Сегодня 02:21 Главный банкир СССР и России. Чем прославился Виктор Геращенко Экономист Кульбака: Геращенко войдет в историю профессионалом и автором проблем 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Советский и российский экономист Виктор Геращенко умер в Москве в возрасте 87 лет. Он стал единственным человеком, кто четыре раза возглавлял главный банк страны: по два раза Госбанк СССР и Центральный банк России. О том, почему обычные люди запомнят его как автора денежных реформ начала 90-х и заморозки вкладов, а для профессиональных экономистов он останется грамотным профессионалом — в материале 360.ru.

Каким запомнили Виктора Геращенко

О смерти Виктора Геращенко сообщила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Она назвала бывшего руководителя Центробанка великим финансистом из тех, кого она знала лично. «Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы. У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения», — написала Дмитриева в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что Геращенко был частью когорты уходящих титанов.

Фото: РИА «Новости»

Виктор Геращенко был неоднозначным человеком, который пытался провести денежную систему России через рифы реформ. Таким мнением с 360.ru поделился экономист Николай Кульбака.

Он подчеркнул, что главная проблема первого руководителя российского Центробанка заключалась в том, что все его навыки наработаны в советское время, а в только появившейся новой России требовались другие методы управления. Но этого не понимали ни депутаты, ни руководство страны.

Такова логика тех реформ, через которые в тот момент прошла Россия, когда старые кадры уже не справлялись, а новые еще не выросли Николай Кульбака экономист

Он добавил, что сам Геращенко упустил свое время, когда мог оставить свой пост. Поэтому для одних он останется грамотным экономистом и профессионалом своего дела, а для других — создателем больших проблем для отечественной экономики. «И те и другие во многом правы. Но в истории российской экономики Геращенко свое имя точно оставил и его действия еще долго будут изучать», — подытожил Кульбака.

Потомственный банкир Виктор Геращенко

Будущий четырехкратный руководитель главного банка страны родился в Ленинграде в 1937 году. Его родители познакомились во время учебы в институте, но жили и брак не заключали, несмотря на появление детей. Отец занимал пост первого заместителя председателя правления Госбанка СССР и часто летал за границу.

Геращенко рассказывал, что родители решили официально пожениться только в 1946 году, когда Верховный совет СССР принял закон, что рожденные вне брака дети не имеют прав на имущество родителей.

Фото: Википедия

«Поскольку отец летал за границу на совещания всякие <…> самолеты-то еще были вшивые — а вдруг разобьется что-то? У нее фамилия Климова, а у него Геращенко, брака нет. Они пошли и расписались», — делился экономист.

Он отмечал, что идти по стопам отца не хотел, планировал стать юристом, чтобы бороться с несправедливостью. Его отговорил дядя, который тогда работал в Министерстве высшего образования. Он объяснил племяннику, что юристов сейчас избыток, а грамотных экономистов большая нехватка.

Наличие высокопоставленных родственников сыграло с молодым Геращенко злую шутку. Он вспоминал, что подал документы в Государственный экономический институт. Местные преподаватели вычислили его по фамилии и решили, что таким образом чиновники хотят пристроить сына и племянника в хороший вуз. Так Геращенко попал в Московский финансовый институт, из которого потом отказался переводиться, потому что попал в баскетбольную команду.

Карьера Виктора Геращенко

После окончания вуза Геращенко работал во Внешторгбанке, через который проходили сделки по поставкам различных товаров в страны Западной Европы. Он начинал с должности операциониста, но быстро дорос до инспектора, а потом и эксперта управления внутренних и внешних расчетов. Затем стал начальником отдела управления валютных операций.

Проработав там пять лет, он перешел в структуры Московского народного банка. Эта организация считалась государственной, но еще с 1919 года имела юридическую регистрацию в Великобритании.

Фото: РИА «Новости»

Так молодой экономист успел поработать в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Бейруте, Сингапуре, получив огромный опыт об устройстве западной финансовой системы и экономики, а также познакомившись с реальным рынком. В начале 1980-х он вернулся в Советский Союз, занимал руководящие посты во Внешторгбанке и Внешэкономбанке. Главный банк страны он возглавил в 1989 году. После путча в августе 1991 года его уволили, но ненадолго. Через три дня Геращенко вернулся в свой кабинет. Он стал единственным чиновником, которого восстановили на работе в прежней должности.

Денежные реформы с участием Виктора Геращенко

В первой половине 1991 года Геращенко возглавлял Госбанк СССР. Страна третий год переживала падение производства и большой дефицит товаров. В результате на руках у населения оказалась большая доля денежной массы, но купить на эти средства было нечего.

В конце января премьер-министр страны Валентин Павлов объявил реформу по обмену денег. Официальной причиной власти назвали борьбу с фальшивомонетчиками и спекулянтами. Но на самом деле правительство провело монетарное сжатие, что ударило по многим людям.

Фото: РИА «Новости»

Из оборота изымали купюры в 50 и 100 рублей. На обмен давали всего три дня, ограничив сумму одной тысячей на человека. С учетом того, что о реформе объявили вечером срок сократился до двух дней. Одновременно с этим Госбанк сообщил о заморозке вкладов. Снять со сберегательной книжки люди могли не более 500 рублей. Некоторые хранили там все свои сбережения. Ограничения сняли только в марте, когда страну захлестнула гиперинфляция, которая фактически уничтожила накопления людей. После распада Советского союза и появления новой России в стране начались масштабные реформы, которые проводило правительство младореформаторов под руководством Егора Гайдара. Возглавивший Центральный банк Геращенко критиковал министров и объяснял, что видит свою задачу в предотвращении экономического спада и безработицы.

Я называл их мальчишами-кибальчишами. Разве можно было у нас допускать либерализацию цен? Должна была быть реформа цен, раз вся ценовая политика была построена на идее экономистов сталинского периода «пятилеток» о том, что цены в группе «А» должны быть все низкие. Там никакую прибыль не надо получать, потому что все предприятия государственные, а для бюджета доходы должны идти через группу «Б», через продажу товаров населению Виктор Геращенко Первый глава Центрального банка России

По его словам, реформы были нужны, но не такие резкие. Он подчеркивал, что решение экономических проблем разрабатывались еще в Советском Союзе. «Предполагалось установить какие-то базовые цены, а от них пусть уже пляшут другие. Вот, например, в сельском хозяйстве, ставили базовую цену на зерно, шерсть, хлопок, а все остальное должно идти потом вот от этих базовых цен», — объяснял он.

Эти изменения так и не воплотились в жизнь. Вместо этого правительство младореформаторов «отпустило цены», отменив госрегулирование. Это привело к гиперинфляции, с которой Геращенко начал бороться путем второй денежной реформы, которую он провел во второй половине 1993 года.

Фото: РИА «Новости»

Первоначальный лимит обмена денег ограничили суммой в 35 тысяч рублей. Если на руках у человека была большая сумма, то разницу зачисляли на депозитный срок на полгода. После возникновения паники сумму увеличили до 100 тысяч рублей, а обмен продлили до конца года. Но фактически старые деньги магазины не принимали уже с 1 октября. Так многие россияне снова лишились сбережений. Через год Геращенко покинул пост главы Центрального банка после «черного вторника», когда курс рубля за день снизился почти на 30%, а уже в четверг отыграл свое падение. Главу финансового регулятора заподозрили в махинации с курсом для пополнения федерального бюджета. Он свою вину отрицал.

Закат карьеры Виктора Геращенко

На свой последний срок во главе Центрального банка Виктор Геращенко пришел 11 сентября 1998 года после августовского дефолта. Тогда председатель регулятора не вмешивался в дела правительства под руководством Евгения Примакова, которое принимало экстренные меры для выхода России из кризиса. В марте 2002 года Геращенко подал заявление об отставке, чтобы через год стать депутатом Госдумы от партии «Родина». В нижней палате парламента он надолго не задержался. В июне 2004 года он снял с себя полномочия депутата, чтобы возглавить совет директоров компании ЮКОС.

Фото: РИА «Новости»

Бывший руководитель Михаил Ходорковский* уже проходил по первому уголовному делу и акционеры считали, что Геращенко сможет спасти компанию. Через два года ЮКОС объявили банкротом и ликвидировали. Последние годы Геращенко редко давал интервью, а тем журналистам, которым удавалось до него достучаться, говорил, что больше не интересуется российской экономикой и не следит за новостями о финансах и рынках. Последним, самым ярким событием из жизни бывшего руководителя Центробанка стало празднование его 75-летия. В приглашении гостям он попросил обойтись без подарков, а вместо этого направить день в фонд «Подари жизнь», помогающий больным детям. *Признан в России иностранным агентом