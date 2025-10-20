Сегодня 09:17 HR под ударом: как мошенники обходят маркировку звонков? 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 сентября 2025 года в России действует обязательная маркировка звонков для компаний и индивидуальных предпринимателей. Цель нововведения — снизить количество мошеннических звонков и повысить доверие клиентов к бизнесу, но call-центры, пользуясь дырами в телефонной системе, научились обходить ее, что породило серьезную проблему в коммуникационном процессе рекрутинга.

Дозвоны до кандидатов занимают до 54% рабочего времени рекрутера. Потому нецелевая коммуникация по телефону приводит к снижению эффективности процесса найма на 40%. Разберем причины, снижающие эффективность подбора персонала: потеря времени, снижение качества коммуникации, нарушение бизнес-процесса найма. Каждый немаркированный звонок равен прерыванию выполнения задачи, связанной с наймом. Внезапный звонок с неизвестного номера заставляет переключиться, потратить время на выяснение, кто звонит и зачем, а затем заново приложить усилия, чтобы войти в рабочий поток.

Происходит снижение качества обслуживания реальных кандидатов. Устав от спам-звонков, рекрутер может начать инстинктивно игнорировать все неизвестные номера и тем самым пропустить важный звонок, если потенциальный сотрудник звонит с незнакомого номера. Ответив на десятый неизвестный номер за день, не всегда получается психологически переключиться на дружелюбную и вовлекающую беседу. Нарушается течение отлаженного бизнес-процесса, так как спам-звонки занимают телефонную линию, по которой не могут дозвониться по поводу вакансии.

Сам спам-звонок в итоге может быть засчитан в общей статистике. В результате падают конверсия и эффективность выполнения процесса найма, а рекрутер недополучает вознаграждение.

Чтобы снизить негативный эффект от немаркированных звонков, следует принять ряд системных решений. Например, создать технологический буфер — систему для выявления спам-трафика. При входящем звонке она автоматически пробивает номер соответствия по целому ряду параметров. К примеру, происходит проверка по базе кандидатов, если номера там нет, звонок считается подозрительным и может быть отклонен.

В корпоративной АТС должна быть возможность блокировать номера, с которых периодически поступает спам. Спам-звонки более не будут учитываться в общей статистике, а кандидаты смогут быстро дозвониться по указанному в вакансии номеру. Параллельно создается свод правил с четким регламентом коммуникации в отношении спам-звонков, когда рекрутер кратко, вежливо, но твердо просит удалить номер из спам-базы. Желательно минимизировать использование личных номеров для рабочих целей, так как звонки на них с неизвестных номеров отнимают время рабочего процесса.

Также введение роли дежурного рекрутера поможет фильтровать спам, отвечать на общие вопросы и при необходимости соединять только важные звонки, давая коллегам быть полноценно вовлеченными в рабочие задачи. Создание управляемой системы входящих коммуникаций позволит снизить количество немаркированных звонков. Она, действуя как фильтр, будет пропускать только относящиеся к делу звонки, высвобождая рабочее время для поиска и найма кандидатов. Это, наконец, позволит процессу подбора персонала проходить эффективно. Автор статьи: Дмитрий Чернышов, практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО»