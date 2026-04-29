Грибы через «Госуслуги»: кому потребуется оформлять разрешение перед походом в лес? Миколог Комиссаров: разрешение с «Госуслуг» потребуется для сбора редких грибов

С 1 сентября 2027 года оформление разрешений на сбор некоторых видов грибов станет возможным через портал «Госуслуги». Ранее такие документы выдавались только при личном обращении. На кого распространится нововведение, разобрался 360.ru.



Детали нововведения по сбору грибов Речь идет о сборе грибов, включенных в Красную книгу. Новый механизм — это способ просто легализовать тихую охоту для научных, образовательных и музейных целей, рассказал 360.ru миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. «Обычный грибник, который будет собирать подберезовики, белые и другие привычные нам грибы, эту систему вообще не заметит. На данный момент закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для отдельных ситуаций, которые связаны со строительством, ликвидацией последствий ЧС или защитой жизни и здоровья людей», — напомнил он.

Сбор краснокнижных грибов жестко регламентирован, подчеркнул миколог.

В первую очередь нужно уточнить, что предполагаемое введение разрешения на сбор грибов через «Госуслуги» будет касаться не всех грибов, а только тех, которые занесены в Красную книгу. К этим видам относятся редкие исчезающие эндемичные виды, которые и так запрещены к сбору или их сбор может быть очень жестко регламентирован. Никита Комиссаров

В некоторых случаях краснокнижные грибы собирать можно. Например: научные исследования в сфере экологии;

искусственное разведение в специализированных учреждениях с последующим возвращением в естественную среду;

строительство и реконструкция объектов федерального и регионального значения при отсутствии альтернативных мест;

сохранение и восстановление популяций на частных землях. «Для таких случаев и требуется специальное разрешение, чтобы не возникал ни у кого вопрос: научные исследования для образовательных целей, для музейных исследований. А также если, например, необходимо провести теплотрассу или газопровод через лес, в котором обитают редкие охраняемые виды», — объяснил Комиссаров.

Сбор черных трюфелей в Подмосковье Черный трюфель редко, но все же встречается в Московской области. «Есть две большие разницы. В Московской области черные трюфели крайне редки, и они у нас с охранным статусом, включены в Красную книгу, поэтому их сбор запрещен не только на охраняемых территориях, но и вообще повсеместно даже в городских парках, даже если они там смогут вырасти, что крайне сомнительно. В Подмосковье чаще встречаются белые трюфели, так называемый белый русский трюфель, но он тоже имеет охранный статус, поэтому их сбор может быть нежелателен», — подчеркнул миколог.

Что еще важно знать Сбор грибов запрещен на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках. В периоды особого противопожарного или режима ЧС власти могут вводить полный запрет на пребывание в лесах и сбор даров природы. Нарушение такого ограничения влечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Перед тихой охотой рекомендуется ознакомиться с законодательством и актуальными правилами, так как в разных регионах могут действовать дополнительные ограничения. При оформлении разрешения на сбор грибов юридические лица и индивидуальные предприниматели должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Физлица, в том числе бизнесмены, могут выбирать между усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Срок рассмотрения заявки — 15 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. Все выданные разрешения внесут в общую базу, а с 2027 года реестр станет полностью электронным. Сбор грибов для личных нужд (для еды или заготовок) не требует разрешений и не облагается налогами согласно Лесному кодексу России. Запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу, за это предусмотрен административный штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если удастся доказать, что человек знал об охранном статусе гриба, наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК — штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Какие грибы можно собирать в Подмосковье В Подмосковье можно собирать без разрешения любые грибы, которые не занесены в Красную книгу Московской области. Сбор таких видов разрешен для собственных нужд без дополнительных разрешений. Перед походом в лес рекомендуется ознакомиться с перечнем охраняемых видов, чтобы избежать нарушений. С актуальной информацией о грибах, занесенных в Красную книгу Московской области, можно ознакомиться на сайте Министерства экологии и природопользования региона.

Грибы, которые можно собирать в Подмосковье: сморчки и строчки. Эти весенние грибы не входят в Красную книгу Московской области. Их традиционно собирают и употребляют в пищу после правильной термической обработки;

белые грибы, подберезовики, подосиновики. Эти виды не включены в список охраняемых грибов;

опята, маслята, рыжики, вешенки, шампиньоны, лисички. При сборе грибов необходимо соблюдать осторожность, не путать съедобные виды с ядовитыми и не собирать грибы в потенциально загрязненных местах, например, рядом с автомобильными или железными дорогами, использовать приложения-определители грибов, сохранять в галерее фотографии съедобных видов, чтобы не перепутать их с редкими, брать с собой в лес распечатку со списком охраняемых грибов Московской области.

Популярные места Подмосковья для тихой охоты В Подмосковье есть несколько популярных мест для сбора грибов, которые привлекают как новичков, так и опытных грибников. Урожайность зависит от погодных условий и других факторов, поэтому стоит учитывать актуальные данные. Одинцовский округ Окрестности Больших Вязем, Барвихи, Жаворонок и Горок-10. Здесь можно найти белые грибы, подберезовики и лисички.

Звенигород. Популярны маршруты вдоль реки Москвы, в районе Саввино-Сторожевского монастыря и деревни Ершово — здесь часто встречаются маслята, подосиновики и грузди.

Кубинка и ее окрестности (деревни Лесной Городок, Никольское, Часцы) — здесь грибники находят подосиновики, белые и моховики.

Истринский район Истринский лес (Соколка). Находится на окраине Истры, в 20 минутах езды от поселка. Здесь обычно собирают опята, польские грибы, грузди и подберезовики.

Лес у деревни Лукино. Чтобы добраться, нужно по Новорижскому шоссе свернуть на «Малую бетонку», а еще через три километра — к деревне Лукино. Через километр машину можно оставить и отправиться в лес — здесь особенно много белых грибов, подосиновиков и подберезовиков.

Лес у поселка Румянцево. Лес разделяет на две части река Маглуша, и по обе стороны растет много грибов. Часто встречаются опята, маслята, свинушки и чернушки, а иногда — моховики и козлята. Талдомский район Район поселка Северный, деревни Юркино, деревни Дубровки. Также грибы можно найти по направлению от деревни Ермолино к деревне Спас-Угол, в лесах близ деревень Маклаково, Большое Курапово, недалеко от села Темпы.