Сегодня 13:56 Голос перестройки умолк: 15 мая в Москве простились с легендой ТВ — Владимиром Молчановым В Москве простились с телеведущим Молчановым 0 0 0 Эксклюзив

В Москве 15 мая простились с легендарным телеведущим Владимиром Молчановым. Траурная церемония состоялась в церкви Космы и Дамиана в Шубине. Проводить журналиста в последний путь пришли его коллеги, друзья и близкие.

Церемония прощания с Владимиром Молчановым 15 мая Незадолго до начала церемонии прощания возле церкви Космы и Дамиана в Шубине собрались десятки людей — друзья, знакомые, коллеги и соседи Молчанова. Одним из первых прибыл близкий друг покойного писатель Юрий Рост. «Я дружил много лет с этой семьей, это замечательная семья. И сестра его (известная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева) была выдающимся комментатором и умницей, и дети. Это большая московская семья, совершенно чудесная. Володя не заслужил страданий», — сказал он. Также траурное мероприятие посетили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова, композитор Владимир Давыденко и многие другие. Венки на церемонию прощания прислали друзья, коллеги и родные телеведущего.

Последней волей Молчанова было отпевание, которое провел настоятель храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» протоиерей Александр Константинов. Тело покойного кремируют.

Я немного волновался, Владимира знал по эфирам. Я еще был маленький, а уже смотрел его эфиры, поэтому было немножко волнительно соприкоснуться с известным человеком. Но, мне кажется, это очень важно, когда здесь все собрались вместе проявить любовь по-настоящему. Волнение потом ушло. Когда ты настраиваешься, смотришь на человека и видишь его, оно уходит потихоньку. Ты понимаешь, что он рядом, совершенно живой, можно к нему прикоснуться. Для меня это легенда. Александр Константинов

Воспоминания о Молчанове Посетившие церемонию прощания с Молчановым поделились воспоминаниями о нем. Музыкальный продюсер Владимир Давыденко рассказал, что считает ведущего в хорошем смысле отчаянным человеком. «Я сам музыкант. И я всегда смотрел на него снизу вверх, потому что <…> он меня удивлял всегда своим вкусом потрясающим. <…> Мы выходили в эфир с программой „До и после полуночи“. Каждый раз это был риск», — рассказал он. Иван Кононов, один из создателей ток-шоу «12-й этаж», назвал работу с телеведущим потрясающей.

Приятно было, потрясающе. Светлая память. Иван Кононов

Фантастическим профессионалом Молчанов запомнился режиссеру, продюсеру Ивану Цыбину. «Совесть нашего телевидения, нашей страны. Фантастический профессионал, человек, который любил зрителя, и зритель ему отвечал тем же. Человек, который действительно искренне относился к людям в стране, своим зрителям, тем, кто его смотрел», — подчеркнул он.

Огромное количество россиян скорбит, добавил Цыбин.

Люди абсолютно разные. Это и академики, и дворники, и разных политических взглядов люди, абсолютно диаметрально противоположных. Они все скорбят о том, что нет Владимира Кирилловича. Он удивительным образом умел объединять людей. Это фантастическая способность — объединять людей и вокруг себя и вокруг экрана. Иван Цыбин

Продюсер напомнил и о сестре Молчанова — Анне Дмитриевой. «Анна Дмитриева — спортивный комментатор. Я у них проходил под кодовым словом „наш мальчик“. Мы когда созванивались с Молчановым, он всегда говорил: „Аня просила спросить, как там наш мальчик? Вот я тебя спрашиваю, как ты?“ Я говорю: „Владимир Кириллович, спасибо, хорошо. Передайте Анне Владимировне огромный от меня привет, все нормально“. Это выражение „как там наш мальчик?“ со мной останется до конца моих дней», — заключил продюсер.

Фото: Спортивный комментатор Анна Дмитриева / РИА «Новости»

Гендиректор ОТР Виталий Игнатенко отметил, что вся жизнь Молчанова была очень яркой, но ведущий начал терять силы после смерти супруги.

Как телевизионного мастера вы его знаете. Мы потеряли выдающуюся личность. Виталий Игнатенко

Обстоятельства смерти Молчанова Молчанов скончался 12 мая 2026 года в московской больнице в возрасте 75 лет. Сообщалось, что он ушел из жизни после продолжительной болезни. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, перенес пересадку печени, инфаркт, а в 2025 году несколько раз попадал в больницу с сильными болями в животе.

Семейные трагедии За несколько лет до смерти Молчанов пережил ряд личных потерь. В декабре 2022 года умерла его супруга Консуэло Сегура, в 2024 году ушла из жизни сестра, а в конце марта 2026 года — единственная дочь Анна. Телеведущий успел попрощаться с дочерью в больнице, где они вместе находились. Владимир Молчанов — советский и российский тележурналист, автор программы «До и после полуночи», которая стала одним из главных журналистских прорывов советского телевидения. Также вел программы «Время», «90 минут», «120 минут». Лауреат премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и ордена Почета.