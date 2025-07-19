Сегодня 13:30 Грязное дело. Как построить туалет на даче, чтобы были довольны все Юрист Восканян: загрязнение воды возможно при строительстве простого туалета 0 0 0 Фото: Jim West / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Строительство туалета на дачном участке кажется довольно простым и сугубо индивидуальным делом, но учитывать при этом придется множество факторов. Как сделать все правильно, исключив вероятность штрафов и опасность для здоровья, разбирался 360.ru.

Что нужно знать при установке туалета на участке Для любых манипуляций с санитарными строениями перво-наперво стоит иметь в виду статус земельного участка, напомнила земельный юрист Лидия Восканян. Именно от него зависит набор правил, которые придется учитывать. Нормы для СНТ, ИЖС, участков личного подсобного хозяйства разные, как и правила землепользования, планировки и застройки маловажного жилищного строительства. «Второе, что нужно соблюдать, — санитарно-эпидемиологические нормы. Есть СанПиН — ключевой документ. Дальше все зависит от того, какой тип объекта вы выбираете», — добавила специалист.

Фото: РИА «Новости»

При строительстве самого простого туалета — с выгребной ямой — есть риск загрязнения почвы и воды. Переносной биотуалет не считается капитальным строением, но утилизация отходов должна также быть экологически безопасной и соответствовать всем нормам. Следит за их исполнением Роспотребнадзор.

Это главный контролер за соблюдением санитарных законодательских норм. [Специалисты] обычно проводят либо плановые проверки, либо внеплановые. Также очень часто реагируют на жалобы людей. Лидия Восканян земельный юрист

Местная администрация, подчеркнула собеседница 360.ru, следит за соблюдением правил землепользования и застройки, целевым использованием земель и соблюдением градостроительных норм. Внимание на дачный туалет также может обратить природоохранная прокуратура.

Фото: РИА «Новости»

Если рядом водоем, то туалет должен находиться от него на расстоянии минимум 30 метров — так минимизируется риск загрязнения воды. От места установки до границ соседнего участка располагать его нужно на удаленности метра, от жилого дома — восьми.

«Также все зависит от глубины грунтовых вод, от уклона участка. Например, если участок с выгребной ямой расположен высоко на склоне, то он может условно пролиться», — сказала Восканян. При наличии на участке склона, по ее словам, объект нужно расположить ниже, чтобы избежать стока загрязнений.

Фото: Meinrad Riedo / www.globallookpress.com

Последствия неправильной установки туалетов Случаи заражения воды какими-либо инфекциями при установке туалетов на земельных участках возможны, но все зависит от того, как именно сделали отхожее место. На это 360.ru указала инфекционист, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ Елена Мескина. «Тут имеет значение много факторов, в том числе куда эта вода попадает», — сказала она. В воде лучше выживают кишечные инфекции, бактерии — если высокая влажность. Особой устойчивостью обладают вирусы гепатита. «Поэтому если человек болен гепатитом, то, конечно, этот вирус может попасть в воду», — допустила Мескина. Но особую опасность в этом плане, подчеркнула она, представляют животноводческие фермы и птицефабрики — там наибольшее количество отходов и выше риск заражения, особенно если такие объекты находятся недалеко от воды. Врач также предостерегла от купания в водоеме, который расположен рядом с животноводческими предприятиями.