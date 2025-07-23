Города-бойни — реальная угроза для России: как предотвратить вымирание страны

Дугин: Россия должна отказаться от пути модернизации и вернуться к традициям

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Демографические проблемы в России становятся все острее и могут привести к катастрофе, считает философ Александр Дугин. Мыслитель предложил радикальный метод решения проблемы — расселить мегаполисы и в корне поменять привычную жизнь россиян.

Спасение в традиционном укладе

Свой взгляд на проблему Дугин изложил в колонке для «Царьграда». Там философ не исключил, что русский народ может исчезнуть уже в ближайшем будущем, но предотвратить катастрофу помогут «три очевидные меры».

«Мои предложения суммируют работу тысяч экспертов — докторов и кандидатов наук, годами занимающихся проблемами демографии», — подчеркнул он.

Дугин обратил внимание, что россиянам следует вернуться к традиционным формам жизни, потому что основанный на индивидуализме путь модернизации противоречит рождению детей и приведет страну только к краху.

Если мы хотим остановить вымирание русского населения, необходимо изменить саму природу общества. Оно должно быть религиозным, традиционным, с ранними браками, запретом на аборты и разводы, где многодетность должна стать нормой

Александр Дугин

Философ

Он уточнил, что изменения должны коснуться всех уровней населения: от высшего до низшего.

Konstantin Kokoshkin/Russian Look
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Города превратились в бойни

Второй мерой для борьбы с демографическими проблемами мыслитель назвал расселение мегаполисов.

«Города являются „бойнями“ для новых поколений: если первое поколение выходцев из деревни еще рожает много детей, то второе уже меньше, а третье постепенно сходит на нет. И это абсолютный закон демографии и социологии», — рассказал Дугин.

По его словам, в России также следует отказаться от многоэтажного строительства в пользу малоэтажного.

Третьим способом предотвратить вымирание русских может стать кардинальное снижение потока трудовой миграции. По мнению Дугина, ее нужно свести к нулю.

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

«Как восполнить трудовые ресурсы? За счет резкого рывка в развитии робототехники и реализации первых двух пунктов: формирования традиционного религиозного мировоззрения, которое должно быть внедрено как абсолютный императив, и расселения городов», — объяснил философ.

Только при помощи озвученных выше мер появится шанс спасти русский народ, убежден он. Не все могут принять эти жесткие методы, но другого выбора у страны нет.

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