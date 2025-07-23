Дугин: Россия должна отказаться от пути модернизации и вернуться к традициям

Демографические проблемы в России становятся все острее и могут привести к катастрофе, считает философ Александр Дугин. Мыслитель предложил радикальный метод решения проблемы — расселить мегаполисы и в корне поменять привычную жизнь россиян.

Спасение в традиционном укладе

Свой взгляд на проблему Дугин изложил в колонке для «Царьграда». Там философ не исключил, что русский народ может исчезнуть уже в ближайшем будущем, но предотвратить катастрофу помогут «три очевидные меры».

«Мои предложения суммируют работу тысяч экспертов — докторов и кандидатов наук, годами занимающихся проблемами демографии», — подчеркнул он.

Дугин обратил внимание, что россиянам следует вернуться к традиционным формам жизни, потому что основанный на индивидуализме путь модернизации противоречит рождению детей и приведет страну только к краху.