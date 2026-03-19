Хватит лазить под машину: какие узлы в вашем автомобиле можно больше не обслуживать

Правила

Машины

Водители

Еще пару десятилетий назад владение автомобилем означало регулярные «танцы с бубном»: протяжка резьбовых соединений, смазка десятков ниппелей и регулировка клапанов. Сегодня машины все чаще напоминают сложную бытовую технику, где главная задача владельца — вовремя менять масло и ездить до первой поломки. Что-то действительно ушло в прошлое, а что-то, вопреки заявлениям маркетологов, все еще требует нашего внимания.

Под капотом и в трансмиссии: иллюзия или вечная жизнь Конструкция современных двигателей действительно избавила владельца от множества хлопот, рассказали авторы журнала «За рулем». Так, если привод ГРМ в автомобиле цепной, а в приводе клапанов стоят гидротолкатели, то силовой агрегат становится почти полностью необслуживаемым. Вмешательство в такой мотор сводится лишь к регулярной замене масла с фильтром, которые авторы статьи советуют менять чаще регламента, и обслуживанию воздушного фильтра.

Фото: РИА «Новости»

С трансмиссией дела обстоят иначе. Вопреки заявлениям производителей о жидкостях, залитых «на весь срок службы», необслуживаемых крупных узлов в трансмиссии не существует. Масло в автоматических коробках, вариаторах и роботах специалисты рекомендуют менять не реже чем через 45–60 тысяч километров. То же самое касается трансмиссионной жидкости в угловых и задних редукторах, раздаточных коробках и муфтах подключения. Ходовая и управление: от регулировки до замены В отличие от трансмиссии, современные подвески действительно практически необслуживаемые. Ремонт здесь требуется только по факту поломки, а плановых вмешательств конструкция не предусматривает. Впрочем, из любого правила существуют исключения. Ступичные подшипники классических «Жигулей» и заднеприводных Mercedes-Benz вплоть до предпоследнего поколения все еще нуждаются в периодической замене смазки и регулировке зазора. В тормозной системе безвозвратно ушла в прошлое эпоха частого подтягивания «ручника». Правда некоторые модели ВАЗ до сих пор не имеют автоматической регулировки.

Фото: РИА «Новости»

А вот замену тормозной жидкости необходимо проводить раз в два-три года даже при очень небольших пробегах. Эту процедуру игнорировать нельзя, независимо от марки и возраста автомобиля. Рулевое управление сегодня также не доставляет хлопот. Если усилитель руля электрический, то система действительно полностью необслуживаемая, а вот при наличии гидроусилителя специалисты рекомендуют менять рабочую жидкость хотя бы раз в 90 тысяч километров. Электрика и кузов: культура потребления против культуры ухода Никакого обслуживания элементов электрооборудования современные автомобили не предусматривают вовсе. Стартер и генератор, бензонасос и электроприводы стеклоподъемников работают без вмешательств до полного износа. Никто сегодня не меняет щетки и смазку в мотор-редукторах дворников, как это делали раньше. Неисправный узел просто заменяют. С кузовом ситуация складывается не столь однозначная. Здесь диапазон возможных действий простирается от «почти нуля» до бесконечности.

Фото: РИА «Новости»

Минимальный обязательный набор включает смазку петель и замков дверей с капотом, а также нанесение силиконовой смазки на резиновые уплотнители перед зимой, чтобы исключить примерзание дверей. А для тех, кто не ищет легких путей, открывается целая индустрия детейлинга. Ведь над кузовом можно работать бесконечно, превращая автомобиль в объект поклонения и вкладывая огромные средства. А можно просто ждать, пока он сгниет, после чего уже просто заменить авто целиком.