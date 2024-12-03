Сегодня 16:44 Глубокая депрессия или долговая яма? Почему на самом деле погиб блогер Amoral 0 0 0 Фото: стоп-кадр видео Youtube Общество

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Известного блогера Amoral (настоящее имя — Дмитрий Костенков) нашли мертвым в поселке Парголово под Петербургом. По одной из версий, причиной стал суицид. Перед гибелью он оставил в своем Telegram-канале несколько предсмертных сообщений, а один из отложенных кружков вышел уже после того, как ютубера не стало, что поначалу даже породило слухи о том, что на самом деле он жив.

Что произошло с блогером Amoral: главное Тело Amoral обнаружили вечером 1 декабря возле дома на Заречной улице. По информации 78.ru, труп лежал между припаркованными возле дома машинами. На него наткнулся случайный прохожий и обратился к правоохранителям. Вскоре информация о случившемся и фото с места трагедии появились в Telegram-канале регионального СК. В ведомстве подчеркнули, что разберутся в обстоятельствах и причинах случившегося и проведут несколько судебных экспертиз. Поклонники блогера в многочисленных комментариях к записи попросили следователей сделать все, чтобы докопаться до правды.

Фото: ГСУ СК по Санкт-Петербургу / Telegram

«Пожалуйста, выясните все обстоятельства; этот человек был нам очень дорог», «Проведите тщательную проверку», — призвали фанаты. Еще одна участница обсуждения призналась, что до последнего надеялась, что это был розыгрыш. «Я искренне надеялась, что это просто рофл или попытка создать инфоповод. Лучше было бы так, жаль Диму. Он не заслужил таких проблем и такого исхода…» — с горечью добавила девушка.

Перед смертью Amoral оставил несколько сообщений

Незадолго до гибели Костенков оставил в своем Telegram-канале несколько сообщений. Один кружок появился в 22:00. В нем блогер, плача, предупреждает, что, когда этот кружок увидят, он уже будет мертв. «Сорри, что видосов больше не выпустил. Простите. Извините. Там по таймеру выйдет карточка снизу, накидайте человеку на похороны. Это моя очень хорошая знакомая. Накидайте на похороны и простите, ребята, за все», — сказал он дрожащим голосом.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Через полчаса в канале, как и обещал Дмитрий, вышло сообщение с реквизитами для перевода денег «на похороны и долги». А вечером следующего дня подписчиков поразил новый кружок, в котором он сообщил, что его уже нет в живых, и снова попросил прощения. «***, а тут реально ничего нет после смерти. Сорри за такой прикол. Простите. Меня уже нет, меня уже не существует, я уже умер. Вчера-позавчера… не знаю», — сказал Костенков.

Позже смерть Amoral подтвердил модератор его канала, уточнив, что Костенков скончался ночью 1 декабря. Ему было всего 27 лет. И как бы тяжело ни было, в это придется поверить. Это не плохая шутка и не попытка хайпануть.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«К сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого из нас он был больше чем просто ютубер. Он был нашим другом, <…> полностью отдавал себя своему делу, и это навсегда останется в нашей памяти», — подчеркнул коллега погибшего.

Почему Amoral мог покончить с собой По информации StarHit, спасти блогера от суицида пыталась его близкая подруга. Увидев послания Костенкова в Telegram, девушка обратилась в полицию и предупредила, что ее друг в опасности, а потом бросилась к его дому. Но было уже слишком поздно, добавил источник издания. «Фонтанка» также сообщила о подруге, которая обращалась к правоохранителям из-за сообщений Дмитрия в Telegram. Она рассказала, что в последнее время он был подавлен, но причины не назвала.

Можно ли было заподозрить неладное ранее — вопрос открытый. Нельзя исключать, что молодой человек скрывал свое реальное психологическое состояние от близких и друзей.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Вместе с тем то, что Дмитрий страдал серьезной депрессией, не было секретом. О заболевании в день его смерти напомнил Shot. Также в Сети появилась версия о том, что причина, по которой стример решил покончить с собой, связана с финансами. На такую мысль некоторых навели слова блогера о его долгах. Дата и место прощания с Amoral Когда и где похоронят Костенкова, пока неизвестно. Вероятно, данные об этом опубликуют в его Telegram-канале. Но пока после последних сообщений от самого Дмитрия там не появлялось никаких новых обращений к подписчикам.

Многие из них, вопреки официальным подтверждениям, все еще не верят, что их любимого ютубера больше нет в живых, и упорно настаивают на том, что это просто пранк или, возможно, блогер решил таким образом покинуть медиапространство.

Фото: РИА «Новости»

Команда модерации чата AMORAL в Telegram в том числе на фоне этого приняла решение закрыть его навсегда. «Мы понимаем, что для многих из вас этот чат был местом поддержки и общения, но, как и все в жизни, он подходит к своему завершению. Если у кого есть желание помочь, то ниже написана карта его мамы; пожалуйста, уважайте друг друга, особенно в этой ситуации», — подчеркнули коллеги ютубера.

Чем занимался Amoral Костенков вел популярный канал на YouTube. Его ролики смотрели более 643 тысяч подписчиков. Amoral записывал обзоры на видео из TikTok, подкасты и разборы контента других блогеров. Видео Дмитрия набирали миллионы просмотров.