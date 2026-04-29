Грибы через «Госуслуги»: кому потребуется оформлять разрешение перед походом в лес?
Миколог Комиссаров: разрешение с «Госуслуг» потребуется для сбора редких грибов
Детали нововведения по сбору грибов
Речь идет о сборе грибов, включенных в Красную книгу. Новый механизм — это способ просто легализовать тихую охоту для научных, образовательных и музейных целей, рассказал 360.ru миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.
«Обычный грибник, который будет собирать подберезовики, белые и другие привычные нам грибы, эту систему вообще не заметит. На данный момент закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для отдельных ситуаций, которые связаны со строительством, ликвидацией последствий ЧС или защитой жизни и здоровья людей», — напомнил он.
Сбор краснокнижных грибов жестко регламентирован, подчеркнул миколог.
В первую очередь нужно уточнить, что предполагаемое введение разрешения на сбор грибов через «Госуслуги» будет касаться не всех грибов, а только тех, которые занесены в Красную книгу. К этим видам относятся редкие исчезающие эндемичные виды, которые и так запрещены к сбору или их сбор может быть очень жестко регламентирован.
Никита Комиссаров
В некоторых случаях краснокнижные грибы собирать можно. Например:
- научные исследования в сфере экологии;
- искусственное разведение в специализированных учреждениях с последующим возвращением в естественную среду;
- строительство и реконструкция объектов федерального и регионального значения при отсутствии альтернативных мест;
- сохранение и восстановление популяций на частных землях.
«Для таких случаев и требуется специальное разрешение, чтобы не возникал ни у кого вопрос: научные исследования для образовательных целей, для музейных исследований. А также если, например, необходимо провести теплотрассу или газопровод через лес, в котором обитают редкие охраняемые виды», — объяснил Комиссаров.
Сбор черных трюфелей в Подмосковье
Черный трюфель редко, но все же встречается в Московской области.
«Есть две большие разницы. В Московской области черные трюфели крайне редки, и они у нас с охранным статусом, включены в Красную книгу, поэтому их сбор запрещен не только на охраняемых территориях, но и вообще повсеместно даже в городских парках, даже если они там смогут вырасти, что крайне сомнительно. В Подмосковье чаще встречаются белые трюфели, так называемый белый русский трюфель, но он тоже имеет охранный статус, поэтому их сбор может быть нежелателен», — подчеркнул миколог.
Что еще важно знать
Сбор грибов запрещен на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках. В периоды особого противопожарного или режима ЧС власти могут вводить полный запрет на пребывание в лесах и сбор даров природы. Нарушение такого ограничения влечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
Перед тихой охотой рекомендуется ознакомиться с законодательством и актуальными правилами, так как в разных регионах могут действовать дополнительные ограничения.
При оформлении разрешения на сбор грибов юридические лица и индивидуальные предприниматели должны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Физлица, в том числе бизнесмены, могут выбирать между усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Срок рассмотрения заявки — 15 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. Все выданные разрешения внесут в общую базу, а с 2027 года реестр станет полностью электронным.
Сбор грибов для личных нужд (для еды или заготовок) не требует разрешений и не облагается налогами согласно Лесному кодексу России.
Запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу, за это предусмотрен административный штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если удастся доказать, что человек знал об охранном статусе гриба, наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК — штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
Какие грибы можно собирать в Подмосковье
В Подмосковье можно собирать без разрешения любые грибы, которые не занесены в Красную книгу Московской области. Сбор таких видов разрешен для собственных нужд без дополнительных разрешений.
Перед походом в лес рекомендуется ознакомиться с перечнем охраняемых видов, чтобы избежать нарушений. С актуальной информацией о грибах, занесенных в Красную книгу Московской области, можно ознакомиться на сайте Министерства экологии и природопользования региона.
Грибы, которые можно собирать в Подмосковье:
- сморчки и строчки. Эти весенние грибы не входят в Красную книгу Московской области. Их традиционно собирают и употребляют в пищу после правильной термической обработки;
- белые грибы, подберезовики, подосиновики. Эти виды не включены в список охраняемых грибов;
- опята, маслята, рыжики, вешенки, шампиньоны, лисички.
При сборе грибов необходимо соблюдать осторожность, не путать съедобные виды с ядовитыми и не собирать грибы в потенциально загрязненных местах, например, рядом с автомобильными или железными дорогами, использовать приложения-определители грибов, сохранять в галерее фотографии съедобных видов, чтобы не перепутать их с редкими, брать с собой в лес распечатку со списком охраняемых грибов Московской области.
Популярные места Подмосковья для тихой охоты
В Подмосковье есть несколько популярных мест для сбора грибов, которые привлекают как новичков, так и опытных грибников. Урожайность зависит от погодных условий и других факторов, поэтому стоит учитывать актуальные данные.
Одинцовский округ
- Окрестности Больших Вязем, Барвихи, Жаворонок и Горок-10. Здесь можно найти белые грибы, подберезовики и лисички.
- Звенигород. Популярны маршруты вдоль реки Москвы, в районе Саввино-Сторожевского монастыря и деревни Ершово — здесь часто встречаются маслята, подосиновики и грузди.
- Кубинка и ее окрестности (деревни Лесной Городок, Никольское, Часцы) — здесь грибники находят подосиновики, белые и моховики.
Истринский район
- Истринский лес (Соколка). Находится на окраине Истры, в 20 минутах езды от поселка. Здесь обычно собирают опята, польские грибы, грузди и подберезовики.
- Лес у деревни Лукино. Чтобы добраться, нужно по Новорижскому шоссе свернуть на «Малую бетонку», а еще через три километра — к деревне Лукино. Через километр машину можно оставить и отправиться в лес — здесь особенно много белых грибов, подосиновиков и подберезовиков.
- Лес у поселка Румянцево. Лес разделяет на две части река Маглуша, и по обе стороны растет много грибов. Часто встречаются опята, маслята, свинушки и чернушки, а иногда — моховики и козлята.
Талдомский район
- Район поселка Северный, деревни Юркино, деревни Дубровки. Также грибы можно найти по направлению от деревни Ермолино к деревне Спас-Угол, в лесах близ деревень Маклаково, Большое Курапово, недалеко от села Темпы.