Сегодня 19:47 Хватит гнать! Зачем в России хотят продавать самогонные аппараты только по паспорту В РАТК объяснили смысл введения новых ограничений для самогонщиков в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Алкоголь

Россия

В России предложили начать регулировать рынок самогоноварения, в частности продавать самогонные аппараты только по паспорту. Все ради того, чтобы сократить потребление спиртного в стране.Может ли это дать хоть какой-то эффект, разбирался 360.ru.

Продажа аппаратов по паспорту и обязательная регистрация В конце 2024 года в России уже готовили предложения по регулированию рынка самогонных аппаратов. Согласно распоряжению правительства, до 20 ноября этого года РАТК, Минпромторг, Минфин, Минздрав и Роспотребнадзор должны разработать меры, которые помогут отрегулировать оборот самогонных аппаратов. Все ради того, чтобы защитить здоровье людей и снизить риски, связанные с алкоголизмом. Тогда президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев предупреждал, что идеи о сертификации и регистрации самогонных аппаратов требует тщательной проработки, но они однозначно необходимы.

«Производство алкоголя для личных нужд в СССР было запрещено. В связи с демократическими преобразованиями, которые произошли в стране, продажу самогонных аппаратов разрешили, как и гнать самогон. Но не обратили внимания на то, что во всех странах без исключения существуют регуляторные нормы, которые определяют это производство», — пояснил Косарев.

Фото: РИА «Новости»

Теперь о необходимости навести порядок в этой сфере заявил глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин. По словам специалиста, РАТК продолжает фиксировать рост запросов в интернете на покупку самогонных аппаратов. И особое беспокойство вызывает тот факт, что приобрести такой агрегат легко может даже ребенок. «Этот рынок совершенно точно нуждается в регулировании. Можно рассмотреть возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности. А владельцев уже проданных агрегатов можно обязать зарегистрировать их в течение какого-то срока», — указал Алешин в интервью «Российской газете».

Кроме того, по мнению главы РАТК, с дистиллеров следовало бы взимать пошлину за эксплуатацию аппаратов «определенной мощности». Ее размер может быть чисто символическим и, возможно, уже включенным в стоимость устройства.

Интересно В некоторых странах сейчас можно гнать самогон только сельской местности, чтобы перерабатывать излишки сельхозпродукции. В царской России самогоноварение было дозволено лишь в период церковных праздников или каких-то других важных событий. Но и в то время с производителей брался косвенный налог. То есть даже тогда эта сфера регулировалась, подчеркивает Алешин. В некоторых странах сейчас можно гнать самогон только сельской местности, чтобы перерабатывать излишки сельхозпродукции. В царской России самогоноварение было дозволено лишь в период церковных праздников или каких-то других важных событий. Но и в то время с производителей брался косвенный налог. То есть даже тогда эта сфера регулировалась, подчеркивает Алешин.

Сейчас в России обязательна регистрация только для самогонных аппаратов мощностью более 200 тысяч дал. Предприятий, у которых есть такое оборудование, в стране очень немного, уточнил Алешин. В 2024-м они произвели в совокупности всего 67 тысяч дал самогона — это лицензированный промышленный продукт. «Изготовленный таким образом алкоголь очень дорогой — себестоимость его производства вдвое выше, чем у водки. Но сколько произведено самогона в домашних условиях оценить практически невозможно» — отметил в беседе с 360.ru пресс-секретарь Росалкогольтабакконтроля Александр Куликов.

Фото: РИА «Новости»

При этом никаких законодательных запретов на производство домашних дистиллятов в стране нет. Иначе обстоит дело только с реализацией — продажа подобных напитков разрешена только юрлицам при наличии лицензии.

Сколько произведено самогона в домашних условиях оценить практически невозможно. При этом необходимо помнить, что домашнее самогоноварение не запрещено, запрещена продажа такого алкоголя! Александр Куликов

Мода на самогон уже прошла Возможность внедрения таких инструментов регулирования на рынке самогоноварения, впрочем, восприняли без особого энтузиазма. И дело не в том, что кто-то хочет что-то скрыть, тем более, что, как известно, производить такие напитки дома — можно, вопросы вызывает, скорее целесообразность предложенных мер, указал в беседе с 360.ru эксперт отрасли, пожелавший сохранить анонимность.

«Я считаю, что кардинально это ничего не поменяет. Плюс пик продажи аппаратов уже прошел. Он был на максимуме в 2019-2020-м. Сейчас такого спроса уже нет», — подчеркнул специалист.

Интересно В 2024 году продажи самогонных аппаратов в России действительно сократились. На Wildberries продажи упали на 5%, а количество артикулов сократилось на 7%, отмечает «РБК Вино». В 2024 году продажи самогонных аппаратов в России действительно сократились. На Wildberries продажи упали на 5%, а количество артикулов сократилось на 7%, отмечает «РБК Вино».

Еще один фактор, который следовало бы учитывать, — стоимость таких агрегатов. Речь идет о сумме от 10 до 30 тысяч рублей и выше. Исходя из этого можно предположить, что покупают эти устройства не маргиналы и не дети. Это не суперзатратное хобби, но и не совсем дешевое. «Нужно учитывать все-таки текущие цены: 30 тысяч за более-менее нормальный аппарат. Можно купить дешевле — за 10-15. Я не думаю, что покупатели устройств за данные деньги будет спиваться. Согласитесь, это абсурд», — констатировал собеседник 360.ru.

Заблуждение относительно самогонщиков, которых все еще представляют как спившихся мужиков, связано с криминализацией самогоноварения в советское время. Именно оттуда родом, пожалуй, главный миф вокруг этого напитка — мол, это напиток маргиналов. До сих пор при слове «самогонщики» многие представляют героев одноименной комедии Леонида Гайдая.

Фото: РИА «Новости»

Но сегодня, хотя пик моды на это хобби прошел, самогон все еще воспринимают как крафтовую продукцию, которая может превосходить по качеству магазинное спиртное, пояснил специалист. Если рассматривать возможность введения «символической» пошлины, которая может повысить цену на устройства, продолжил он, тут надо принимать во внимание возможность создания аппарата своими руками дома. Ничего сложного в этом нет. Было бы желание.

«Если у тебя руки растут из правильного места, легко сделать его дома на коленке. То есть, опять же, если у человека есть цель заняться этим хобби для себя, то требование покупать аппарат по паспорту, ни пошлины его не остановят», — добавил мужчина.

Фото: РИА «Новости»

Но целью новых самогонщиков, еще раз подчеркнул специалист, не является стремление безудержно пить. Суть этого хобби в другом. Отсюда и возникают сомнения в том, что бороться с сокращением потребления алкоголя в стране нужно через давление на рынок самогоноварения. Кроме того, не все покупают самогонные аппараты только для производства самогона. Используют их и для получения эфирных масел.