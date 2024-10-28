Сегодня 17:54 Голые танцы в мрачном Петербурге. «Преступление и наказание»: слухи и переносы премьеры 0 0 0 Фото: стоп кадр трейлера сериала «Преступление и наказание» Общество

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Уже во вторник, 29 октября, на «Кинопоиске» должны выйти первые серии современной адаптации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ответ на вопрос, тварь ли я дрожащая или право имею, в нем будет искать изнуренный безденежьем и безработицей Иван Янковский в образе студента Родиона Раскольникова в Петербурге XXI века. Что известно о проекте и почему премьеру сериала пришлось переносить не один раз, разбирался 360.ru.

«Преступление и наказание»: дата выхода Премьеру переносили дважды Изначально премьера сериала должна была пройти еще в минувшую субботу, 26 октября. Зрители ждали первые серии в онлайн-кинотеатре в 22:00, но не дождались ничего — всего за несколько минут их выход сдвинули из-за «технических и операционных причин» на то же время 27 октября. «Грустим ли мы? Да, абсолютно, мы разделяем ваши переживания и разочарование. Что дальше? Засучив рукава мы делаем все возможное, чтобы завтра сериал стартовал. И ваша поддержка нам точно понадобится. А пока — идем читать Достоевского!» — призвали тогда представители «Кинопоиска».

Но на следующий день ситуация повторилась и публикацию первых серий подписчикам пообещали уже аж 29 октября. Причины очередного переноса при этом называть не стали, пошутив, что Достоевский учит быть терпеливыми и следить за намеками вселенной и числами.

Фото: режиссер сериала Владимир Мирзоев / РИА «Новости»

«Никогда такого не было, и вот… Премьера „Преступления и наказания“ переносится еще на несколько дней. Итак, встречаемся с вами здесь же — 29 октября в 22:00. Кстати, пока можно посчитать топоры в других фильмах и сериалах», — посоветовали в Telegram-канале сервиса. После этого объявления новых заявлений о переносе выхода «Преступления и наказания» пока не было. Таким образом, по последним официальным данным, первые четыре серии должны появиться на «Кинопоиске» в 22:00 (по московскому времени). Остальные шесть эпизодов, если онлайн-кинотеатр вновь не настигнут те или иные «технические» или «операционные» причины, выложат 30 ноября.

Интересно Изначально эпизодов в «Преступлении и наказнии» должно было быть меньше (некоторые СМИ говорят о семи сериях, другие о восьми). Так или иначе, в итоге их стало 10. Почему — пока никто не объяснил. Так что увеличение хронометража, как и точные причины переноса премьеры, остаются тайной. Изначально эпизодов в «Преступлении и наказнии» должно было быть меньше (некоторые СМИ говорят о семи сериях, другие о восьми). Так или иначе, в итоге их стало 10. Почему — пока никто не объяснил. Так что увеличение хронометража, как и точные причины переноса премьеры, остаются тайной.

Сюжет сериала «Преступление и наказание» Судя по описанию на сайте «Кинопоиска», события в сериале разворачиваются в летом в современном Петербурге, что, по мнению создателей, позволяет по-новому взглянуть на одно из самых важных с философской точки зрения произведений русской литературы всех времен. Герой Ивана Янковского — знаменитый студент Родион Раскольников — страдает от нехватки денег. Работы у него нет, долгов полно, и жизнь кажется лишенной смысла. В таких условиях в его голове постепенно начинает зреть идея о том, что в отдельных случаях у людей может быть право совершать отвратительные вещи при условии, если они двигают мир вперед.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Проверить эту теорию Раскольников решает на себе и убивает пожилую женщину — процентщицу на новый лад. Роль микрокредиторши исполнила Ела Санько. И после преступления молодого человека накрывает мучительная вина и паранойя.

После этого на след студента быстро выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который решает добиться от него чистосердечного признания в содеянном. Одна из главных героинь серила — сестра Раскольникова Дуня (Любовь Аксенова). Значение этого персонажа особо подчеркивал режиссер проекта Владимир Мирзоев, указывая, что все происходящее в сериале — история не только Родиона, но и Дуни. «Они похожи друг на друга, у них схожие характеры. Но что важнее, хотя это и не так очевидно, они оба герои. Оба страстные, гордые и неспособные сдаться», — говорил он.

