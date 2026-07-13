Хранение кабачков: где и как правильно держать овощи в квартире
Агроном Викулов: цукини хранятся дольше среди всех зрелых кабачков
Кабачки можно назвать одними из самых популярных и неприхотливых овощей на грядках. Летом и осенью мы едим их свежими, но потом встает вопрос, как сохранить урожай, чтобы он радовал до весны. Какие сорта лучше всего подходят для хранения, где в квартире найти для кабачка идеальное место и стоит ли замораживать — в материале 360.ru.
Какие кабачки дольше хранятся
Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов напомнил, что у кабачка, как правило, собирают два урожая.
«Первый — это молодые зеленцы, недозревшие плоды. Они вкусны, это диетическое питание: у них минимум калорий», — сказал он.
Зеленцы хранятся недолго, считаные дни, легко теряют свежесть и могут плесневеть.
Важна свежесть продукта, а не столько толщина кожицы. Если [кабачок] молодой, в пределах 20 сантиметров, то [хранится] таким образом.
Владимир Викулов
Если речь идет о зрелых кабачках, которые собирают в конце лета — начале осени, то самый долгий срок хранения — у цукини.
«Они могут лежать не один месяц. Лучше для хранения использовать их: <…> у них семена сосредоточены в головной части плода, а остальная часть более плотная и лишена семян», — сказал Викулов.
По его словам, ускоряют созревание и зачастую способны прорастать внутрь именно семена, что резко снижает сохранность овоща.
Поэтому желтые или белые кабачки лучше потреблять в качестве молодых плодов, незрелых, а на хранение лучше оставлять цукини.
Следы гнили собеседник 360.ru назвал одним из признаков, когда кабачок лучше вообще не употреблять в пищу. А о зрелости часто говорит желтоватое пятно на боку, на котором на грядке лежал овощ.
«Это говорит о том, что он полностью набрался зрелости и дальше держать на кусте смысла нет», — пояснил Викулов.
Собирать кабачки агроном посоветовал с остатком плодоножки: так они сохранятся лучше. Для хранения стоит выбирать целые плоды без каких-либо повреждений.
Где хранить кабачки в квартире
Для непродолжительного хранения зеленых кабачков, обратил внимание специалист, подойдет холодильник. Но на долгий срок оставлять их в холоде не нужно.
Чтобы овощи хранились долго, достаточно поместить их в светлое место, например на подоконник, следить, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, а температура не превышала 15-20 градусов.
«Заморозка, особенно шоковая, быстрая, всегда позволяет сохранять многие фрукты и овощи, витамины. Ее стоит, конечно, использовать. Но для этого желательно иметь объемную морозильную камеру либо отдельный морозильный шкаф», — добавил Викулов.
Он подчеркнул, что такой способ хранения зависит от желания и возможности каждого человека.
«Конечно, практически все ягоды, фрукты и овощи гораздо меньше теряют витаминов, [холод] сохраняет их длительное время. Скажем, замороженный урожай текущего года всегда можно в течение зимы использовать», — заключил он.