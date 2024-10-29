Сегодня 19:28 «И это было только начало». Бойцу ММА грозят возмездием за квартиру детей 0 0 0 Общество

Дагестан

Смешанные боевые искусства MMA

Москва

Боец поп-ММА Ислам Вагабов два раза за месяц умудрился вляпаться в скандал. Сначала спортсмена обвинили в разгроме съемной квартиры в Москве. А теперь бывшая гражданская жена заявила, что благодаря его поведению она с тремя детьми осталась без единственного жилья в Дагестане. Что известно о любителе избивать стены и претензиях его экс-возлюбленной, разбирался 360.ru.

Перепутал квартиру с октагоном О разгромленной Вагабовым квартире в столице стало известно в 20-х числах октября. На изуродованное жилье пожаловалась блогер и предприниматель Марина Нелипович. По словам девушки, спортсмен снимал у нее жилье около восьми месяцев и за это время умудрился превратить его в руины. На кадрах, которые облетели тогда Telegram-каналы, было видно, что Вагабов словно отрабатывал удары на мебели, холодильнике, дверях и стенах. «От моей квартиры ничего не осталось», — в ужасе констатировала Нелипович.

«Подумала: ну, хорошо, что спортсмен. ЗОЖник будет» Мысли о том, что Вагабов может оказаться настолько неадекватным квартирантом, у Марины и близко не было. Сначала все шло, как по маслу: спортсмен заплатил ей за полгода вперед. Подкупило ее и то, что он — боец поп-ММА.

«Я подумала: ну, хорошо, что спортсмен. ЗОЖник будет. Будет тут в качалку ходить на первом этаже. И не будет пить. Первое впечатление было положительное как раз таки», — делилась она.

Однако, по данным РЕН ТВ, карьера Вагабова не складывалась. Бой, который был назначен на середину октября, ему пришлось отменять из-за плохого самочувствия. С квартиры он вскоре съехал, но ключи Нелипович возвращал не сам, а через свою подругу. Только тогда выяснилось, что спортсмен зачем-то поменял замки. Также приятельница Вагабова прямо заявила, что тот настроен решать все неприятности с квартирой полюбовно. Но если хозяйка хочет идти в суд, можно и так. Тут же она уточнила, что он переезжает в Дагестан, поэтому судебное выяснение отношений, вероятно, может затянуться.

Позже в беседе с «Матч ТВ» Нелипович рассказала, что Вагабов выплатил ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей за порчу имущества сразу же после того, как случившееся получилось широкую огласку в СМИ. Так что в целом неприятная ситуация разрешилась довольно быстро. По крайней мере, спортсмена не пришлось искать месяцами.

Интересно Исламу Вагабову 32 года, его статистика в ММА три победы и ноль поражений. Исламу Вагабову 32 года, его статистика в ММА три победы и ноль поражений.

«Ислам мне принес 500 тысяч рублей. <…> Отец мне сказал на 500 соглашаться. Визуально это очень дружелюбный человек, улыбается, и поэтому у меня такой шок произошел», — добавила она. Также боец заверил ее, что квартиру разгромил не он, а его «братаны». «Я только холодильник побил, остальное — не я», — процитировала его Нелипович.

«Я твою жизнь ***!» Прошло чуть больше недели после скандала с «избитой квартирой», и вот Вагабов снова оказался героем новостей. На этот раз претензии в его адрес высказала бывшая гражданская жена Вера Тарасова. Просьбы о помощи девушка опубликовала в Instagram*, пояснив, что у нее «просто нет выбора», и ей очень нужна помощь, а огласка требуется исключительно в целях безопасности, «так как [в ее адрес] ранее были угрозы».

Фото: РИА «Новости»

В ответ на вопросы подписчиков, что именно случилось, и как так вышло, что из-за бывшего возлюбленного она потеряла жилье, Вера пояснила, что больше пяти лет назад у Вагабова были проблемы с законом. Тогда она решила помочь ему и покрыла судебные издержки, продав ради этого квартиру, которую ей подарили родители. Причем предназначалась эта недвижимость для троих детей Тарасовой (девушка родила их не от Ислама). В дальнейшем, когда многодетная мать потребовала от Ислама 4,6 миллиона рублей, тот ничего ей не вернул.

Интересно Вагабов попал в колонию после драки в центре Махачкалы, напомнила stav.kp.ru. По информации издания, он сильно избил родственника экс-главы Дагестана Муху Алиева. Ислама тогда объявили в федеральный розыск, а позже дали реальный срок. Судя по том, что в январе этого года его заметили на свободе. отсидел он в итоге 2,5 года. Вагабов попал в колонию после драки в центре Махачкалы, напомнила stav.kp.ru. По информации издания, он сильно избил родственника экс-главы Дагестана Муху Алиева. Ислама тогда объявили в федеральный розыск, а позже дали реальный срок. Судя по том, что в январе этого года его заметили на свободе. отсидел он в итоге 2,5 года.

«Шесть лет назад я была более управляемой, мной было легко манипулировать. А давление было сильным и в то время я не до конца понимала, в чем оказалась. Тогда мной просто воспользовались, и теперь я хочу справедливости», — подчеркнула Вера в своих сторис.

Фото: РИА «Новости»

На протяжении нескольких лет, по словам Тарасовой, Вагабов кормил ее завтраками, параллельно публикуя в соцсетях видео то с пачками денег на столе, то с покупкой дорогущих машин. В какой-то момент спортсмен стал угрожать бывшей тем, что «*** ее жизнь». Из-за этого Вера даже решила уехать из Дагестана.

В беседе с 360.ru Вера заявила, что сейчас готовит исковое заявление в суд. Материалов против спортсмена при этом предостаточно, заверила она, пояснив, что речь идет об угрозах и оскорблениях со стороны Ислама.

Фото: РИА «Новости»

«В суд мы собираемся подавать да, я именно для этого предала дело огласке, чтобы мне было безопаснее в этом плане. Я не знаю, где он сейчас находится. Все, что я знаю о нем, — это из последних новостей, когда в Москве были проблемы с квартирой», — пояснила Тарасова. Также девушка отметила, что после публикаций о конфликте в Instagram, тот вышел на связь и просил все удалить, на что получил отказ. «Все что мне нужно — это чтобы моим детям вернули квартиру. Я не остановлюсь. И это было только начало», — предупредила Вера. Сам Вагабов пока никак не комментировал обвинения бывшей девушки в свой адрес. * — Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.