Эта новая экранизация романа открывает новые перспективы и интерпретации классической истории. Владимир Мирзоев режиссер сериала «Преступление и наказание»

Роман Достоевского «Преступление и наказание» В свете выхода сериальной адаптации романа Достоевского, нельзя не вспомнить и историю создания этого великого произведения. Литератор работал над ним всего один год, приступив в 1865 году, — такие сроки поставил издатель, заключивший договор с литератором. Считается, что в его основу легли реальные события в Москве в начале того же года, когда молодой мужчина по имени Герасим Чистов зарубил топором и обворовал двух женщин преклонного возраста.

«Преступление и наказание» получило мировую известность — впервые его перевели на иностранные языки еще в 80-е годы XIX века. В России этот роман до сих пор остается одним из самых популярных классических произведений.

Фото: Freepik

Летом этого года «ЛитРес», проанализировав статистику скачиваний произведений русской и советской классической литературы, назвал «Преступление и наказание» вторым по популярности у российских пользователей.По подсчетам сервиса, за 12 месяцев роман скачали почти 64 тысяч раз. Первое место оказалось у романа «Война и мир» Льва Толстого (более 74 тысяч скачиваний). В чем причина этой неугасающей популярности? По мнению Владимира Мирзоева, все дело в актуальности знаменитой книги. «Взаимоотношения человека со злом, как рождается зло, из каких идей оно рождается, бунт человек против Бога. Все это никуда не делось, мы по-прежнему живем в круге этих проблем, разве нет?» — поинтересовался он.

Интересно В общей сложности историю студента Родиона Раскольникова экранизировали более 50 раз. Первый из многочисленных фильмов по мотивам романа Достоевского показала в 1910 году. А первый спектакль, в основу которого легло это произведение, поставили в Париже еще в 1888 году. В общей сложности историю студента Родиона Раскольникова экранизировали более 50 раз. Первый из многочисленных фильмов по мотивам романа Достоевского показала в 1910 году. А первый спектакль, в основу которого легло это произведение, поставили в Париже еще в 1888 году.

Где и как снимали «Преступление и наказание» Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, в том числе в реальных, но уже пустующих коммунальных квартирах. Покажут зрителям и Дом Раскольникова на Гражданской улице. Именно в нем, как полагают исследователи творчества Достоевского, жил студент из романа великого писателя. Кто сыграл в сериале О том, что главную роль в сериале сыграет Иван Янковский, стало известно осенью прошлого года. А в декабре создатели уже анонсировали полный каст фильма. И громких имен в нем было немало.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посудите сами, помимо звезды «Слова пацана», роли исполнили Любовь Аксенова (сестра Родиона), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин, друг Раскольникова), Алена Михайлова (Соня Мармеладова), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Юлия Снигирь (Марфа Петровна, жена Свидригайлова) и многие другие.

Интересно В поисках исполнительниц ролей Дуни и Сони Мармеладовой Владимир Мирзоев просмотрел более сорока актрис. В поисках исполнительниц ролей Дуни и Сони Мармеладовой Владимир Мирзоев просмотрел более сорока актрис.

Руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев отмечал, что именно кастинг можно считать яркой чертой нового сериала, ставшего, по его словам, авторским взглядом на бессмертную классику Достоевского. В качестве еще одной особенности он назвал художественный визуальный стиль проекта. К слову, после переносов премьеры сериала, в Сети появились слухи о том, что как раз тот самый стиль мог послужить причиной этого. Слухи про перемонтаж «Преступления и наказания»

В частности, такую информацию распространял «ВЧК-ОГПУ»* со ссылкой на анонимные источники. Пожелавшие не раскрывать своих имен собеседники Telegram-канала заявили, что перенос был связан с реакцией «нескольких высокопоставленных зрителей», посетивших предпремьерные показы. И увиденное в двух сериях этих зрителей повергло в шок.

Фото: РИА «Новости»

Привели в канале и описание одной из спорных сцен, в которой Янковский якобы танцевал голым на столе, тут же на стену летели непонятные брызги крови. Затем актер уже в полуголом виде карабкался на холм, на вершине которого находились некие мохнатые существа. Еще через пару кадров зрителям показали качающихся на качели с трупом детей. В свете этого, по словам источников «ВЧК-ОГПУ»*, некоторые эпизоды экстренно перемонтировали. Но насколько правдива эта информация — сказать сложно. Никто данные этого канала не подтверждал и никак не комментировал. *«ВЧК-ОГПУ» внесен Минюстом в реестр иноагентов.