14 августа 2024 00:43 Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море Ведущая 360.ru Малашенко: отдых в Хайнане обойдется в 110 тысяч рублей на двоих 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

Общество

Турция

Туризм

Россия

Китай

Китайский остров Хайнань уже этой осенью станет одним из самых доступных курортов для россиян. С таким прогнозом выступили в Ассоциации туроператоров России. Вице-президент организации Артур Мурадян заявил, что расширение перевозки приведет к снижению цен и отдых в Китае россиянам будет обходиться не дороже Турции.

Авторская колонка ведущей 360.ru Екатерины Малашенко Как добраться и во сколько обойдется в среднем поездка С 26 августа китайская авиакомпания Hainan Airlines начинает выполнять прямые рейсы из России на Хайнань. Лайнеры A330-300 будут летать из Шереметьево в Хайкоу трижды в неделю. Кроме того, осенью прямые рейсы на Хайнань из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и Хабаровска запускает «Аэрофлот». Также трижды в неделю на остров будут летать Boeing 737-800.

Фото: РИА «Новости»

Если учесть, что с декабря 2023 года «Аэрофлот» уже летает из Москвы на китайский остров трижды в неделю, то теперь из столицы самолеты на Южно-Китайское побережье будут отправляться почти каждый день. Плюс другие города. И это расширение перевозки не может не отразиться на ценах на туры.

Сейчас поездка на Хайнань на неделю обойдется примерно в 110 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет и проживание в пятизвездочном отеле с завтраками.

Если брать полупансион и тур на 10 дней, надо рассчитывать минимум на 180 тысяч рублей на двоих. Здесь без привычного турецкого аll inclusive, но дешевле. Тур на семь дней с проживанием в пятизвездочном отеле в Турции обойдется минимум в 200 тысяч на двоих. На Хайнане есть что посмотреть Во-первых, курортный сезон там продолжается круглый год. Неспроста Хайнань называют китайскими Гавайями. Во-вторых, не так важно, куда вы прилетаете, в Санью или Хайкоу. Добраться из одного конца острова в другой можно на поезде за два часа. Пляжный отдых лучше на юге, а вот термальные источники — на севере.

Фото: РИА «Новости»

Во-третьих, на острове можно познакомиться с китайской культурой. На Хайнане расположен центр буддизма Наньшань со 108-метровой статуей богини Гуаньинь Южного моря, а также этнические деревни Ли и Мяо.

В-четвертых, оценить китайскую кухню и попробовать экзотические фрукты: манго, рамбутан, мангустин.

И, наконец, виза гражданам России до 30 дней не нужна.

Единственный минус — это длительность перелета. Из Москвы — 10-11 часов, тогда как до Антальи можно добраться за пять-шесть. Хотя, с другой стороны, Китай и не должен стать заменой Турции — скорее, альтернативой. Задачи конкурировать у туроператоров точно не стоит. Кто-то выберет привычный пляжный отдых по знакомому маршруту, а кто-то отправится за новыми впечатлениями. Выбор — это всегда хорошо. Если в Турцию вы слетали в этом году, то почему бы не запланировать Хайнань на следующий? Ожидание отпуска порой приятнее даже самого отпуска.