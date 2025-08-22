Хвалившего Алиева политолога Маркова объявили иноагентом. Чем он известен?

В пятницу Минюст внес известного российского политолога Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов. Почему министерство приняло такое решение и чем он известен — в материале 360.ru.

Депутат Госдумы пятого созыва от «Единой России», член ассамблеи Совета Европы. На сайте ЕР говорится, что Марков* входил в генсовет партии, совет по оборонной и внешней политике, правление Российской ассоциации политических наук и оргкомитет компании «Покупайте российское».

Марков* — российский государственный и общественный деятель. Родился 18 апреля 1958 года в Дубне. Является основателем и генеральным директором ООО «Институт политических исследований».

В 1993 году Марков* написал книгу в соавторстве с Майклом Макфолом под названием The Troubled Birth of Russian Democracy: Politics Parties, Programs, and Profiles («Неспокойное рождение российской демократии: Политические партии, программы и профили»).

Когда и почему Маркова признали иноагентом

Маркова* признали иноагентом 22 августа 2025 года. В основаниях для включения в реестр вписана статья Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Политолога просили признать иноагентом военкоры Александр Коц и Зерг, а также публицист и автор канала «Сыны Монархии» Роман Антоновский. Причиной критики стал визит Маркова* на Шушинский медиафорум, который прошел в Карабахе.

«Я напомню, что в момент его визита в Баку в тюрьме безвинно сидели (и сидят до сих пор) российские журналисты. Там были жестоко избиты и унижены на камеру российские айтишники, бездоказательно обвиненные в каких-то преступлениях», — сказал Коц в комментарии Readovka.

Политолог посетил мероприятие во время обострения конфликта России и Азербайджана и похвалил президента республики Ильхама Алиева.