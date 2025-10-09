Сегодня 16:57 Хаос под ключ за 15 млн: жильцы нового ЖК в Подмосковье пожаловались на беспредел 0 0 0 Общество

Штрафы

Банки

Суд

Строительство

Ипотека

Дольщики

Деньги

эскроу-счета

Квартиры

Покупатели квартир в ЖК «Эко Видное 2.0» в шоке от происходящего на территории нового комплекса: еще год назад деньги дольщиков сняли с эскроу-счетов, здание ввели в эксплуатацию, но квартир с отделкой так никто и не получил. Дописаться и дозвониться до застройщика невозможно, о новых сроках сдачи их не информируют, а сроки по ДДУ давно прошли.

Ключи должны были получить до конца 2024 года По словам одной из пострадавших покупательниц квартир по имени Диана, сейчас люди доведены до отчаяния: на их жалобы и обращения компания-застройщик Mr Group не реагирует, не дает справок для банка о задержке строительства.

В беседе с 360.ru девушка рассказала, что была уверена в этой компании, повелась на имя, верила, что раз это якобы застройщик премиум-класса, то все должно было пойти хорошо. «На сделке уверили, что стройка идет с опережением и мы получим ключи от квартиры до конца 2024 года. Однако сейчас уже октябрь 2025-го, на стройке — тишина, рабочих нет, в подъездах и квартирах творится полнейший ужас!» — посетовала она.

Теперь одна неопределенность. Многие семьи вынуждены снимать квартиры на стороне и иметь двойной платеж в ожиданиях. Сроки по ДДУ были 30 июня 2025 года. Дом ввели в эксплуатацию год назад, деньги с наших эскроу-счетов списаны, однако мы до сих пор не получили ключи, а дольщиков держат в неведении по этому вопросу, прикрываясь мораторием, отписываются: «Ждите!» пострадавшая покупательница квартиры в ЖК

Квартира Дианы должна была быть сдана с отделкой под ключ, с кухней и необходимой техникой. Но по итогу отделка — черновая. И никакие работы никто не ведет.

Интересно Мораторий, освобождающий застройщиков от выплаты покупателям неустойки (к которым также относятся штрафы и пени) за задержку передачи им жилья в новостройках, продлен до конца 2025 года. Текущий мораторий — уже третий по счету в строительном секторе. Он действует с 22 марта 2024 года и распространяется на все новостройки, чьи сроки сдачи попадают в даты его действия. Мораторий, освобождающий застройщиков от выплаты покупателям неустойки (к которым также относятся штрафы и пени) за задержку передачи им жилья в новостройках, продлен до конца 2025 года. Текущий мораторий — уже третий по счету в строительном секторе. Он действует с 22 марта 2024 года и распространяется на все новостройки, чьи сроки сдачи попадают в даты его действия.

При этом самое интересное, что дольщикам разослали письма о том, что стройка завершена, и пригласили записываться на приемку в апреле 2025-го. Но когда люди стали дружно звонить в отдел заселения, всем сказали, что письма прислали «ошибочно».

Фото: 360.ru

«Но мы понимаем для чего — чтобы прикрыть себя. В августе нам все-таки открыли запись на приемку, однако когда люди приехали, вместе чистовой отделки увидели голые бетонные стены и отказались принимать. После этого застройщик абсолютно всем отменил записи в одностороннем порядке. Теперь полный игнор. На официальные претензии на юридический адрес застройщик молчит», — добавила собеседница 360.ru.

Мы покупали трехкомнатную квартиру почти за 14,5 миллиона. Квартира у нас в ипотеку, как и у многих. Вернуть средства не получится. Потому что уже полтора года платим семейную ипотеку с ежемесячным платежом 70 тысяч. А при расторжении (через суд и юристов) уже невозможно взять новую семейную ипотеку, и все платежи по ней не возвращаются. пострадавшая покупательница квартиры в ЖК

За грязные и разбитые подъезды приходится платить Некоторые секции, впрочем, компания пытается передать в том виде, какой есть: с мусором, разбитыми мопами и десятками нарушений — вплоть до отсутствия вентиляции. Вдобавок ко всему на территории дома совсем не ловят телефоны, провайдером жильцов тоже никто не обеспечил, хотя, как подчеркивает Диана, это должны были сделать на этапе ввода дома в эксплуатацию. «Так же и с приборами учета горячей и холодной воды: некоторым людям, принимающим квартиру, говорят, что они не предусмотрены, якобы платите по нормативам. Хотя застройщик обязан обеспечить нас счетчиками на этапе строительства», — возмутилась собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

«Теперь пишем во все инстанции, в прокуратуру. У нас два новых дома в этом ЖК от застройщика: корпуса „Левитан“ и „Нестеров“. Корпус „Нестеров“ полгода как полностью заселен людьми, и до сих пор все подъезды грязные и разбитые, при этом люди платят УК деньги за обслуживание дома!» — возмутилась Диана.

Реакция Главстройнадзора 360.ru пытался связаться с представителями застройщика, но получить комментарий на момент публикации материала не вышло: по телефонам центра поддержки так никто и не ответил. Оперативный ответ на письменный запрос компания также не предоставила.

В Главгосстройнадзоре Московской области заявили, что передачу квартир в корпусе «Левитан» жилого комплекса «Эко Видное 2.0» задерживают из-за того, что еще не закончены отделочные работы, которые должны быть выполнены согласно договорам долевого участия после ввода здания в эксплуатацию.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

«В связи с нарушением сроков передачи квартир Главгосстройнадзор Московской области провел в отношении застройщика документарную проверку (в период с 5 сентября 2025 года по 18 сентября 2025 года). По итогу проверки застройщику выдано предписание — передать дольщикам квартиры в срок до 18 ноября 2025 года», — подчеркнули в ведомстве.