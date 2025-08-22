Хвалившего Алиева политолога Маркова объявили иноагентом. Чем он известен?
В пятницу Минюст внес известного российского политолога Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов. Почему министерство приняло такое решение и чем он известен — в материале 360.ru.
Политолог Марков: чем известен
Марков* — российский государственный и общественный деятель. Родился 18 апреля 1958 года в Дубне. Является основателем и генеральным директором ООО «Институт политических исследований».
Политолог — регулярный гость политических шоу на российском телевидении и автор Telegram-канала «Логика Маркова».
Депутат Госдумы пятого созыва от «Единой России», член ассамблеи Совета Европы. На сайте ЕР говорится, что Марков* входил в генсовет партии, совет по оборонной и внешней политике, правление Российской ассоциации политических наук и оргкомитет компании «Покупайте российское».
Интересно
В 1993 году Марков* написал книгу в соавторстве с Майклом Макфолом под названием The Troubled Birth of Russian Democracy: Politics Parties, Programs, and Profiles («Неспокойное рождение российской демократии: Политические партии, программы и профили»).
Когда и почему Маркова признали иноагентом
Маркова* признали иноагентом 22 августа 2025 года. В основаниях для включения в реестр вписана статья Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Политолога просили признать иноагентом военкоры Александр Коц и Зерг, а также публицист и автор канала «Сыны Монархии» Роман Антоновский. Причиной критики стал визит Маркова* на Шушинский медиафорум, который прошел в Карабахе.
«Я напомню, что в момент его визита в Баку в тюрьме безвинно сидели (и сидят до сих пор) российские журналисты. Там были жестоко избиты и унижены на камеру российские айтишники, бездоказательно обвиненные в каких-то преступлениях», — сказал Коц в комментарии Readovka.
Политолог посетил мероприятие во время обострения конфликта России и Азербайджана и похвалил президента республики Ильхама Алиева.
Нам давно пора давать статусы иноагентов тем, кто в России работает на Азербайджан, Турцию, Катар, Оман, Саудию, талибов. Агентов пантюркизма и панисламизма надо прессовать не менее жестко, чем агентов Запада.
Роман Антоновский
публицист
Марков* назвал Алиева «блестящим интеллектуалом» и «одним из наиболее опытных лидеров современного мира».
«Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха. У него многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы? Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель», — говорил Марков*.
Политолога раскритиковали и другие патриотически настроенные блогеры и военные корреспонденты. Автор канала Alex Parker Returns заявил, что Марков* «не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать полезным идиотом на их стороне».
Авторы Telegram-канала «Старше Эдды» заявили, что Марков* «облизывал» Алиева и друзей президента Украины Владимира Зеленского.
«Интересно, уедет в Баку или нет, а то там у Алиева наверняка еще не все части тела вылизаны. <… > Дали ему такой статус за то, что он облизывал друзей Зеленского, а лживой лестью по отношению к нашему Верховному главнокомандующему прикрывал свои иноагентские делишки», — написали они.
Автор канала Zergulio Сергей Колясников напомнил, как Марков* рассыпался в комплиментах Алиеву и с восторгом смотрел, как ему дарили украинский шеврон.
«Был и остаюсь и патриотом России»
Марков* в своем Telegram-канале прокомментировал признание иноагнетом.
«Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры. <… > А я был и остаюсь и патриотом России и сторонником Владимира Путина», — написал политолог.
Он отметил, что это, наверное, единственный случай, когда иноагентом признали находящегося под западными санкциями человека.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.