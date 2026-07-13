Сегодня 19:22 Хранение кабачков: где и как правильно держать овощи в квартире Агроном Викулов: цукини хранятся дольше среди всех зрелых кабачков Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Кабачки можно назвать одними из самых популярных и неприхотливых овощей на грядках. Летом и осенью мы едим их свежими, но потом встает вопрос, как сохранить урожай, чтобы он радовал до весны. Какие сорта лучше всего подходят для хранения, где в квартире найти для кабачка идеальное место и стоит ли замораживать — в материале 360.ru.

Какие кабачки дольше хранятся Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов напомнил, что у кабачка, как правило, собирают два урожая. «Первый — это молодые зеленцы, недозревшие плоды. Они вкусны, это диетическое питание: у них минимум калорий», — сказал он. Зеленцы хранятся недолго, считаные дни, легко теряют свежесть и могут плесневеть.

Важна свежесть продукта, а не столько толщина кожицы. Если [кабачок] молодой, в пределах 20 сантиметров, то [хранится] таким образом. Владимир Викулов

Если речь идет о зрелых кабачках, которые собирают в конце лета — начале осени, то самый долгий срок хранения — у цукини. «Они могут лежать не один месяц. Лучше для хранения использовать их: <…> у них семена сосредоточены в головной части плода, а остальная часть более плотная и лишена семян», — сказал Викулов. По его словам, ускоряют созревание и зачастую способны прорастать внутрь именно семена, что резко снижает сохранность овоща.

Поэтому желтые или белые кабачки лучше потреблять в качестве молодых плодов, незрелых, а на хранение лучше оставлять цукини.

Следы гнили собеседник 360.ru назвал одним из признаков, когда кабачок лучше вообще не употреблять в пищу. А о зрелости часто говорит желтоватое пятно на боку, на котором на грядке лежал овощ. «Это говорит о том, что он полностью набрался зрелости и дальше держать на кусте смысла нет», — пояснил Викулов. Собирать кабачки агроном посоветовал с остатком плодоножки: так они сохранятся лучше. Для хранения стоит выбирать целые плоды без каких-либо повреждений.

Фото: РИА «Новости»