Градостроительное планирование обсудили на стратегической сессии в Москве

Мастер-план сегодня — это комплексная модель развития территории, где необходимо учитывать множество факторов. Как новые технологии влияют на градостроительную отрасль, обсудили на стратегической сессии в Москве.

Участники встречи пришли к выводу: необходимо создать цифровую платформу, которая объединила бы регионы, муниципалитеты, федеральные органы власти и подрядчиков.

По мнению директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова, новая платформа должна совмещать несколько функций: опровождать разработку мастер-планов, обеспечивать взаимодействие регионов, муниципалитетов и подрядчиков для контроля сроков и качества исполнения.

«Важно наладить взаимодействие с бизнесом и населением для обсуждения будущего территории. Открытость информации о планах и проектах — необходимое условие для привлечения частных инвестиций в проекты развития. Платформа призвана решать задачи контроля реализации и мониторинга исполнения проектов», — пояснил он.