к реакциям окружающих на те или иные действия с вашей стороны. Начали вы снова кого-то поучать, а попробуйте затем проанализировать, насколько в итоге это было эффективно. Ваш собеседник прислушался к вам? Или это было просто сотрясание воздуха, а тот, кого вы пытались чему-то учить (хотя вас об этом не просили), просто проигнорировал данные вами советы? «Если вам говорят, что с вами что-то не так, здесь хорошо бы, чтобы у вас было зеркало обратной связи, но не одного человека, потому что это может быть лишь его субъективное мнение. Если у вас есть какие-то добрые друзья, спросите: что со мной не так, как ты меня видишь со стороны? Только договоритесь на берегу, что это без обид», — посоветовала Лариса Никитина.

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В случае если люди из разных компаний говорят одно и то же — что с вами тяжело, душно и так далее, — возможно, это повод обратиться к психологу, чтобы проработать проблему и понять, почему вы так себя ведете, отчего люди вас так воспринимают.

«Особенно если вы не вкладываете в общение такой смысл, как его интерпретируют. Если вы говорите: „Я, наоборот, хотел сказать что-то доброе и хорошее“ — а получилось, что вы кого-то обидели-оскорбили, и это происходит неоднократно, это, конечно, повод обратиться к специалисту, чтобы проработать нарушенные коммуникации, почему происходит такой испорченный телефон», — рекомендовала собеседница 360.ru. По итогу, по мнению Никитиной, скорее всего, окажется, что так дают о себе знать какие-то детские или подростковые травмы.

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Превращение в душнилу может быть также связано с усталостью, выгоранием или навалившимися жизненными сложностями, указывает Александра Миллер. «Потому что, как правило, что нам вами дает легкость? Вспомните, когда у вас все хорошо, много позитива или вы влюблены, конечно, никакого душнилы из вас не получится», — подчеркнула психолог. По ее оценке, помочь не превратиться в душнилу может стремление разнообразить свою жизнь, поиск новых интересов и хобби. Чтобы каждый день не был днем сурка.

Фото: РИА «Новости»

В чем опасность быть душным С учетом всего перечисленного выше и оценок специалистов можно предположить, что главная опасность быть душнилой кроется в риске социальной изоляции. А одиночество, пусть и не такая плохая вещь, но все же хорошо в меру. И, если вдруг вы чувствуете себя душным, понимаете, что отталкиваете от себя людей, вероятно, это повод проанализировать свое поведение и начать менять какие-то привычные установки. Не исключено, что при работе над собой находить общий язык с людьми будет получаться гораздо легче.