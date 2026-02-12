Градостроительное планирование обсудили на стратегической сессии в Москве
Мастер-план сегодня — это комплексная модель развития территории, где необходимо учитывать множество факторов. Как новые технологии влияют на градостроительную отрасль, обсудили на стратегической сессии в Москве.
Участники встречи пришли к выводу: необходимо создать цифровую платформу, которая объединила бы регионы, муниципалитеты, федеральные органы власти и подрядчиков.
По мнению директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова, новая платформа должна совмещать несколько функций: опровождать разработку мастер-планов, обеспечивать взаимодействие регионов, муниципалитетов и подрядчиков для контроля сроков и качества исполнения.
«Важно наладить взаимодействие с бизнесом и населением для обсуждения будущего территории. Открытость информации о планах и проектах — необходимое условие для привлечения частных инвестиций в проекты развития. Платформа призвана решать задачи контроля реализации и мониторинга исполнения проектов», — пояснил он.
Директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства России Мария Синичич рассказала, что в федеральный проект «Развитие инфраструктуры населенных пунктов» вошли 200 мастер-планов, поэтому проходящее в Москве мероприятие очень важно.
«Конечно, мы будем отслеживать результаты разработки мастер-планирования. Поэтому надеемся, что те решения, которые сегодня будут приняты на сессии, помогут нам выстроить этот процесс бесшовно и доступно», — пояснила представитель Минстроя.
Новая цифровая платформа соберет всех ответственных за проведение работ вместе и поможет согласовывать дальнейшие шаги.
«Необходимо создать единую среду верифицированных данных, с которыми смогут работать государство, разработчики, граждане, обеспечить актуализацию этих данных, возможность эффективного взаимодействия цифровой платформы мастер-планов с другими профильными системами», — подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.
Благодаря этому можно будет видеть полную картину строительных работ еще до их начала. А значит, удастся ускорить развитие городов и повысить качество решений, которые принимаются уже сегодня.