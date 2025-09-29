Сегодня 16:35 Хищные жуки-оккупанты. Москвичам рассказали, стоит ли бояться ядовитых божьих коровок Энтомолог Теняева: божьи коровки не опасны для человека 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Божьи коровки могут проникать в человеческое жилье перед зимой в поисках тепла. В нескольких регионах зафиксировали нашествие арлекинов. Грозит ли атака жуков москвичам и как защититься от насекомых — в материале 360.ru.

Что известно о коровках-арлекинах Многие привыкли к классическим божьим коровкам — красным жучкам с черными точками. Однако у их «родственников» — коровок-арлекинов — окраска более разнообразная. Порой встречаются особи с черными надкрыльями с яркими красными точками. Естественным ареалом этих насекомых является Сибирь и Восточная Азия. В США и Европе арлекинов разводили для борьбы с тлей без химикатов, рассказал изданию «Москва FM» энтомолог Владимир Турицин. «Появление этих жуков напрямую связано с ростом популяции тли, которая служит для них пищей. Влажное лето создало идеальные условия для размножения насекомых-вредителей, а за ними подтянулись и хищники», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасны божьи коровки — арлекины Арлекины выделяют пахучую жидкость — гемолимфу. В случае угрозы насекомое оставляет желтое пятно с неприятным запахом. У некоторых людей это может спровоцировать аллергию, а при попаданию внутрь — расстройство желудка. Не стоит брать арлекинов голыми руками. Серьезного вреда жуки нанести не способны, но людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии нужно проявить осторожность.

Фото: РИА «Новости»

Почему божьи коровки массово летят в дома Сейчас арлекины активно ищут места для зимовки. В природе они прячутся в коре деревьев или под листьями, а в городах насекомые перебираются в щели окон, дачи, жилые комнаты, мебель и одежду. В столице нашествия божьих коровок не наблюдается, но они также могут проникать в квартиры в поисках тепла, рассказал АГН «Москва» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Азамат Кунафин. «Божьи коровки, несмотря на одиночный образ жизни в теплое время года, зимуют колониями. В поисках укрытия они могут проникать в здания через мелкие щели — например, в оконных рамах. В ряде случаев такие насекомые оказались в нескольких московских квартирах, что не свидетельствует о широкомасштабном явлении», — объяснил он. С наступлением холодов действительно могут наблюдаться случаи проникновения арлекинов в жилье москвичей, но речи о массовом нашествии не идет.

Фото: РИА «Новости»

Как защититься от божьих коровок Если божьи коровки все же оказались в квартире, специалисты советуют аккуратно собрать их и выпустить на улицу в прохладное, но не морозное время. До наступления устойчивых холодов жуки успеют найти естественное убежище для зимовки. Насекомые могут принять начало отопительного сезона за наступление весны и выползти из щелей, где спрятались на зиму. Для защиты от насекомых можно принять простые меры: установить москитные сетки;

закрыть все щели в оконных рамах;

после удаления насекомых протереть поверхности, где они сидели; Если есть возможность не трогать божьих коровок, лучше этого не делать, рассказала 360.ru энтомолог, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Вавиловского университета Ольга Теняева. «Это полезные насекомые. Их надо беречь, охранять. Человеку они совершенно никакой угрозы не приносят, кроме пользы», — отметила эксперт. Аллергикам достаточно просто не трогать насекомых. «Их природа такова, что они не могут при холодной погоде жить, их природа толкает на поиск укрытия. <… > Если есть возможность оставить их в покое, оставьте их в покое. Если они как будто глаз мозолят, конечно, возьмите и выкиньте их в окно, пускай ищут другое укрытие», — добавила Теняева.