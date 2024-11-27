Сегодня 15:31 Небесные покровители брака. Кому помогают святые мученики Гурий, Самон и Авив Священник Соколов рассказал, почему Гурий, Самон и Авив покровительствуют браку 0 0 0 Фото: Гурий, Самон и Авив (икона последней трети XIX века) / Википедия Общество

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В конце ноября православные верующие будут вспоминать святых Гурия, Самона и Авива. Их считают небесными покровителями брака, а объединяет мученическая смерть и место погребения. Что еще известно об этих мучениках и как им молиться — в материале 360.ru.

Житие священнослужителей Гурия и Самона Священники Гурий и Самон были друзьями, жили они в Эдессе (древний город на юго-востоке Турции, сегодня — Шанлыурфа) примерно в 303 году нашей эры. В то время правил римский император Диоклетиан, который начал гонения на христиан. Проповедникам предложили отречься от веры в Христа. Они отказались.

Мы не изменим единому Небесному Богу. Мы не променяем Его на изображение, сделанное человеческими руками. Мы поклоняемся Христу Богу, Который по Своей благости спас нас от греха. Он — наш свет, наш врач и наша жизнь.

Тогда правитель повелел заключить их в темницу и пригрозил пытками. Гурий и Самон заверили, что не боятся кратковременных мук. «Мы страшимся вечных мук, которые уготованы нечестивым и вероотступникам», — ответили они Диоклетиану.

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

В темнице вместе с другими священниками и диаконами Гурий и Самон провели более трех месяцев без еды. Их подвешивали на несколько часов за одну руку, за ноги, но мученики по-прежнему отказывались принимать языческую веру. В итоге их приговорили к смерти и отрубили головы. Перед приведением приговора к исполнению палач попросил Гурия и Самона помолиться за него. Осужденные опустились на колени и обратились к Богу: «Отче наш Господи Иисусе Христе, прими дух наш и сохрани наши тела для воскресения».

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

Житие диакона Авива Примерно в то же время святой Авив служил диаконом. В 309 году нашей эры он тайно ходил по деревням Эдессы и читал людям Священное Писание, несмотря на гонения на христиан. Правитель Эдессы Лисаний разозлился, узнав об этом. Авив сам пришел и сдался. Мученика сильно били, но он не отрекся от Христа. Правитель пригрозил страшными пытками, на что Авив заявил:

Эти муки скорее укрепляют мою волю, как приносит плод дерево, которое поливают. <…> Нас поддерживает обещание Господа: нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении со славой, уготованной любящим Христа.

Авива приговорили к смерти через сожжение на костре. Рядом на казнь шла его мать. После люди похоронили останки святого в могиле Самона и Гурия.

Фото: Готский воин приносит клятву перед мощами святых Гурия, Самона и Авива (фреска, XVIII век) / Википедия

Почему мученики Гурий, Самон и Авив покровители брака: история Евфимии Святые мученики Гурий, Самон и Авив считаются покровителями брака благодаря тому чуду, которое описали в их житии, рассказал 360.ru священник Олег Соколов. «Однажды девицу Евфимию выдали замуж за воина-гота, находившегося в походе в Эдессе. Мужчина скрыл, что женился ранее на родине. Мать Евфимии, отпуская пару на родину мужа, молилась у гроба святых мучеников Гурия, Самона и Авива, просила у них защиты для своей дочери», — объяснил священник. Когда воин и Евфимия приехали на его родную землю, обман раскрылся. Мужчина сделал ее своей рабой и под угрозой смерти запретил раскрывать о себе правду.

Интересно Евфимия была рабой, но вскоре родила мальчика, похожего на отца. Жена воина, сжигаемая ревностью, отравила ребенка. Евфимия, увидев вытекавший яд и не зная, что это такое, подмешала его в еду жены, и та тоже умерла. В итоге Евфимию обвинили в убийстве и бросили в склеп с телом женщины. Евфимия была рабой, но вскоре родила мальчика, похожего на отца. Жена воина, сжигаемая ревностью, отравила ребенка. Евфимия, увидев вытекавший яд и не зная, что это такое, подмешала его в еду жены, и та тоже умерла. В итоге Евфимию обвинили в убийстве и бросили в склеп с телом женщины.

В заточении Евфимия молилась святым мученикам. Чудом девушка перенеслась домой в Эдессу, и об этом узнал весь город. Вскоре воин опять прибыл в Эдессу с войском и без всяких угрызений совести пришел к матери Евфимии, говоря, что ее дочь живет мирно у него дома и родила мальчика. Тогда появившаяся Евфимия раскрыла его обман. Воина схватили и приговорили к смертной казни.

Фото: Икона-таблетка (Тверь, третья четверть XV века) / Википедия

День памяти Гурия, Самона и Авива «День памяти Гурия, Самона и Авива приходится на время, когда завершались все сельскохозяйственные работы, в том числе сбор урожая, но еще не наступил Рождественский пост», — напомнил Олег Соколов. В эти дни в старину проводили много свадеб. Жития святых мучеников воспитывали новобрачных, особенно мужей, чтобы они относились к женам с должной любовью и заботой. Что изображено на иконе трех мучеников Традиционно святых изображают вместе. Обычно Гурия представляют как седовласого старца с длинной бородой, Самона — мужчиной средних лет с темными волосами и небольшой бородой. Самым юным на иконах получается Авив — молодой безбородый юноша с кадилом и крестом в руке. Кому помогают Гурий, Самон и Авив Гурий, Самон и Авив известны как покровители супружества, брака, счастливой семьи. Им молятся «аще муж безвинно возненавидит жену свою». В Москве, в храме Иоанна Воина в Бабьегородском переулке, есть придел этих святых.

Фото: Unsplash

Молитва Гурию, Самону и Авиву О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х, су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и призре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, умоли́те милосе́рдаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супру́гом любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х а́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.