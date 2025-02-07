Сегодня 05:03 «Вы накличете беду». Какие есть обряды и строгие запреты в Григорьев день 7 февраля Эзотерик Шмелев: в Григорьев день нельзя плевать на дорогу и поднимать деньги 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Сегодня, 7 февраля, отмечается Григорьев день. В этот день чтят Григория Богослова, великого христианского мыслителя. В этот праздник нельзя плевать на дорогу и поднимать на перекрестке монеты. Что еще лучше не делать в этот день, чтобы не накликать беду — в материале 360.ru.

День силы «Григорьев день — день силы. И можно даже его охарактеризовать дорогой судьбы, в том числе к своей судьбе. Христианин в этот день может не просто изменить свою судьбу, но и построить новые реалии, проложить маршрут к своему счастью», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. Он отметил, что в этот день будет услышано каждое слово. В этот день нельзя плевать на дорогу, на свой путь себе под ноги. «Нужно давать отчет своим действиям. Ваша дорога — это путь, каждый выбирает свой. Категорически нельзя вставлять самому себе палки в колеса. Символизм дороги в любых традициях — это проводник к изобилию и испытаниям. Как говорили наши предки: „Плюнешь на свою дорогу, затопчешь удачу“», — отметил Шмелев. Эзотерик пояснил, что все построено на энергии, и незначительный на первый взгляд плевок — это неуважение к самому себе, к своему пути, которое перекроет нужные каналы и дороги.

Фото: Freepik

Убрать старое и убрать негатив Шмелев заявил, что в Григорьев день энергетика особо проникающая, и можно использовать этот момент себе на пользу. «Наведите порядок в доме — внешнее всегда отражает внутреннее. Убирая старое, вы открываете дорогу к новому. Не жалейте старые вещи, смело выкидывайте. Полы можно помыть солью, она хорошо убирает негатив», — поведал собеседник 360.ru. Эзотерик посоветовал растворять соль в воде и мыть этим раствором полы.

Фото: Freepik

«Пустите в жизнь радость» В Григорьев день очень важно следить за своими словами и мыслями. «Вас слышат всегда, не гневайтесь, пустите в свою жизнь радость», — посоветовал Шмелев. В этот день можно сделать обряд на перекрестке — поблагодарить Вселенную. «Перекресток — это пересечение жизненных дорог. Можно на нем как отдать, так и приобрести, открывая новые возможности, но здесь очень важно учитывать, что в идеале это должен быть лесной перекресток», — отметил эзотерик.

Фото: Freepik

Но ритуал энергетического обмена можно произвести и на обычном перекрестке, добавил специалист. На перекрестке нельзя поднимать деньги, предостерег Шмелев. «Вы можете подумать, что это вам подарок от Вселенной, но это испытание», — предупредил собеседник издания. На перекрестке откуп оставляют и бесам, в такой методике работают многие колдуны, ведьмы и маги. «Кто-то работает на личной силе, на силе эгрегора или энергии, но перекресток с древних времен — это всегда был рабочий инструмент», — рассказал Шмелев. Если исполнить на перекрестке ритуал и попросить что-то у Вселенной, то ни в коем случае нельзя брать ничего, что может лежать на пересечении. Это на 99% — профессиональный откуп практиков, ведьм или магов силам. «Взяв эту вещь, вы накличете на себя беду, то есть возьмете чужое. А может быть даже это будет переклад, то есть на здоровье, например», — отметил эзотерик.

Фото: Freepik

Предсказания погоды В этот день на Руси предсказывали погоду. Если день солнечный — значит, открыты горизонты. Если метель и пасмурно — означает неправильный путь и поступки. «Солнце не светит всем одинаково. Любую радость нужно заслужить у ваших сил. Нам дают испытания и все знаки для этого», — заявил Шмелев. Важно воспользоваться этими возможностями и выйти на новый уровень. В Григорьев день особенно активизируется нечисть в виде колдунов и магов и подобных не совсем чистых на душу людей и сущностей.