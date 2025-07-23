Города-бойни — реальная угроза для России: как предотвратить вымирание страны
Дугин: Россия должна отказаться от пути модернизации и вернуться к традициям
Демографические проблемы в России становятся все острее и могут привести к катастрофе, считает философ Александр Дугин. Мыслитель предложил радикальный метод решения проблемы — расселить мегаполисы и в корне поменять привычную жизнь россиян.
Спасение в традиционном укладе
Свой взгляд на проблему Дугин изложил в колонке для «Царьграда». Там философ не исключил, что русский народ может исчезнуть уже в ближайшем будущем, но предотвратить катастрофу помогут «три очевидные меры».
«Мои предложения суммируют работу тысяч экспертов — докторов и кандидатов наук, годами занимающихся проблемами демографии», — подчеркнул он.
Дугин обратил внимание, что россиянам следует вернуться к традиционным формам жизни, потому что основанный на индивидуализме путь модернизации противоречит рождению детей и приведет страну только к краху.
Если мы хотим остановить вымирание русского населения, необходимо изменить саму природу общества. Оно должно быть религиозным, традиционным, с ранними браками, запретом на аборты и разводы, где многодетность должна стать нормой
Александр Дугин
Философ
Он уточнил, что изменения должны коснуться всех уровней населения: от высшего до низшего.
Города превратились в бойни
Второй мерой для борьбы с демографическими проблемами мыслитель назвал расселение мегаполисов.
«Города являются „бойнями“ для новых поколений: если первое поколение выходцев из деревни еще рожает много детей, то второе уже меньше, а третье постепенно сходит на нет. И это абсолютный закон демографии и социологии», — рассказал Дугин.
По его словам, в России также следует отказаться от многоэтажного строительства в пользу малоэтажного.
Третьим способом предотвратить вымирание русских может стать кардинальное снижение потока трудовой миграции. По мнению Дугина, ее нужно свести к нулю.
«Как восполнить трудовые ресурсы? За счет резкого рывка в развитии робототехники и реализации первых двух пунктов: формирования традиционного религиозного мировоззрения, которое должно быть внедрено как абсолютный императив, и расселения городов», — объяснил философ.
Только при помощи озвученных выше мер появится шанс спасти русский народ, убежден он. Не все могут принять эти жесткие методы, но другого выбора у страны нет.